Dražić pogurao Zaglembje ka sredini, Šljonsk i Rakov sve strpali u poslednjih deset minuta (VIDEO)

Delovalo je da će to biti miran početak u Poljskoj i da golova na prvoj „post-korona“ utakmici neće ni biti. Međutim, Šljonsk i Rakov rešili su da zabave publiku u završnih deset minuta, a da svoje navijače pred malim ekranima dobro oznoje. Epilog je takav da dva tima svakako sa sobom nose po bod, ali će njime daleko nezadovoljniji biti domaćin, koji je propustio priliku da se približi Legiji – 1:1 (0:0).

Da je tim iz Čestokove pobedio, završio bi na sedmom mestu na tabeli pred vikend susrete. Ovako, remijem se „zaglavio na osmom mestu“ tik iznad Jagjelonije, koja svoj meč protiv Krakovije u Krakovu igra sutra.

Ovde je sve bilo izuzetno mirno punih 80 minuta. Šansi je bilo tek s vremena na vreme, ali nisu one bile dovoljno ozbiljne da bi stavile golmane dve ekipe na test. A onda je pala lepa akcija Rakova po levoj strani igrališta, Danijel Bartl je centrirao precizno u centimetar na glavu Felisija Forbsa i tim iz Čestokove je došao do prednosti. U tom trenutku, delovalo je da će gosti i odneti bodove.

Međutim, ogromnu glupost napravila je odbrana Rakova. U svom šesnaestercu je jedan fudbaler gostujuće ekipe kada je lopta već izlazila van terena rešio da obori protivnika, a sudija je nakon konsultacija sa VAR sistemom odlučio da pokaže na belu tačku. Na „kreč“ je stao Mišal Čarpak, koji je veoma lako savladao golmana Šumskog i Šljonsk je došao do poravnanja.

Veliku pobedu ostvarilo je Zaglembje na gostovanju Pogonu u Šćećinu. Za razliku od prethodnog susreta, na ovom je sve bilo rešeno već nakon prvog poluvremena tokom kojeg je gostujuća ekipa stekla tri gola prednosti. I sve sa pečatom Dejana Dražića, nekadašnjeg fudbalera OFK Beograda - 0:3 (0:3).

Srpski fudbaler je već u sedmom minutu utakmice napravio pravi mali dar-mar u kaznenom prostoru nakon što mu je loptu dodao Bartoš Bjalek. Nanizao je nekoliko fudbalera dok je došao do peterca, a onda je prosledio loptu u gornji desni ugao.

Drugi gol došao je nakon izgubljene lopte domaće ekipe. Sve se odigravalo po levoj strani gde je Filip Staržinski dodao loptu do slovenačkog igrača, Damjana Bohara, koji je sa oko deset metara iskosa šutirao i savladao golmana domaćih. Igrao se 27. minut.

Međutim, ni to nije bio kraj mukama tima iz Šćećina. Veliku grešku napravila je odbrana domaćeg tima u 42. minutu kada je Bartoš Bjalek presekao loptu i izbio sam jedan na jedan sa golmanom domaćih. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem, pa je tako doneo još ubedljiviju prednost Zaglembjeu pred nastavak.

Očekivalo se da će se u nastavku goleada nastaviti, međutim, mreže su do kraja mirovale. Vredno je pomenuti da je Dražić upisao i žuti karton u 87. minutu, ali to svakako nije pokvarilo ubedljivo slavlje gostiju, koji su sa nova tri boda došli nadomak gornjeg dela tabele. Osmoplasirani Rakov iz Čestokove sada beži samo bod ispred. Zapravo timovi od drugog do 11. mesta na tabeli "razdvojeni" su sa svega sedam bodova, tako da nas do kraja čeka fantastična borba za plasman u Evropu.

EKSTRAKLASA - 27. KOLO

Petak

Šljonsk - Rakov 1:1 (0:0)

/Čarpek 90+2p - Braun 84/

Pogon Šćećin - Zaglembje 0:3 (0:3)

/Dražić 7, Bohar 27, Bjalek 42/

Subota

15.00: (2,80) LKS Lođ (3,25) Gornjik Zabže (2,55)

17.30: (1,95) Pjast Glivice (3,40) Visla Krakov (4,10)

20.00: (2,75) Leh (3,20) Legija (2,65)

Nedelja

12.30: (2,25) Visla Plock (3,15) Korona Kjelce (3,45)

15.00: (2,00) Krakovija (3,45) Jagjelonija (3,80)

17.30: (1,75) Lehija Gdanjsk (3,50) Arka Gdinja (5,10)

*** kvote su podložne promenama