Drezdenu ostala samo teorija za opstanak u Cvajti, Arminija slavljenički (VIDEO)

Arminija je danas htela pobedom da proslavi plasman u Bundesligu, to joj je i uspelo trijumfom nad Darmštatom (1:0), ali danas je mnogo bitniji posao imao Dinamo Drezden. I... Nije odradio posao. Gostovao je Kilu, poražen je s 2:0 i na taj način je velikom klubu iz Drezdena ostala samo teoretska šansa da ostane u Cvajti.

Drezden posle ovog poraza ima 28 bodova i zakucan je za dno. Teoretski bi trebalo da dobije obe utakmice do kraja, i da sačeka kikseve Karlsruea i Vehena da bi se domogao do 16. mesta. Ne deluje da Drezden može da se iščupa iz ove pozicije u kojoj se nalazi. Ali, boriće se sigurno do poslednjeg kola, pa šta bude.

Danas se držao celo prvo poluvreme, ali je pao u nadoknadi vremena. U 46. minutu Ijoha je pogodio, a Lauberbah digao na 2:0 u 80. čisto da Drezdenu bude jasno da neće moći da dođe ni do jednog boda na ovoj utakmici. I on bi značio Drezdenu u ovakvoj situaciji.

Možemo da kažemo i da je šteta što je Drezden došao u ovakvu situaciju jer se radi o klubu sa dobrom tradicijom i priličnom bazom navijača.

Kada je Arminija u pitanju, ni ona se nije proslavila Bog zna kakvom igrom, ali je bila bolja za taj jedan gol od Darmštata.

Čekao je Bilefeld sve do 52. minuta, nije mogao ranije da probije bedem Darmštata, a to se dogodilo posle kornera kada je precizan bio Prijetl na asistenciju Hartela. Bio je na pravom mestu i glavom poslao loptu u suprotan ugao gola Darmštata.

Očekivano je bilo da Bilefeld slavi na ovom meču, a stiče se utisak da je odigrao baš koliko je bilo potrebno. Da su navijači mogli da prisustvuju verovatno bi domaćin stigao do još kojeg gola...

CVAJTA - 32. KOLO

Utorak

Grojter - Hajdenhajm 0:0

Hamburger - Osnabrik 1:1 (1:0)

/Harnik 35 - Hejer 57/

Vehen - Nirnberg 0:6 (0:3)

/Hak 7, 41, 65, Sorensen 38, 58, Zrelak 83/

Sreda

Aue - Bohum 0:2 (0:2)

/Kupusović 90+6 - Ajsfild 29, Losila 43/

Hanover - Sankt Pauli 4:0 (2:0)

/Dukš 6, Vejdant 17, Haraguči 61, Tešer 80/

Regenzburg - Karlsrue 2:1 (1:0)

/Vekeser 42, Stolce 62 - Gueje 77/

Štutgart - Sandhauzen 5:1 (4:0)

/Gonzales 12, 31, Kastro 20, Kister 28ag, Al Gadui 90+4 - Zauner 68/

Četvrtak

Holštajn Kil - Dinamo Drezden 2:0 (1:0)

/Ijoha 45+1, Lauberbah 80/

Bilefeld - Darmštat 1:0 (0:0)

/Prijetl 52/