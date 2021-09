Na ulasku u 21. vek pitanje svih pitanja bilo je: klima li se klima? Vremenske prilike na zemaljskoj kugli drastično su počele da se menjaju, primetno je bilo globalno otopljavanje, porast nivoa mora i okeana, i “izlazak” pojedinih predela iz minusa. Slično pitanje može se postaviti i kad je reč o fudbalskim prilikama na Balkanu. Da li je nastupila godina pada svih šampiona u zemljama bivše Jugoslavije? Ili će neko od prošlogodišnjih nosilaca krune sačuvati zvanje?

Svođenje računa nije ni blizu, tek se zagazilo u sezonu. Opšte je poznato da je ona maraton, a ne sprinterska disciplina. Opet, uočljivo je da u nastavak sezone, posle reprezentativne pauze, samo je jedan od šest prvaka ulazi kao lider, a i njemu se ljulja tron. Prvi je isključivo zbog gol-razlike, ne i bodovne.

(16.0) Radnički KG (7.50) Partizan (1.17)

Uzorak utakmica nije veliki, međutim, pokiazuje da je zagrebački Dinamo na prvi mini-predah otišao kao kolovođa hrvatskog prvenstva, dok su svi ostali Ex-Yu šampioni u većem ili manjem deficitu. A to se nije dešavalo često. Da u Hrvatskoj nije došlo do veleobrta u poslednjem kolu pred pauzu - smena na vrhu će do kraja, verovatno, biti i-ha-haj - ne bi ni Dinamo izbegao sudbinu ostalih pet šampiona pri odlasku na dvonedeljni predah.

I dok se Dinamo profilisao kao večiti vladar hrvatskog fudbala, uz jedan izlet sa trona kada je Rijeka pomrsila konce Modrima, u Srbiji je Crvena zvezda gazdovala u prethodne četiri sezone. Crveno-beli su minule sezone osvojili rekordan broj poena, postigli su golova više nego iko ikada u Superligi i po prvi put vezali četiri krune. Početkom ovog ciklusa pokazali su da su ranjivi.

Lazar Marković i Gelor Kanga (©Starsport)

Verovatno to nikoga na stadionu “Rajko Mitić” ne bi uzrujalo - Zvezda je u ligi posle uvodnog remija sa Vojvodinom nanizala pet pobeda - da je večiti rival slagao kockice kao prethodnih rezona. Ovako, upalio se alarm, treperi i upozorava s razlogom.

Partizanova slabost bile su “male” utakmice. O gostovanjima da se i ne govori. Početkom ove sezone vidljiv je zaokret, crno-beli su od šest prvenstvenih pobeda četiri ostvarili na strani. Bude li Partizan za vikend slavio u Kragujevcu, a Crvena zvezda na proslavi 58. rođendana stadiona “Rajko Mitić” u svečarskoj atmosferi srušila novosadski Proleter, crno-beli će u večiti derbi ući sa plus dva.

Kad šampionska trka odmakne, u Srbiji se najčešće, sve vrti oko crveno-belih i crno-belih. Da li će TSC - zauzima drugo mesto zbog bolje-gol razlike od aktuelnog šampiona - ili neko drugi uspeti da se uključi u bitku odgovor će dati vreme, ali, za sada, beogradski klubovi ne otpisuju sastav iz Bačke Topole, pošto ih razdvaja.

(1.10) Crvena zvezda (11.0) Proleter NS (19.0)

Očekivanja su Aleksandru Stanojeviću i Dejanu Stankoviću dobro poznata: učešće u evropskom takmičenju (obojica trenera ispunila prvu stavku), osvajanje titule, po mogućstvu duple krune. Titula čuva mir u kući, Evropa donosi sigurnost na finansijskom planu, kup je šlag na torti ili utešna nagrada. Zavisi iz koje će se perspektive posmatrati kad padne odluka u prvenstvu.

I dok se u Srbiji iz sezone u sezonu menjaju pravila, sistem bodovanja i format takmičenja, Hrvatska je odavno “srezala” ligu i napravila pogodak. Zanimljivosti nikad ne manjka u borbi za izlazak u Evropi i za opstanak, a monotonost stoji samo uz zagrebački Dinamo i šampionsko zvanje.

Fudbaleri zagrebačkog Dinama (©Reuters)

Minule sezone je glavni takmac Modrima bio Osijek predvođen naoštrenim Nenadom Bjelicom, koji je sa Maksimira otišao povređen i sa otpremninom. Rešio je da “okaje grehe”, vrati se u Osijek, a Slavonci su progutali knedlu i oprostili mu kako bi postali konkurentni i borili se za istorijski naslov. Luda trka udvoje se udvostručila, a mirne duše može se reći da šest timova lovi prvo mesto (prvoplasirani Dinamo i šestoplasiranu Lokomotivu razdvajaju tri boda). Možda ne baš šest, jer kada je Dinamo u trci, komšijska Lokomotiva zadovoljiće se i zvanjem vicešampiona. Ali, ne i Hajduk, Rijeka, Osijek, pa i Gorica koja je počela visoko da se pozicionira u tamošnjem prvenstvu.

Ranjiv je Dinamo, nije superioran kao što je bio. Krv je namirisana od strane “progonitelja”, a Modri će imati i evropski balast na plećima. Olakšavajuća okolnost im je što dubinu na klupi imaju, ali za razliku od nekih prethodnih sezona sada je ima i Hajduk. Gladni su Splićani trofeja, sve su uložili na vraćanje šampionskog pehara u grad podno Marjana. Paklenu konkurenciju neće imati samo u Dinamu, već i u Rijeci kojom izvrsno diriguje Goran Tomić, povratnik u hrvatski fudbal. Iako je u protekloj sezoni Osijek bio najozbiljniji suparnik Dinamu, utisak je da je ove nešto tanji, a kada se na to doda jačanje Hajduka i Rijeke, ne čudi mišljenje dela javnosti da Nenad Bjelica neće ponovo tako dobro gurati.

Jačanjem Rijeke i Osijeka, te delimičnom stabilizacijom Hajduka, u Hrvatskoj bi se moglo ubuduće govoriti o “ludoj trci”, baš kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, i Slovenijom, gde šampionska vrteška ne staje.

Fudbaleri Borca iz Banjaluke (©Starsport)

Deset godina su se u BiH na tronu smenjivali Željezničar, Zrinjski i Sarajevo, da bi se u protekloj sezoni posle decenije posta šampionskim zvanjem okitio Borac. Bajka nije potrajala, kola su krenula nizbrdo i sve miriše na to da će Premijer liga BiH dobiti novog šampiona. Banjalučani zaostaju okruglo deset bodova za neočekivanim liderom Tuzlom Siti, koju u stopu prati mnogo poznatiji klub iz Tuzle - Sloboda.

Na evropskoj sceni mostarski Velež bio je pravo osveženje, pri vrhu su i Sarajevo i Zrinjski, a kako sezona ne može proći bez brda prosutih bodova - važi za sve ekipe - ništa nije isključeno. Čak ni da Borac nadoknadi pozamašni minus, ali da bi do toga došlo, moraće počev od gostovanja Slobodi da pobeđuje. Na tako nešto tradicija ne ukazuje.

(2.15) Velež (3.05) Sarajevo (3.50)

Za Premijer ligu BiH se u šali kaže da se tamo ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Primenjivo i na mogo toga van najvažnije sporedne stvari na svetu. Za Sloveniju važi da ima najprevrtljiviji šampionat u regionu, a tome je ponajviše kumovala ljubljanska Olimpija, koja je maher da od gotovog napravi veresiju.

Prethodne četiri godine iznedrile su četiri šampiona. Olimpiju, Maribor, Celje i Muru. U tri slučaja odluka je padala u poslednjem kolu. Dve u direktnim duelima. Ne potraju dugo šampioni u Sloveniji, jednogodišnja su biljka. Ono što je alarmantno je da se Celje minule godine kao aktuelni prvak borilo za opstanak i na jedvite jade izbeglo ispadanje, a njegovim stopama krenula je Mura. Da nije bilo pobede protiv Radomlja, Mura bi u slučaju poraza na tom meču reprezentativnu pauzu provela u zoni ispadanja.

Slabljenje Vardara poklopilo se sa procvatom Škendije. Ili obratno. Pošto je skopski klub skliznuo u drugu ligu Makedonije, pred Škendijom je autoput. Samo što su fudbalske prilike u Makedoniji takve da se uz prosečna ulaganja može stvoriti tim sposoban da napadne titulu, a to se najbolje oslikava kroz Akademiju Pandev.

Nije na najbolji način Škendija otvorila šampionat - osvojila svega šest bodova iz pet kola - pa Akademija Pandev i Škupi, prošlogodišnji vicešampion, kolo vode. Preciznije - Škupi, pošto ima bolju gol-razliku (oba tima po deset bodova), a čeone pozicije dokopao se zahvaljujući porazu Akademije Pandev u Štipu protiv Bregalnice.

Proslava gola igrača Budućnosti (©AFP)

U Crnoj Gori će na relaciji Podgorica - Nikšić ponovo biti naelektrisana atmosfera. Dve godine trofej je podizala Sutjeska, pa dve podgorička Budućnost. Da li je došao trenutak da se titula vrati u Nikšić ili će se, pak, pojaviti treća strana?

Sutjeska je furiozno otvorila sezonu i na pauzu otišla kao lider. Poraz nije iskusila i jedino joj je trećeplasirani Dečić otkinuo bodove. Sve ukazuje na to da Sutjeska neće rano popustiti, a Nikšićani imaju u planu da osnaže svoje redove.

Budućnost se dve godine zaredom šetala do naslova prvaka - 18 i 28 bodova prednosti u odnosu na Sutjesku - ove sezone ništa ne funkcioniše kod Plavih. Sve je pogrešno podešeno. U Evropi je Budućnost doživela debakl, a u ligi za Sutjeskom kaska sedam bodova. Razlika nije nenadoknadiva, ali više ne pitaju Podgoričane za sve. Sada moraju da jure i mač im visi iznad glave, a pobeda u derbiju postala je imperativ.

Prošlogodišnji šampioni u državama bivše SFRJ:

SRBIJA - Crvena zvezda

HRVATSKA - Dinamo

SLOVENIJA - Mura

BIH - Borac Banjaluka

MAKEDONIJA - Škendija

CRNA GORA - Budućnost

Stanje na tabelama u ligama bivše SFRJ pred nastavak šampionata:

SRBIJA

1. Partizan 18 bodova (6-0-0)

2. TSC 16 (5-1-1)

3. Crvena zvezda 16 (5-1-0)

4. Napredak 12 (4-0-3)

5. Voždovac 12 (4-0-3)

HRVATSKA

1. Dinamo 13 bodova (4-1-1)

2. Rijeka 13 (4-1-1)

3. Hajduk 13 (4-1-2)

4. Osijek 13 (4-1-2)

5. Gorica 12 (4-0-3)

SLOVENIJA

1. Kopar 16 bodova (5-1-0)

2. Bravo 13 (3-4-0)

3. Olimpija (4-1-2)

4. Maribor 13 (4-1-2)

5. Mura 8 (2-2-3)

BIH

1. Tuzla Siti 16 bodova (5-1-0)

2. Sloboda Tuzla 14 (4-2-1)

3. Sarajevo 13 (4-1-2)

4. Zrinjski 12 (3-3-0)

5. Velež 10 (3-1-2)

MAKEDONIJA

1. Škupi 10 bodova (3-1-1)

2. Akademija Pandev 10 (3-1-1)

3. Struga 9 (2-3-0)

4. Makedonija 9 (3-0-2)

5. Renova 8 (2-2-1)

CRNA GORA

1. Sutjeska 16 bodova (5-1-0)

2. Mornar 13 (4-1-1)

3. Dečić 12 (3-3-0)

4. Iskra 10 (3-1-2)

5. Petrovac 10 (3-1-2)

NAPOMENA: Pored imena kluba bodovi, u zagradi skor.