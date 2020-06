Drulović za MOZZART Sport: Meč sa Slovenijom jedan od najboljih u istoriji; da sam ostao selektor sigurno bismo igrali EURO 2016, ali ljudi su više verovali nekom strancu...

Utakmice za infarkt se ne zaboravljaju. Ostaju zauvek urezane u sećanju i iznova se prepričavaju. Takva je upravo bila ona između Jugoslavije i Slovenije 13. juna 2000. godine, koja je završena rezultatom 3:3, a tadašnja selekcija Vujadina Boškova od 0:3 do 3:3 stigla za svega šest minuta sa igračem manje na terenu. Posle toga veliku šansu za pobedu posle prekida, koji je izveo Dragan Stojković, imao je Slaviša Jokanović, ali je njegov udarac otišao preko gola na kojem je stajao Mladen Dabanović.

Meč koji je obeležio čitav turnir i predstavljao fantastično otvaranje Eura, obeležio je maestralni Ljubinko Drulović, na čijim krilima su "plavi" zabeležili taj neverovatni povratak i došli do ogromnog samopuzdanja.

"Taj meč je ušao u istoriju kao jedan od najboljih u istoriji evropskih prvenstava. Utakmica sa velikim uzbuđenjima, neverovatan meč. Došli smo od 0:3 do 3:3 nakon isključenja Mihajlovića i potom imali šansu za pobedu. Takve utakmice se dešavaju možda na svakih 10 do 15 godina. Od prethodnog našeg učešća na evropskim prvenstvima prošlo je 20 godina. Ja sam tada bio učesnik kao igrač, a već 15 godina sam trener. To je stvarno dug period. Ipak, nadam se da će Srbija napokon uspeti da se plasira na Evropsko prvenstvo, kroz baraž, kada on bude odigran", kaže za MOZZART Sport Ljubinko Drulović.

GAZETA DELO SPORT I DRUŠTVO SA ZIDANOM, NEDVEDOM I OSTALIMA

Ivan Dudić i Miran Pavlin





Vujadin Boškov

Legendarni as Porta postigao je drugi gol za Jugoslaviju i asistirao Savu Miloševiću za izjednačenje na tom meču. Ali, na snimku posle njegovog pogotka u 70. minutu vidi se kako čitava klupa skače i maše ka četvrtom sudiji. Kao da se spremala upravo Ljubinkova izmena.

"Verovatno, nemam pojma stvarno. Bili su tu Boškov, Filipović... Ali, nikad ih nisam pitao za to. Odigrao sam stvarno odlično tu grupnu fazu takmičenja. Nakon prvog kruga sam bio među šest najboljih igrača Evropskog prvenstva, posle Zidana, Nedveda i ostalih. Sećam se da mi je Vladimir Jugović doneo Gazetu delo Sport gde sam bio izabran među svim tim igračima. Odigrao sam zaista dobro tu utakmicu i čitav prvi krug. Ta utakmica je zaslužila epitet jedne od najboljih, ne pamte je samo naši ljudi, nego svi ljubitelji fudbala u Evropi. Stvarno nestvarana utakmica, što se kaže za infarkt. Slovenci su pogubili su konce, znam da sam sa nekadašnjim saigračem Zlatkom Zahovićem često pričao o tom meču. Razgovarao i sa golmanom Dabanovićem, koji mi je prvo bio saigrač, a potom sportski direktor, šalili smo se na razne načine. Taj povrtak stvano niko nije očekivao, ali zbog toga je fudbal tako popularan, mnogo puta se dešavaju neočekivane stvari", dodao je Drulović.

Nekako kao da je proradio taj naš čuveni inat posle ostanka sa desetoricom igrača.

"Sećam se da je sudio portugalski sudija Vitor Pereira. Mihajlović je zasluženo dobio te žute kartone, ali dobro, bio je iznerviran, dali su nam ta tri gola...".

U svakom slučju jedna od najboljih Ljubinkovih igara u reprezentativnom dresu.

"Sigurno da jeste. Ljudi pamte i onu utakmicu sa Češkom, kada smo savladali stvarno sjajnog protivnika, sa velikim igračima i otvorili put ka Svetskom prvenstvu".

MOŽDA SAVO U JEDNOM TRENUTKU BUDE ŽELEO DA POSTANE I SELEKTOR

Na tadašnju eliminaciju Jugoslavije u četvrtfinalu se gledalo kao na izuzetno loš rezultat, posebno zbog tog ubedljivog poraza od Holandije (1:6). Ali je činjenica da naše selekcije od tada nije bilo na evropskim prvenstvima.

"Nismo očekivali takav poraz, taj dan nismo bili na tom nivou, zasluženo smo izgubili. Mi smo im dali povoda da odigraju takav meč, falilo nam je dosta igrača, pre svega Jokanović, koji nam je bio jedan od ključnih igrača na sredini terena".

Nekadašnji selektor omladinske reprezentacije Srbije, sa kojom je osvojio Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2013. godine, žali zbog toga što nije dobio šansu da vodi reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2016. godine, već je samo bio privremeni selektor. FSS se tada odlučio da dovede Dika Advokata.

"Nažalost, bio sam samo v.d. selektor. Siguran sam da bismo igrali na Evropskom prvenstvu da sam ostao. Ljudi iz rukovodstva su se odlučili za stranog selektora. To je Srbija. Ljudi su više verovali nekom strancu, nego meni. Ubeđan sam da bismo napravili rezultat".

Tada ste odlično sarađivali sa Savom Miloševićem, a on je u međuvremenu počeo da se bavi trenerskim poslom. Kako vam deluje Savo sada kao trener Partizana?

"Savo ima ambicije kao svaki trener. Tražio je sebe, prvo kao sportski radnik. Ja sam sebe negde definisao odmah kao trenera, drugi su prvo pokušavali kroz neke druge poslove. Nije lako raditi u Partizanu, mislim da radi dobar posao i u prilici je da osvoji Kup Srbije. Partizan je favorit posle ove pobede nad Crvenom zvezdom. Čovek mora da ima i sreće u ovom poslu, da se neke stvari poklope. Savo ima velike ambicije, možda bude želeo da postane i selektor u jednom trenutku. U velikom je klubu, pružaju se sigurno svi uslovi da dobro radi. Ove sezone može da osvoji Kup. Možda nisu prvaci, ali su pokazali da mogu da učine ovu sezonu uspešnom", zaključio je Drulović.