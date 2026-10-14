Duarte i Vasko utišali Bombonjeru i prekinuli Bokin čudesni niz, korak ih deli do velikog finala!
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 04:35
Brazilski klub se pola sata branio sa igračem manje i odbranio se pred revanš koji dočekuje sa minimalnom prednošću, ali i bez najboljeg strelca...
Osam sezona proveo je u evropskom fudbalu, sa Crvenom zvezdom osvojio je dve duple krune, osetio i čari Lige šampiona, ipak najveći uspeh u karijeri Bruno Duarte bi mogao da ostvari u domovini.
I sve su veće šanse da se uskoro okiti trofejem. I to ne bilo kakvih, već kontinentalnim. Duarte je sa Vasko da Gamom došao na korak do finala Kopa Sudamerikane, pošto je u prvom meču polufinala kao gost slavio na Bombonjeri savladavši Boku minimalnim rezultatom – 1:0 (1:0).
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Klub iz Rio de Žaneira je na pragu filmskog scenarija kakav je malo ko mogao da zamisli do pre samo nekoliko nedelja. Kada je krajem avgusta Duarte stigao u klub, Vasko je bio na pretposlednjem mestu brazilskog šampionata, ali je baš u tom periodu krenuo uzlet ekipe Pedra Emanuela, trenutno 14. u brazilskom prvenstvu, koji je kulminirao večerašnjim trijumfom protiv Boke.
Argentinski velikan je uoči prve polufinalne utakmice bio u seriji od 17. mečeva bez poraza računajući sva takmičenja, ali mu ni pola sata sa igračem više nije bilo dovoljno da izjednači i nastavi pomenuti niz. Mada, ruku na srce, nije ekipa Rodolfa Aruabarene imala ni sreće da brojčanu prednost kruniše izjednačenjem, dva puta ju je u tome zaustavljao okvir gola, još toliko su defanzivci sprečavali već viđene pogotke...
Vasko se grčevito branio u poslednjih pola sata i na kraju odbranio, pa revanš dočekuje sa minimalnom prednošću, ali i bez najboljeg strelca ekipe Andresa Gomeza. Kolumijsko krilo planulo je zbog žutog kartona koje je dobilo u 63. minutu, ali je nezadovoljstvo izrazilo na pogrešan, nedozvoljen način, odgurnuvši glavnog arbitra Pjera Mazu, što je ovaj odmah sankcionisao isključenjem.
Do tog trenutka je Vasko bio ravnopravan rival, čak za nijansu konkretniji. Duarte je već u petom minutu umalo iznenadio rivala pokušajem sa distance, ali je Alvaro Montero uz mnogo poteškoća uspeo da mu ukroti udarac. Dvadesetak minuta kasnije pak nije mogao ništa. Adson je baš na centaršut pomenutog Gomeza utrčao na prvu stativu, ubacio se između dvojice čuvara i glavom neodbranjivo gađao dalji ugao.
Početkom drugog poluvremena Bombonjera je zagrmela, želeli su prisutni na tribinama da ohrabre svoje miljenike i pruže im gromoglasnu podršku, međutim malo je falilo da ih gosti ohlade. Srećom po njih, Paolo Enrike je u punom trku u kontri bio neprecizan i loptu poslao metar-dva od dalje stative koju je gađao.
Umalo da domaćin nehotice kazni rivala samo koji minut kasnije. Kažemo nehotice jer je centaršut Lautara Blanka završio na daljoj stativi i umalo iznenadio Lea Žardima. Usledilo je ubrzo potom isključenje Gomeza, koje je samo pojačalo pritisak fudbalera Boke. Pritisak koji je nekim čudom Vasko izdržao. Santijago Askasibar je u 72. minutu u punom trku sa ivice kaznenog prostora natrčao na odbitak i ka golu Žardima lansirao projektil koji je dobrano uzdrmao prečku.
Najbliži pogotku fudbaleri Boke su bili u nadoknadi, kada su u razmaku od dva-tri minuta napravili veliku pometnju u kaznenom prostoru rivala. Migel Merentijel je čak uspeo da savlada Žardima, ali je Robert Renan bio odlično postavljen i izblokirao njegov udarac, da bi u poslednjem, sedmom minutu nadoknade Hose Rodrigez ispred Enera Valensije u petercu postavio nogu i izbio loptu.
Slavlje je moglo da počne, mada je pred Vaskom tek veliki zadatak, posebno ukoliko ne bude mogao da brani prednost na svom terenu.
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (POLUFINALE)
Sreda
Boka Juniors - Vasko da Gama 0:1 (0:1)
/Adson 25/
23.55: (1,38) Atletiko Mineiro (4,30) Montevideo Siti (8.00)
*** kvote su podložne promenama