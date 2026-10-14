Duarte i Vasko utišali Bombonjeru i prekinuli Bokin čudesni niz, korak ih deli do velikog finala!

I sve su veće šanse da se uskoro okiti trofejem. I to ne bilo kakvih, već kontinentalnim. Duarte je sa Vasko da Gamom došao na korak do finala Kopa Sudamerikane, pošto je u prvom meču polufinala kao gost slavio na Bombonjeri savladavši Boku minimalnim rezultatom – 1:0 (1:0).

Osam sezona proveo je u evropskom fudbalu, sa Crvenom zvezdom osvojio je dve duple krune, osetio i čari Lige šampiona, ipak najveći uspeh u karijeri Bruno Duarte bi mogao da ostvari u domovini.

Klub iz Rio de Žaneira je na pragu filmskog scenarija kakav je malo ko mogao da zamisli do pre samo nekoliko nedelja. Kada je krajem avgusta Duarte stigao u klub, Vasko je bio na pretposlednjem mestu brazilskog šampionata, ali je baš u tom periodu krenuo uzlet ekipe Pedra Emanuela, trenutno 14. u brazilskom prvenstvu, koji je kulminirao večerašnjim trijumfom protiv Boke. Argentinski velikan je uoči prve polufinalne utakmice bio u seriji od 17. mečeva bez poraza računajući sva takmičenja, ali mu ni pola sata sa igračem više nije bilo dovoljno da izjednači i nastavi pomenuti niz. Mada, ruku na srce, nije ekipa Rodolfa Aruabarene imala ni sreće da brojčanu prednost kruniše izjednačenjem, dva puta ju je u tome zaustavljao okvir gola, još toliko su defanzivci sprečavali već viđene pogotke... Vasko se grčevito branio u poslednjih pola sata i na kraju odbranio, pa revanš dočekuje sa minimalnom prednošću, ali i bez najboljeg strelca ekipe Andresa Gomeza. Kolumijsko krilo planulo je zbog žutog kartona koje je dobilo u 63. minutu, ali je nezadovoljstvo izrazilo na pogrešan, nedozvoljen način, odgurnuvši glavnog arbitra Pjera Mazu, što je ovaj odmah sankcionisao isključenjem.

Do tog trenutka je Vasko bio ravnopravan rival, čak za nijansu konkretniji. Duarte je već u petom minutu umalo iznenadio rivala pokušajem sa distance, ali je Alvaro Montero uz mnogo poteškoća uspeo da mu ukroti udarac. Dvadesetak minuta kasnije pak nije mogao ništa. Adson je baš na centaršut pomenutog Gomeza utrčao na prvu stativu, ubacio se između dvojice čuvara i glavom neodbranjivo gađao dalji ugao.