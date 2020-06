Dugoročni planovi Bolonje i Mihajlovića

Siniša Mihajlović ima ugovor sa Bolonjom do 30. juna 2022. godine, a očigledno to neće biti kraj saradnje jer ovaj tim iz pokrajine Emilio Romanja planira da mu ponudi ugovor na duže staze.

Direktor Bolonje Klaudio Fenuči, želi da ponudi Siniši Mihajloviću dugoročni ugovor kako bi ostao na stadio Renato Dalara.

Znamo svi kroz šta je sve prošao Mihajlović u prethodnom periodu, da se (iz)borio sa teškom bolešću, a pored svega Miha u Bolonji ima veoma dobar status zbog ponašanja i rezultata koje je do sada imao.

Bolonja je trenutno na 10. mestu na tabeli Serije A sa 34 osvojena boda. A Mihi se sprema ponuda za dužu saradnju.

"Voleli bismo to, to je naša želja. Razmišljamo o dugoročnom planu sa Sinišom, želimo da radimo sa njim duže vremena ubuduće, a on nam je rekao da želi da ostane još mnogo godina", rekao je Fenuči.

Pa dodao...

"Videćemo možemo li da produžimo ugovor uskoro".

Izvršni direktor Bolonje, pričao je i o nastavku Serije A.

"To je bila zajednička pozicija većine lige. Osetili smo da je ispravno da se adaptiramo većini. Cilj je da se kompletira šampionat. Moramo da pronađemo uslove za tako nešto. U drugim zemljama su ti problemi rešeni", rekao je Fenuči za Radio Anch’io Sport.

Mihajlović ima 51 godinu, a u igračkoj karijeri igrao je za Borovo, Vojvodinu, Crvenu zvezdu, Romu, Sampdoriju, Lacio i Inter. Trenersku karijeru počeo je u Interu kao asistent, a kasnije je vodio Bolonju, Kataniju, Fjorentinu, reprezentaciju Srbije, opet Sampdoriju, Milan, Torinu, Sporting vrlo kratko i od 2019. godine je u Bolonji.

Očigledno je da će ta saradnja potrajati, na zadovoljstvo i Bolonje i Mihajlovića.

