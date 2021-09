Sa ciljem da javnosti skrenu pažnju na značaj vakcinacije i odgovornost koju svako od nas ima kada je u pitanju suzbijanje pandemije korona virusa, ali i da pruže pomoć onima kojima je preko potrebna, Grad Beograd, Fudbalski savez Srbije i kompanija Mozzart pokrenuli su društveno-odgovornu kampanju uoči meča naših Orlova protiv Luksemburga.

Akcija „Vakciniši se, gledaj Orlove i pomozi Vanji da bude pobednik“ startuje sutra, postavljanjem punkta za vakcinaciju ispred stadiona „Rajko Mitić“. Ovu humanu inicijativu podržao je i kapiten naših najboljih fudbalera Dušan Tadić.

„U subotu igramo jako važnu utakmicu, ali je isto tako bitno da svi zajedno pomognemo i maloj Vanji da pobedi u njenoj životnoj utakmici. Želeo bih da stadion bude pun, a pozivam one koji to do sada nisu učinili da se vakcinišu, jer će na taj način pomoći i ovoj devojčici da ozdravi“, poručio je Tadić.

Naime, svi zainteresovani imaće posebnu priliku da se vakcinišu, i to ispred našeg najvećeg fudbalskog stadiona, u petak i subotu, 3. i 4. septembra (od 9 do 17 časova), kada će „autobus za vakcinaciju“ biti postavljen ispred popularne „Marakane“. Novovakcinisani će, na ovaj način, ujedno pomoći i u sakupljanju novca neophodnog za lečenje devojčice Vanje Malović, obolele od spinalne mišićne atrofije. Naime, za svakog građanina koji se vakciniše tokom ova dva dana, kompanija Mozzart doniraće po 5.000 dinara za lečenje tromesečne bebe. Takođe, svaki vakcinisani dobiće i kartu za utakmicu orlova sa Luksemburgom, kao i priliku da kroz nagradnu igru osvoji vredne nagrade. Naime, FSS je obezbedio komplete sportske opreme za najsrećnije, ukupno deset komada, dok je kompanija Mozzart pripremila glavnu nagradu - konzolu Playstation 5.

Na poluvremenu fudbalskog meča između Srbije i Luksemburga biće proglašeni dobitnici ovih vrednih nagrada. U želji da građane motiviše lični primerom da donesu ispravnu odluku, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić će se vakcinisati trećom „booster“ dozom u „autobusu za vakcinaciju“ u društvu fudbalera Laneta Jovanovića i Nikole Lazetića.

Ova društveno-odgovorna kampanja samo je jedna u nizu poteza koji je Grad napravio sa ciljem suzbijanja globalne pandemije i zaštite svih svojih građana.

„Grad Beograd neće odustati od želje da svoje građane zaštiti protiv virusa, koji nam je prošle godine svima promenio život. Naša odgovornost je da svim raspoloživim resursima zaštitimo naše sugrađane, a u isto vreme im damo mogućnost da pruže pomoć onima kojim je ona najpotrebnija. Zahvaljujem se Fudbalskom savezu Srbije i kompaniji Mozzart što su odlučili da zajedno sa Gradom Beogradom krenu u neustrašivu borbu za bolju i sigurnu budućnost, kako svih nas tako i naše dece“, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, i dodao da je vakcinisanje jedini način da pobedimo nevidljivog protivnika.

Inače, svi koji nisu u prilici da svojom vakcinacijom pomognu Vanji Malović, to mogu učiniti slanjem SMS poruke sadržine 1077 na broj 3030.