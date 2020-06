Dušan Tadić i FSS uručili opremu niželigašima u Surčinu

Prvo Sopot i Lazarevac, danas Surčin, a kampanja Fudbalskog saveza Srbije nastaviće se i u narednih sedam dana čime bi trebalo da zaokruži akciju pomoći niželigašima pa će broj klubova koji će dobiti opremu prevaziću 1.500.

Delegaciju FSS, na čelu sa predsednikom Slavišom Kokezom, zatim potpredsednicima Nenadom Bjekovićem i Marko Pantelićem, generalnim sekretarom Jovanom Šurbatovićem, zamenikom Mirkom Gluščevićem, sportskim direktorom Vladimirom Matijaševićem oplemenio je i verovatno najbolji srpski fudbaler u ovom trenutku, Ajaksov as Dušan Tadić obradovavši time mališane u Surčinu-

“Uvek je najslađe družiti se sa decom. Meni je zadovoljstvo da im izmamim osmehe na lica i da mogu da im pomognem nekim savetima. Imam utisak da im na taj način ulivam dodatni motiv da budu još bolji sa loptom. Sećam se kako sam ja reagovao kad sam bio u njihovim godinama, to su stvari koje se ne zaboravljaju. Stalno potenciram priču da rade ono što vole, jer smatram da je to suština. Možda ova deca još ne shvataju šta to znači, ali kako vreme bude prolazilo biće im jasnije koliko je bitno da uživaju u odabranoj profesiji”, rekao je Dušan Tadić.

Dobanovci su na kraju dobili novi teren sa veštačkom trabom, dok su novu opremu dobile sve kategorije klubova: Budućnost (Dobanovci), Jedinstvo (Surčin), Šumadinac (Bečmen), Borac (Progar), Srem (Jakovo), Posavac Tišma…

Predsednik Slaviša Kokeza obećao je da se FSS tu neće zaustaviti, uz napomenu da su prioritet uglavnom nižerazredni klubovi.

“Hteo bih posebno da se zahvalim našem proslavljenom reprezentativcu Dušanu Tadiću koji je dan pre povratka za Holandiju našao vremena i došao u Dobanovce da uveliča ovaj događaj. On se redovno odaziva svim našim akcijama, promoviše fudbal širom Srbije i ume na pravi način da priđe deci koja u njemu vide istinskog fudbalskog idola“, počeo je Kokeza i dodao da je sa predsednikom Opštine Surčin Stevanom Šušom dogovorio da saradnu podigne na viši nivo.

Šuša je obećao da će naredne sezone odvojiti duplo više novca za klubove sa teritorije te opštine.

“U tom slučaju, FSS preuzima odgovornost da donira još jedan teren sa veštačkom travom. Što više takvih terena, to više dece koja će izabrati fudbal kao primarnu sportsku aktivnost. Drago mi je što smo nastavili sa akcijom pomoći klubovima, juče Sopot i Lazarevac, danas Surčin, sutra Loznica i tako redom. Do sada smo investirali preko 11.000.000 evra u infrastrukturu i razne vidove pomoći fudbalskim kolektivima od najnižih rangova do Super lige Srbije. Mislim da je to pravi način da se nastavi sa razvojem fudbala u našoj zemlji, što je prevashodni cilj Fudbalskog saveza Srbije“, rekao je Slaviša Kokeza.

U Sopotu su opremu dobili i klubovi Vojvodina 2013, Vis, Đurinci, Mali Požarevac, Mladost (Mala Ivanča), Mladost (Guberevac), Popović, Nemenikuće, Rogača, Rudar 2012, Sibnica, Stojnik, Kosmaj Ralja, Zuce 2019, Sopot, Ropočevo i Slatina, tona opreme otišla je i ekipa sa teritorije FSO Lazarevac: Kolubara, ŽFK Radnički, Rudovci, ŽFK Kolubara, Mladi borac (Županjac), Petka, Sloga (Lukavica), OFK Radnički (Dren), Dimitrije Tucović (Šušnjar), Sloboda (Stubica), OFK Burovo, BSK (Brajkovac), Vreoci, Napredak (Medoševac), Turbina (Vreoci), Šumadija (Šopić), Mladost (Cvetovac), OFK Borac (Arapovac), Bistrica), Mladost (Baroševac), OFK Polet (Mirosaljci), Šumadinac (Kruševica), Strmovo, 20. oktobar (Trbušnica), Mladi Radnik (Junkovac), TEK Sloga (Veliki Crljeni), Stepojevac Vaga, Borac (Lazarevac), Radnički (Rudovci), OFK Budućnost (Dudovica), Mladost (Čibutkovica), SFU Kalimero (Lazarevac), Real 28 (Lazarevac), SFU Akademija fudbala (Lazarevac), ŽFK Borac 2014 (Lazarevac).