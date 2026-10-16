Dušan Tadić: Piksi me zvao da se vratim; plasman na EP, pa kraj karijere

Mnogima je bilo iznenađenje kad su čuli da se Tadić vraća u reprezentaciju. Objasnio je šta je bilo presudno za takvu odluku.

"Za mene su bili najvažniji kontakti sa selektorom Veljkom Paunovićem i generalnim sekretarom FSS Brankom Radujkom. Njih dvojica su najviše uticali na moju odluku da se vratim. Imao sam pozive i ranije kod prethodnog selektora Dragana Stojkovića, ali mi je trebalo vremena da dođem do konačne odluke. Osnovni motiv mi je bio da pomognem selekciji koja je u proteklom periodu imala određene probleme. Svi želimo da se ona što pre vrati u pobednički ritam".

Kapiten Srbije je u medijima često apostrofirao dobru atmosferu, ali smatra da Srbija ima nešto više od dobrih međuljudskih odnosa.

"Težimo baš ka tom zajedništvu, jer nas samo pozitivna atmosfera vodi ka dobrim rezultatima i našim ciljevima. Jasno je da se promenila i grupa igrača kod selektora Paunovića. Veoma je važno da se stvori dobra hemija, uz koju dolaze dobri rezultati. Osim tog zajedništva, nemam dilemu da posedujemo i kvalitet koji je neophodan da se plasiramo na velika takmičenja".

Srbiju u martu očekuje početak kvalifikacija za EP. Na prethodno su Orlovi uspeli da se plasiraju. Ako bi to uspeli drugi put zaredom, bio bi to još jedan plus u ionako velikoj karijeri Dušana Tadića.

"Imamo kvalitet za ovako nešto. Za naš fudbal je presudno da se u kontinuitetu pojavljujemo na velikim takmičenjima, kao što su svetska ili evropska prvenstva, jer smo u bliskoj prošlosti imali baš ovakve primere sa nekoliko uzastopnih učešća na najvećim događajima. Voleo bih da u predstojećim kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope imamo dostojne rivale i da rezultatima na terenu pokažemo da na je mesto na velikoj sceni. Naravno, uz sve ovo je izuzetno važna i podrška navijača sa tribina, jer oni su kao i u klupskom fudbalu najveći motiv za svakog igrača. Našoj reprezentaciji i selektoru je ovaj detalj od izuzetne važnosti, jer svi želimo da vidimo pun stadion kada smo u ulozi domaćina".

Čovek koji je odigrao 115 mečeva za nacionalni tim veruje da bi plasman na EP mogao da predstavlja savršen kraj karijere. Za rekordima, veli, više ne juri.

"Rekordi mi nisu primarna stvar u karijeri. Kada su već u pitanju brojke, meni je mnogo važniji broj asistencija koje sam imao za strelce nekih od najvažnijih golova u istoriji našeg fudbala. Broj nastupa je relativna stvar i siguran sam da će u budućnosti neko da prestigne broj mojih ukupnih nastupa za A tim Srbije. Presudne stvari su ono šta sam učinio ili ostavio iza sebe za reprezentaciju moje zemlje. Veoma bih voleo da se plasiramo na Prvenstvo Evrope i možda bi to bio i kraj moje karijere, ali ne bih sada da pravim dugoročne planove. Najvažnije je da se dobro osećam, ali da od svega najviše profitira naša reprezentacija i da mi odemo 2028. na još jedno veliko takmičenje" zaključio je Tadić.