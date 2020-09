Tokom dana odigrano je osam utakmica Prve lige Srbije. Najefikasnije je bilo u Kraljevu gde Sloga slavila protiv Kolubare 3:1, a derbi 8. kola između jedina dva neporažena tima Kabela i kragujevačkog Radničkog okončan je bez pobednika.

Kabel više nije jedini klub sa maksimalnim učinkom, pošto mu je Radnički uštinuo dva boda - 1:1. Deluje da to neće mnogo zabrinuti novosadski sastav koji ostaje lider i najčvršća defanzivna linija drugog ranga srpskog fudbala.

Timovi su bili raspoloženi za pogotke samo u periodu od 14. do 16. minuta. Izabranici Zorana Vasiljevića su poveli, ekipa Aleksandra Linte je ekspresno, za stotinak sekundi preko Nikodijevića vratila utakmicu na početak. Očekivalo se još pogodaka u Novom Sadu, ali u duelu dve ponajbolje odbrane i dva vrlo korektna napada, prevagu je odnela ipak odlična igra u defanzivi.

Grafičar kao domaćin bio bolji od Zemuna, a razliku je napravio pogodak Stefana Cvetkovića koji je u 65. minutu poslao projektil pod prečku protivničkog gola.

Do ovog kola najlošija ekipa Prve lige Srbije Sloga je na domaćem twerenu bila raspucana protiv Kolubare koju je razoružala sa tri gola u periodu od sedmog do 21. minuta. Kraljevčani su tako došli do prve pobede i brojke od tek četiri boda.

Sastav Žarkova se okliznuo u Pirotu gde je poražen od Radničkog 2:1, a istim razultatom okončan je duel pančevačkog Železničara i dobanovačke Budućnosti.

PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Nedelja

Dinamo - Jagodina 0:1 (0:1)

Grafičar - Zemun 1:0 (0:0)

IMT - Borac 1926 0:1 (0:0)

Kabel - Radnički 1923 1:1 (1:1)

Radnički P. - Žarkovo 2:1 (0:1)

Sloga - Kolubara 3:1 (3:0)

Radnički SM - Loznica 0:1 (0:0)

Železničar P. - Budućnost D. 2:1 (0:1)

Ponedeljak

16.00: Dubočica - Trajal

