Siniša Saničanin i Danilo Pantić su stitli, ali sportski sektor Partizana tek očekuje veliki deo posla ako planira da Aleksandru Stanojeviću obezbedi sastav kadar da se sa Crvenom zvezdom porva oko šampionske titule. A taj posao biće još teži imajući u vidu da u Humskoj moraju da misle i o finansijama zbog čega je plan da se igrački kadar značajno smanji, kao i plate igrača. O svemu tome i još po nečemu danas je govorio generalni direktor Miloš Vazura.

Prvo o pojačanjima, jer to uvek najviše zanima navijače. A za dva predstojeća Partizan će morati da plati i izvesno obeštećenje.

“Pregovaramo sa dva igrača, blizu su dolaska, očekujem realizaciju u narednim danima. Pregovori dugo traju. Nisu slobodni, pod ugovorom su sa klubovima. Zato traje duže nego što smo očekivali. Bilo je najave da će doći do ponedeljka, subote, nedelje... U naredna tri, četiri dana imaćemo dva nova stranca u Partizanu“, kaže Vazura.

O onima koji su već došli...

“Doveli smo igrače koji su bili slobodni. Zadovoljan sam što smo vratili Pantića, da bude samo igrač Partizana. Ranije je dolazio na pozajmice, a to nije isto. Verujem da će sad pokazati više nego pre. Saničanina smo dogovorali od marta. Od njih očekujemo dosta. A do kraja sedmice trebalo bi da se reši to sa strancima“.

Napadač, krilo ili bek?

“Nećemo da otkrivamo. Pregovaramo s klubovima“.

A hoće li biti pojačanja posle ta dva stranca?

“Samo zavisno od odlazaka“, odgovara Vazura.

Dobro, onda o odlascima. Tu dolazimo to pomenutih finansijskih rezova.

“Velika je transfer lista. Želimo da smanjimo tim. Imamo previše igrača. Neki su na listi za prodaju, nekima smo se već zahvalili i poželeli sreću u karijeri, poput Denisa Stojkovića, Luke Cucina... Moramo da smanjimo troškove. Neke igrače moramo da prodamo, a za neke da tražimo rešenja u vidu pozajmica. Imamo tri, do četiri igrača viška“.

Vazura ipak ne želi da precizira ko je sve na transfer listi. Jer tu su i oni na koje se ne računa, a problem prave i oni sa jakim primanjima, a jednom preostalom godinom na ugovoru.

“Pregovaramo. Ili ćemo ih transferisati ili ćemo praviti nove ugovore, sa drugačijim platama. Postojeće ne možemo da izdržimo. Moraćemo da smanjujemo plate. Ima vremena. Prelazni rok zvanično nije ni krenuo. Narednih 15 dana biće zanimljivo“.

Izvesno je samo, plate će morati da trpe.

“Igrači koji dolaze neće imati plate kao sadašnji. Najveće plate će biti manje u odnosu na pre. To mora. A pošto fudbaleri koji dolaze imaju klubove, moramo da platimo obeštećenje. Ako mislimo da se borimo za titulu i igramo Evropu, moramo i da uložimo. Bitno je da ove sezone budemo konkurentni, svesni smo da moramo da napravimo dobar tim, mislim da ćemo imati jedan od boljih timova poslednjih godina. Ivica Iliev radi težak posao, pregovara sa klubovima i igračima, a ako dovedemo ta dva igrača to će biti njegova zasluga“.

Zvaničnom okupljanju ekipe, iako su pripreme za većinu počele još pre osam dana, nisu prisustvovali Sejduba Suma i Žan Kristof Bajbek?

“Suma dolazi sutra, sa Bajbekom razgovaramo i on će doći ovih dana. Razgovaraćemo o raskidu ugovora“.

Za kraj, da li je i Suma na transfer lisit?

“Igrač je Partizana. Popodne stiže u Beograd, ujutru putuje za Sloveniju. Ako bude zanimljivih ponuda, dogovorićemo se“, završava Vazura.