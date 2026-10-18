Dvaput kroz noge u tri sekunde i konačno pade Frajburg... A bilo je i teniskih loptica u terenu
Vreme čitanja: 5min | ned. 18.10.26. | 17:32
Ibrahim Maza i Patrik Šik okrenuli Brazilce iz Brizgaua i doneli trijumf Bajer Leverkuzenu - 2:1
Dočekao je Frajburg šesto kolo kao lider Bundeslige, ali teško gostvanje u Leverkuzenu nije preživeo. Jeste ekipa Julijana Šustera rano povela i nagovestila da bi mogla da ostane iznad Bajerna, Borusije i ostatka konkurencije u nemačkoj eliti, ali nije umela da zaustavi alžirskog majstora Ibrahima Mazu, odnosno češkog gol mašinu Patrika Šika - 2:1.
Sudar na Baj areni počeo je jednom neuobičajnom fudbalskom slikom. Na terenu je završilo na desetine teniskih loptica. Bio je to izraz nezadovoljstva pristalica Frajburga jer im je zabranjeno unošenje određenih navijačkih rekvizita, konkretno, zastava koje bi trebalo da se vijore na štapovima. Poruka je bila sledeća - ako se ograničava način na koji oni podržavaju svoj klub, protest će biti sredstvo za skretanje pažnje na problem. To je otprilike bilo istaknuto na ogromnom transparentu u gostujućem boksu.
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Razjarili su gostujući tifozi svog šefa struke Šustera koji je planuo i ušao u verbalni sukob, pauza je potrajala nekoliko minuta, ali već od 14. minuta, raspoloženje mladog stručnjaka se popravilo. Brazilci iz Brizgaua poveli su iz praktično prve šanse na utakmici, a loptu je u mrežu sproveo Deri Šerhant.
Međutim, vođsvo gostiju trajalo je nepunih pet minuta, a ugašeno je nakon akcije Šika i Maze. Čeh je atraktivno pomazio loptu, pre nego što je Alžirac poravnao rezultat i nagovestio da će imati blistavu utakmicu na Baj areni. A serija magičnih poteza 20-godišnjaka čija je tržišna vrednost procenjena na velikih 50.000.000 evra (od strane specijalizovanog Transfermakrta), desila se u 76. minutu. Namagarčio je dvojicu čuvara na pola kvadrata prostora, zadržao loptu u terenu i dva puta provukao rivalima loptu kroz noge pre nego što je vratio asistenciju Šiku.
Idealan trenutak da pričamo o ludoj formi Patrika Šika u novoj sezoni. U Bundesligi reprezentativac Češke ima gol na svakoj od prvih šest utakmica, postigao je pogodak i protiv Vehen Visbadean u kupu, a u Ligi Evrope je postio protiv Celja, ali dva puta tresao mrežu Leha što znači da mu je učinak devet golova na isto toliko utakmica!
Što se Maze tiče, dva pogodka i dve asistencije na prvih šest ligaških utakmica, nagoveštavaju da bi Alžirac mogao da ima sezonu karijere. Poređenja radi, lani, u debitantskoj, bundesligaškoj sezoni postigao je tri i namestio pet golova.
Leverkuzen je raspucan, Leverkuzen niže pobede (ima pet zaredom) i Leverkuzen je uhvatio priključak i izjednačio se sa Frajburgom, te prišao na bod Bajernu i Borusiji koji dele prvo mesto.
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)
/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/
Nedelja
Bajer Leverkuzen - Frajburg 2:1 (1:1)
/Maza 19, Šik 76 - Šerhant 14/
17.30: (3,05) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,25) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama