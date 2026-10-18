Dvaput kroz noge u tri sekunde i konačno pade Frajburg... A bilo je i teniskih loptica u terenu

Dočekao je Frajburg šesto kolo kao lider Bundeslige, ali teško gostvanje u Leverkuzenu nije preživeo. Jeste ekipa Julijana Šustera rano povela i nagovestila da bi mogla da ostane iznad Bajerna, Borusije i ostatka konkurencije u nemačkoj eliti, ali nije umela da zaustavi alžirskog majstora Ibrahima Mazu, odnosno češkog gol mašinu Patrika Šika - 2:1.

Sudar na Baj areni počeo je jednom neuobičajnom fudbalskom slikom. Na terenu je završilo na desetine teniskih loptica. Bio je to izraz nezadovoljstva pristalica Frajburga jer im je zabranjeno unošenje određenih navijačkih rekvizita, konkretno, zastava koje bi trebalo da se vijore na štapovima. Poruka je bila sledeća - ako se ograničava način na koji oni podržavaju svoj klub, protest će biti sredstvo za skretanje pažnje na problem. To je otprilike bilo istaknuto na ogromnom transparentu u gostujućem boksu.