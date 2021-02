Kao jin i jang stoje Hamburger i Grojter Firt jedan naspram drugog u Cvajti. Nikako drugačije...

Hamburger se dugo dičio time što nikada u modernoj eri, nakon Drugog svetskog rata, nije ispao iz Bundeslige. I desilo mu se i to, u proleće 2018. Tragedija na severu zemlje, nezadovoljstvo navijača. I još mu ne polazi za nogom da se vrati u elitu, tamo gde po tradciji i pripada. Neka čudna zbivanja su ga zaustavljala kada se činilo da je na sigurnom putu. Evo i sada je prvi na tabeli. Kao i obično.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Grojter Firt je bio sila u predratnom fudbalu, ali kada je došla nova era, postao je večiti niželigaš, pa večiti drugoligaš. Uzalud sav trud, promocija u elitu mu je uporno izmicala. I onda, napokon, došlo je proleće 2012. kada je ispunio san i domogao se Bundeslige. U njoj je igrao samo jednu sezonu i brzo se vratio nazad, u poznate vode Cvajte.

Oba kluba isti san žive i ove sezone. I Hamburg i Grojter bi da uskoče u društvo najboljih. Nakon 20 kola deli ih samo tri boda, crno-plavi su prvi, a zeleno-beli četvrti na tabeli. Ništa što ne može da se izniveliše već ovog vikenda.

IZBOR UREDNIKA

Domaćin ima niz od četiri pobede na svom terenu sa impresivnom gol-razlikom 15:2. Ali, imaju čime i gosti da se podiče: Od početka 2020. do danas, dakle duže od godinu dana, izgubili su samo jednu utakmicu na strani! I to je Grojter od 1. decembra 2019. do danas na svakom susretu u gostima postigao makar po gol! Neverovatna serija...

Kada se ta dva dela slagalice spoje, onda logički zvuči da mora da bude golova. Superefikasni jedni, redovno efikasni drugi. Ali, kako to obično biva, kao da te dve sile poništavaju jedna drugu kada se nađu jedna naspram druge. Od 10 međusobnih susreta, samo jednom je bilo više od dva gola na utakmici. Mođda danas bude drugačije, jer oba tima imaju raspoložene golgetere. Naročito Dinosaurusi. Simon Terode je vodeći strelac Cvajte sa 19 pogodaka, dok je najefikasniji igrač Grojtera Branimir Hrgota sa devet golova.

CVAJTA - 21. KOLO

Petak

Hanover - Vircburger 0:0

Holštajn Kil - Vircburger 1:0 (0:0)

/Muling 60/

Subota

13.00: (1,95) Hamburger (3,50) Grojter (3,90)

13.00: (1,97) Hajdenhajm (3,50) Aue (3,90)

13.00: (2,95) Regenzburg (3,25) Fortuna Diseldorf (2,45)

13.00: (3,10) Sandhauzen (3,35) Karslrue (2,30)

Nedelja

13.30: (1,62) Bohum (3,80) Braunšvajg (5,80)

13.30: (1,95) Darmštat (3,50) Osnabrik (3,90)

13.30: (2,60) Nirnberg (3,30) Sankt Pauli (2,70)

*** kvote su podložne promenama