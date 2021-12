Dvogodišnji rok za Superligu: Mogu li Voša, Čuka, TSC ili ko već do grupne faze Konferencije?

Srbija na Mundijalu u Kataru. Crvena zvezda u osmini finala Lige Evrope. Partizan u baražu Lige konferencije. Sve što su morali da urade barjaktari srpskog fudbala u 2021. godini uradili su vrlo dobrim ili čak odličnim ocenama.

Orlovi su se pod dirigentskom palicom Dragana Stojkovića Piksija izborili sa kompleksom niže vrednosti i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo izborili ispred jedne Portugalije. Dejan Stanković je poveo Zvezdu do osmine finala Lige Evrope – najvećeg klupskog uspeha u 21. veku – sa prve pozicije u grupi. Partizan Aleksandra Stanojevića je prezimio u Ligi konferencije i trenutno je prvi na tabeli Superlige.

Samo bi još 2017, kad su i crveno i crno-beli prošli grupne faze u Ligi Evrope, a Slavoljub Muslin odveo državni tim na Mundijal u Rusiji, mogla da se poredi sa ovom 2021. S tim da smo te 2017. sami sebi pucali u koleno Muslinovom smenom. Piksiju se to neće desiti, a iako ni Zvezda ni Partizan ne žive utopiju njihovi rezultati u Evropi ipak svedoče o određenom kontinuitetu.

Čak i pred početak ove sezone osnovni cilj srpskog fudbala bio je da se domogne ne tako davno nezamislivog 15. mesta na Uefinoj lestvici i drugog mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Taj zadatak ne samo da je ostvaren, već je Srbija iskočila na poziciju broj 11, sa realnim šansama da tu i ostane i tako dobije i direktnog učesnika u evropskoj eliti i petog predstavnika na međunarodnoj sceni.

I baš tu, eto kore od banane, klizavije od bilo kog klizališta. Na njoj su ostali superligaši više puta noge lomili, a sa njima krnjili i srpski koeficijent. Ovaj juriš večitih na Uefinoj rang listi u poslednjih pet godina učinio je da zaboravimo da smo 2017. bili 28. liga Evrope, iza prvenstava Bugarske, Azerbejdžana, Norveške, Kipra, Belorusije, Izraela...

Imali smo, kao liga, mizernih 15.375 bodova, da bi u ovih pet godina saldo kostantno rastao sve do 31.875 sa koliko ćemo ući u 2022. Više nego dvostruki rast za pet godina, iako je od te 2017, pa sve do danas, od ostalih superligaša samo Subotički Spartak u jednoj sezoni preskočio dve evropske prepreke, onomad kada nas je sve učinio ponosnima eliminisavši prašku Spartu.

Za tih pet godina, Srbija je, ne računajući Zvezdu i Partizan, izvojevala sedam pobeda u kvalifikacionim dvomečevima. Ako izuzmemo pomenutu Spartu, izbacivali smo Gziru, Kolerajn, Banants, Petroklub, Sumgajit i Panevežis.

Primali smo po šest od LASK-a i omladinaca FCSB-a, pet od Hamarbija, tri od Intera iz Bakua, Moldea...

Već za sezonu 2024/2025 Uefa je najavila restilizaciju evropske klupske sezone i mada niko još ne zna šta to tačno znači sumnja se da će biti prinuđeni da učini još kakav ustupak bogatima. Što će reći da Srbija ima dve godine da se osnaži dovoljno da u tu 2024. uđe sa kakvim-takvim kapitalom u džepu, a to podrazumeva da se večitima priključe i ostali superligaši. Vojvodina, TSC, Čukarički, Radnički iz Niša, Spartak ili Napredak, ko god, samo da ne dozvolimo sebi da sve ove pobede zaboravimo jednako brzo kao i to 28. mesto iz 2017.

Izbor urednika

Izgradnje novih i rekonstrukcije starih stadiona već su najavljene, ali neće zidovi davati golove. Potrebno je da i ostali srpski klubovi probiju tu mentalnu barijeru i shvate da su sami sebe ubedili da su prinuđeni da žive od mrvica. Da shvate da bi Vojvodina mogla da bude ozbiljan klub kada ne bi razne struje na prvi uspeh počele da se krve oko toga ko će da radi prelazni rok. Da bi i Radničkom bilo bolje da nije na silu preskakao stepenike, već da je temeljno pripremao teren za taj evropski izlazak. Čukarički i TSC jesu fudbalski zdrave sredine, ali tek treba da nas ubede da imaju ambicije da budu nešto više od poligona za prodaju talentovanih igrača.

Rok je dve godine. Toliko vremena imaju u Novom Sadu, Nišu, Subotici, Bačkoj Topoli, Kruševcu, na Banovom Brdu... Da selektiraju ozbiljne, evropske timove i da tu sezonu 2023/2024 dočekamo sa pet podmazanih mašina spremnih da se zalete u zid i sruše ga ako je to jedini način. A ne da u evropske odiseje – nešto najlepše u klupskom fudbalu – izlazimo kao jaganjci na klanje.

Uz jednu važnu napomenu: osvajač Kupa Srbije ili trećeplasirani na tabeli svakako će takmičenje početi u plej-ofu Lige Evrope što će reći da mu je zagarantovana bar grupna faza Lige konferencije. Ali ni tamo ne bi valjalo da idemo kao turisti.

UČINAK SRPSKIH KLUBOVA (BEZ VEČITIH) U EVROPI:

2006/2007:

Hajduk Kula – CSKA Sofija: 1:1, 0:0

OFK Beograd – Oker: 1:0, 1:5

Ukupno bodova: 2.125

2007/2008:

Bežanija – Besa: 2:2, 0:0

Vojvodina – Hibernijans 5:1, 2:0

Vojvodina – Atletiko Madrid: 1:2, 0:3

Ukupno bodova: 2.625

2008/2009:

Borac Čačak – Dačija: 3:1, 1:1

Borac Čačak – Lokomotiva Sofija: 1:0, 1:1

Borac Čačak – Ajaks: 1:4, 0:2

Vojvodina – Olimpik Baku: 1:0, 1:1

Vojvodina – Hapoel Tel Aviv: 0:0, 0:3

Ukupno bodova: 3.000

2009/2010:

Sevojno – Kaunas: 0:0, 1:1

Sevojno – Lil: 0:2, 0:2

Vojvodina – Austrija Beč: 1:1, 2:4

Ukupno bodova: 3.000

2010/2011:

OFK Beograd – Torpedo Žodino: 2:2, 1:0

OFK Beograd – Galatasaraj: 1:5, 2:2

Spartak Subotica – Diferdanž: 2:0, 3:3

Spartak Subotica – Dnjipro: 2:1, 0:2

Ukupno bodova: 3.500

2011/2012:

Rad – Tre Pene: 6:0, 3:1

Rad – Olimpijakos Volos: 0:1, 1:1

Vojvodina – Vaduc: 1:3, 2:0

Ukupno bodova: 2.125

2012/2013:

Jagodina – Ordabasi: 0:1, 0:0

Vojvodina – Suduva: 1:1, 4:0

Vojvodina – Rapid Beč: 2:1, 0:2

Ukupno bodova: 3.500

2013/2014:

Vojvodina – Hibernijans: 3:2, 4:1

Vojvodina – Honved: 2:0, 3:1

Vojvodina – Bursa: 2:2, 3:0

Vojvodina – Šerif: 1:1, 1:2

Jagodina- Rubin: 2:3, 0:1

Ukupno bodova: 2.500

2014/2015:

Čukarički – Sant Hulija: 4:0, 0:0

Čukarički – Gredig: 0:4, 2:1

Vojvodina – Trenčin: 3:0, 0:4

Ukupno bodova: 2.750

2015/2016:

Čukarički – Domžale: 0:0, 0:1

Čukarički – Gabalala: 1:0, 0:2

Vojvodina – MTK: 3:1, 0:0

Vojvodina – Spartaks: 3:0, 1:1

Vojvodina – Sampdorija: 0:2, 4:0

Vojvodina – Viktorija Plzenj: 0:3, 0:2

Ukupno bodova: 4.250

2016/2017:

Čukarički – Ordabasi: 3:0, 3:3

Čukarički – Videoton: 1:1,0:2

Vojvodina – Bokelj: 5:0, 1:1

Vojvodina – Konahs Ki: 1:0, 2:1

Vojvodina – Dinamo Minsk: 1:1, 2:0

Vojvodina – AZ Alkmar: 0:3,0:0

Ukupno bodova: 2.875

2017/2018:

Mladost Lučani – Inter: 0:3, 0:2

Vojvodina – Ružomberok: 2:1, 0:2

Ukupno bodova: 6.375

2018/2019:

Radnički Niš – Gzira: 4:0, 1:0

Radnički Niš – Makabi Tel Aviv: 2:2, 0:2

Spartak Subotica – Kolerajn: 1:1, 2:0

Spartak Subotica – Sparta Prag: 2:0, 1:2

Spartak Subotica – Brondbi: 0:2, 1:2

Ukupno bodova: 6.000

2019/2020:

Radnički Niš – Flora: 2:2, 0:2

Čukarički – Banants: 3:0, 5:0

Čukarički – Molde: 1:3, 0:0

Ukupno bodova: 6.000

2020/2021:

TSC Bačka Topola – Petroklub: 2:0

TSC Bačka Topola – FCSB: 6:6 (4:5)

Vojvodina – Standard Lijež: 1:2

Ukupno bodova: 5.500

2021/2022:

Čukarički – Sumgajit: 0:0, 2:0

Čukarički – Hamarbi: 3:1, 1:5

Vojvodina – Panevežis: 1:0, 1:0

Vojvodina – LASK: 0:1, 1:6

Ukupno bodova: 8.000