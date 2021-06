Španija je krenula težim putem. Umesto da otvori EURO očekivanom pobedom nad Šveđanima na svom terenu, Crvena furija je sada zakomplikovala situacija i za prvo mesto u grupi će morati da odigra bolje protiv Slovačke i Poljske. Jer, prvo mesto u grupi joj donosi i lakšeg rivala u osmini finala. Drugo bi je najverovatnije odvelo na Engleze ili Hrvate u Glazgovu.

Nikome na Pirinejima nije prijatno posle nule na startu, a najmanje Alvaru Morati koji je etiketiran kao glavni krivac za jalovost Španaca u napadu. Juventusov napadač je promašio zicer, još nekoliko dobrih šansi i sveukupno ostavio loš utisak. Toliko loš da su navijači u Sevilji počeli da mu zvižde u 49. minutu posle još jedne promašene šanse.

Morata u Španiji svakako nema veliki kredit među navijačima zbog prethodne slabe epizode u Atletiku iz Madrida. Pre toga je bio loš i u Čelsiju, a ni ovaj drugi mandat u Juventusu mu nije baš najbolje prošao. Kada se podvuče crta, čovek za čije transfere su veliki klubovi do sada platili 189.000.000 evra (i još će 25.000.000 kada ga Juve otkupi!), imao je u karijeri samo dve odlične sezone u prvom mandatu u Juventusu. Zato i nema kredit kod navijača. Zato mu se promašaji i ne opraštaju.

Mnogi zameraju Luisu Enrikeu na veri u Moratu koji je ove sezone dao skoro duplo manje golove od Viljarealove haubice Đerara Morena koji ga je kasnije zamenio.

Na Moratinu sreću, selektor Luis Enrike je poznat kao tvrda glava i inadžija koji voli da ide u kontru kada ga kritikuju.

“Za mene je Morata veliki napadač koji rade jako važne stvari za tim. Kako u napadu, tako i u odbrani. Nije dao gol i treba da se nosi sa tim. Navikao je. Ali bilo bi mu mnogo lakše kada bi imao publiku uz sebe”, rekao je Luis Enrike posle remija bez golova protiv Švedske.

Svestan je i popularni Lučo da ne mora da drži stranu Morati. Ništa mu ne bi značilo da posluša javnost, svali krivicu na Moratu i demorališe ga već posle prve utakmice. Mesto centarfora je svakako veliki problem španske reprezentacije prethodnih godina. To što su Morata i Moreno iz Viljareala jedine ‘devetke’ u timu, dovoljno govori o konkurenciji. Dovoljno je reći da su konkurencija bili Injaki Vilijams, Pako Alkaser, Santi Mina, Borha Majoral… Španci nemaju ‘ubicu’ u špicu kakvi su nekad bili Raul, Morijentes, Vilja, Tores, Dijego Kosta… Možda je eventualno Enrike pogrešio što nije pozvao Jaga Aspasa.

Kako god, Enrike nema ništa od toga da sada psihološki ‘ubije’ Moratu. Moraće da ga pusti i u sledećoj utakmici. Ali isto tako povećava rizik da postane najveća žrtva tog rizika. Ako Morata ne proradi protiv Poljske, a ekipa opet bude morala da trpi posledice, Enrike su ljulja tlo pod nogama.

I saigrači su svesni da je Juventusovom napadaču potrebna podrška.

“Možda će u sledećem meču dati tri gola i začepiti usta svima”, poručio je štoper Emerik Laport.

Barselonin mladi as Pedri je takođe stao uz saigrača.

“Svi možemo da padnemo i svima nam se to dešava. On radi naporno za ceo tim i to se vidi na terenu”.

Markos Ljorente je igrao sa Moratom u Realu i Atletiku, poznaje ga vrlo dobro.

“On zna koliko nam je važan. Nije imao sreće u završnici ali i to će se nekad promeniti. Mislim da zviždanje svom igraču nije dobra stvar”, poručio je vezista.

I dok cela reprezentacija pokušava da odrbani neubedljivog Juventuspovog napadača, navijači su izričiti. U anketi madridskoa Asa na pitanje ko bi trebalo da počne sledeću utakmicu u špicu Španije, samo pet odsto navijača je glasalo za Moratu!