Džej Enem - rođen kao Holanđanin, odlučio da postane Nigerijac

Enem je rođen u Holandiji, ali zahvaljujući nigerijskom poreklu ima pravo da nastupa za afričku selekciju. Kako dosad nije igrao ni za jednu reprezentaciju, ne postoje prepreke da u budućnosti zaigra za Nigeriju, ukoliko dobije poziv.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde letos je stigao u Bolonju iz Beograda, a već je počeo da skreće pažnju na sebe u Seriji A. Pre dve sedmice zatresao je mrežu Lećea, što nije promaklo ni ljudima iz nigerijskog fudbala. Igračevi predstavnici kontaktirali su selektora Šela, koji namerava dodatno da prati njegove partije pre eventualnog poziva.

Posebno je zanimljivo što bi Enem mogao da nastavi jednu neobičnu tradiciju u reprezentaciji Nigerije. Naime, Superorlovi su u prethodnim godinama već pronašli dvojicu fudbalera rođenih u Holandiji, koji su odlučili da umesto zemlje rođenja predstavljaju domovinu svojih predaka.

Najpoznatiji primer svakako je Vilijam Trost Ekong, rođen u Harlemu, koji je prošao mlađe reprezentativne selekcije Holandije, ali je na seniorskom nivou izabrao Nigeriju. Odluka se ispostavila kao pun pogodak. Trost-Ekong je dogurao do kapitenske trake, postao jedan od simbola nacionalnog tima i sa 82 nastupa ušao među deset igrača sa najviše utakmica za Nigeriju u istoriji.

Sličnim putem krenuo je i Tajron Ebuehi, takođe rođen u Harlemu, koji je fudbalski stasavao u Holandiji, ali je reprezentativnu karijeru izgradio u zelenom dresu Nigerije. Bio je i član ekipe koja je učestvovala na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Sada bi njihovim stopama mogao da krene i Enem, s tom razlikom što bi Nigerijci ovog puta iz holandske škole dobili napadača, a ne defanzivca.

Vest o njegovoj želji dolazi neposredno posle odluke Džordža Ilenihene, još jednog mladog napadača, da izabere Nigeriju ispred Francuske. Ilenihena je već debitovao za Superorlove u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, pa bi nacionalni tim uskoro mogao da dobije još jedno novo lice u ofanzivnoj liniji. Za Enema bi potencijalni poziv predstavljao veliki iskorak u karijeri, ali i priliku da se nakon odlaska iz Crvene zvezde i afirmacije na Apeninima dokaže na međunarodnoj sceni.

Od Harlema do kapitenske trake, od holandskih fudbalskih terena do dresa Superorlova. Trost Ekong i Ebuehi već su utabali stazu, a sada bi njome mogao da prođe i bivši napadač crveno-belih.