Džejdone, seti se sada zlatnih slavina Old Traforda: Hetafe ponudio Sanču 24 puta manju platu

Da bismo shvatili koliko je Sančo nisko pao u finansijskom smislu, dovoljno je uporediti tu ponudu sa njegovim nekadašnjim primanjima u Mančester junajtedu. Na Old Trafordu je nedeljno zarađivao oko 290.000 evra, dok bi u Hetafeu morao da se zadovolji sa približno 12.000 evra sedmično.

Dakle, za sedam dana u Junajtedu dobijao je gotovo tri četvrtine novca koji bi sada u španskom klubu trebalo da zaradi za čitav ostatak sezone! Ipak, ono što na prvi pogled deluje kao ponižavajuća ponuda za fudbalera koji je svojevremeno važio za jednog od najvećih evropskih talenata, Sanču očigledno nije potpuno neprihvatljivo.

Englez je zainteresovan za mogućnost da zaigra u Primeri, svestan da bi mu špansko prvenstvo moglo poslužiti kao idealna pozornica za povratak na veliku scenu. Ipak, pre konačne odluke želi da razgovara sa trenerom Hetafea Hoseom Bordalasom, čija je budućnost u klubu takođe neizvesna zbog nezadovoljstva načinom na koji je uprava odradila prelazni rok.

Koliko se situacija promenila za samo pet godina! Mančester junajted je 2021. godine platio Borusiji Dortmund oko 84.000.000 evra za Sančov potpis, verujući da dobija fudbalera koji će narednu deceniju predstavljati jednu od glavnih uzdanica kluba.

Umesto toga, usledili su razočaranja, sukobi, pad forme i pozajmice. Najpre se vratio u Dortmund, zatim je nastupao za Čelsi, da bi prošlu sezonu proveo u Aston Vili, za koju je odigrao 39 utakmica. Letos mu je istekao ugovor sa Junajtedom, a novi angažman još nije pronašao.

Zanimljivo je da bi eventualni Sančov dolazak u Hetafe mogao da privuče pažnju i rukovodstva Primere. Naime, zbog ogromne razlike između njegovih nekadašnjih primanja i ponuđene zarade, španska liga bi mogla detaljnije da ispita finansijske uslove ugovora.

Slična situacija već se dogodila prilikom dolaska Danija Karvahala u Hetafe, kada su nadležni takođe analizirali neuobičajeno niska primanja nekadašnjeg defanzivca Real Madrida. Hetafe se trenutno nalazi na 15. mestu španskog prvenstva, a angažovanje Sanča predstavljalo bi jedno od najzvučnijih pojačanja u istoriji ovog skromnog madridskog kluba.

Za Engleza, međutim, to bi mogao da bude poslednji ozbiljan pokušaj da karijeru vrati na put koji mu se predviđao kada je kao 21-godišnjak stigao na Old Traford.

Od transfera vrednog 84.000.000 evra i astronomske plate do borbe za fudbalski opstanak u predgrađu Madrida. Teško je pronaći slikovitiji primer koliko brzo u fudbalu može da se promeni sudbina.