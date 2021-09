Povracima Kristijana Ronalda, Romelua Lukakua, Džejdona Sanča, transferima Rafaela Varana, Saula Njigeza, Nikole Vlašića, Brajana Hila i još nekih sjajnih igrača, engleska Premijer liga je u letnjem prelaznom roku potvrdila apsolutnu finansijsku moć nad ostatkom Evrope ako izuzmemo izolovan slučaj Pari Sen Žermena u Francuskoj.

Premijerligaši su ovog leta potrošili 1.347.100.000 evra na kupovine pojačnja. Više nego španska Primera, italijanska Serija A i nemačka Bundesliga zajedno – oko 1.300.000.000.

Dovoljno da se na Ostrvu digne euforija kako je Premijer liga daleko iznad svih ostalih liga na svetu. Tako razmišlja i nekadašnji engleski reprezentativac Džo Kol. Bivši as Čelsija smatra da će posle engleskog finala u Ligi šampiona prošle sezone, ova sezona biti još više u znaku engleskih klubova.

„Bio bih šokiran kada se makar dva engleska tima ne bi našli u polufinalu Lige šampiona ove sezone. Možda budu i tri a vrlo je moguće da svi polufinalist budu iz Engleske. Jednostavno, mislim da smo mnogo jači od svih ostalih liga“, rekao je Kol za ostrvske medije.

On smatra da domaći fudbaleri nikada nisu bili kvalitetniji.

„Najbolja stvar sada u engleskom je fudbalu što posle 10-godišnjeg zatišja, kada niko od naših igrača nije bio na vrhunskom nivou Lige šampiona, sada imamo gomilu domaćih igrača u Mančester Sitiju, Čelsiju, Liverpulu, Mančester Junajtedu... Zato smo ovako neverovatni u fudbalu“.

Ko mu je favorit u Ligi šampiona...

„Ako baš moram da prognoziram ko će osvojiti Ligu šampiona, neka to bude Čelsi. Ali to kažem više iz lojalnosti jer svaki od naša četiri tima može da pobedi svaki tim iz ostatka Evrope i zato možemo imati kompletno englesko polufinale“.

Čak ni megalomanski projekat Pari Sen Žermena sa Mesijem, Nejmarom, Ramosom, Donarumom, Hakimijem, Veratijem, Di Marijom i ostalima ne plaši Džoa Kola.

„Čekam da vidim kako će PSŽ izgledati sa svim tim novim igračima. To može da ode na jednu, ali i na drugu stranu jer i dalje nisu dobro izbalansiran tim. Da su ranije dogovorili dolazak Mesija, siguran sam da bi došli i još neki igrači. Neko ko će da trči. Sačekaćemo i videćemo ali to će svakako biti uzbudljiv tim za gledanje. Liga šampiona nije takmičenje koje možete da isplanirate jer je to neka vrsta nokaut turnira. Ponekada ni najbolji ne pobeđuju, a pobede oni kojima se poklope zvezde“.

I još malo o Čelsiju i paklenoj konkurenciji na svakoj poziciji u timu Tomasa Tuhela...

„Čelsiju će ove sezone suditi rezultat u Premijer ligi. Da li mogu da je osvoje? Mislim da mogu. Postava će se menjati iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec. U modernom fudbalu se za svakog igrača nađe minutaža. Svi u tom timu će imati dovoljno prilika da se pokažu. Očekuje da Kalum Hadson Odoi napreduje. Čelsi je baš dobro odškolovao igrače iz svoje akademije. Gledam njihov razvoj i mislim da mogu mnogo da napreduju. Baš kao i oni koji su na pozajmicama. Čak mislim da i igrači poput Haverca ili Vernera mogu još mnogo da napreduju. Samo treba da budu strpljivi i njihovo vreme će da dođe. Svi će imati bitne uloge jer Čelsi igra na četiri fronta. Mislim da je Timo Verner fantastičan igrač koji je imao ogroman uticaj na osvajanje Lige šampiona prošle sezone. Trenutno trener daje prednost nekim drugim igračima ali to će se promeniti tokom sezone“.