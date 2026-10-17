E, moj druže mančesterski

Zanimljivo, Demikelis je stigao u Siti kao zamena za tada povređenog Kompanija, ali zajedno su odigrali 54 utakmice u timu, ostvarivši 33 pobede i samo devet poraza. Imaju zajedničku titulu Premijer lige 2014. i dva Liga kupa Engleske.

“Kao igrač, bio je veoma inteligentan, malo stariji od mene“, rekao je Kompani za sajt Bundeslige.

18.30: (1,22) Bajern (8,00) Lajpcig (11,0) MOZZART RELAX

Belgijanac je oko pet godina mlađi od svog bivšeg odbrambenog partnera.

“Video sam kako je bio u stanju da igra na vrhunskom nivou koristeći mnogo svog razumevanja igre da bi pružio dobre rezultate. Bio sam malo jači i malo brži jer sam bio mlađi, ali on je i dalje bio dobar jer je tako dobro razumeo igru. Što se tiče lopte, bio je igrač sa mnogo kvaliteta. Zajedno smo imali uspeha, osvojili smo Premijer ligu. Biće lepo videti ga ponovo, ali sada kao trenera“.

Trenerski putevi su im krenuli nekako u isto vreme i brzo su lansiranu u orbitu. Demikelis je najbolje partije u karijeri pružio u Bajernu. Trenerski izazov je Argentinac počeo u Minhenu vodeći rezervni tim Bajerna, a onda je dobio šansu da zameni velikog Marsela Galjarda u slavnom River Plejtu. Posle napuštanja Monumentala, bio je 10 meseci u Montereju, a u februaru ove godine je stigao u Maljorku, ali je nije spasio ispadanja iz Primere. Dobio je šansu da se u Red Bulovom čedu potvrdi kao trener.

Kompani je počeo na klupi Anderlehta, sa Barnlijem je ušao u Premijer ligu, ali i ispao, a onda je pre dve godine neočekivano dobio šansu u velikom Bajernu.

Obojica su radila sa sjajnim stručnjacima, legendama ovog posla, od Otmara Hicfilda, Pepa Gvardiole, Manuela Pelegrinija, Roberta Mančinija, Feliksa Magata, Jupa Hajnkesa.

“Da biste bili trener, morate da pronađete svoju liniju, svoj identitet“, rekao je Kompani, koji gaji napadački stil igre, što se vidi po golovima bavarske mašine pod njegovom komandom, iako je bio štoper.

“Ne vidim igranje ni na koji drugi način osim postizanja golova“, rekao je Kompani kada je preuzimao kormilo u Bajernu.

15.30: (5,00) Union Berlin (4,40) Borusija Dortmund (1,60) MOZZART RELAX

Bilo je skepse na početku, ali posle više od dve sezone sve je manje onih koji sumnjaju da je Belgijanac pun pogodak bavarskog velikana i trener na duge staze.

I jedni i drugi vole da imaju posed. Bajern je rekorder u ligi sa 64 odsto, dok je Lajpcig na 54.Demikelis je uneo južnoameričku vatru u nemački tim.

“Jedna od najvažnijih stvari je emocija“, rekao je Demikelis po preuzimanju Bikova iz Saksonije.

Nasledio je Olea Vernera na kormilu.

„Želim da stvorim tim koji igra smelo, intenzivno i da igramo uzbudljiv fudbal, da preuzmemo odgovornost na terenu i da inspirišemo strašću“.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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Bajern je malo stao posle silovitog starta sezone. Na poslednja dva meča je odigrao nerešeno, najpre za vikend u bavarskom obračunu u Augzburgu (2:2), dok je pre četiri dana odigrao samo 3:3 u Stavangeru protiv Vikinga u Ligi šampiona.

Lajpcig je u formi, nije primio gol 180 minuta. Pobedio je pre četiri dana PSV na svom terenu sa 1:0 u Ligi šampiona, a pre toga je pregazio Ajntraht na istoku Nemačke sa 6:0 u Bundesligi.

Nekadašnji vezista Crvene zvezde Andrija Maksimović dobija šansu kod Demikelisa. Nije ga bilo protiv PSV-a pre četiri dana, ali je odigrao svih 90 minuta prošle nedelje u pobedi sa 6:0 protiv ekipe iz Frankfurta. Mladi Srbin ima asistenciju na kontu ove sezone u Bundesligi, a još traži prvenac u dresu Bikova.

15.30: (1,85) Verder (3,70) Paderborn (4,10) MOZZART RELAX

Poslednja tri meča ovih timova završena su pobedama Bajerna. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Bet-a, a kvota na igru 1-1 je 1,42, a GG4+ je 1,60.

BUNDESLIGA, 6. KOLO

Petak

Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)

/Ebnutalib 77/

Subota

15.30: (1,85) Verder (3,70) Paderborn (4,10) MOZZART RELAX

15.30: (5,00) Union Berlin (4,40) Borusija Dortmund (1,60) MOZZART RELAX

15.30: (2,55) Elversberg (3,45) Augzburg (2,70) MOZZART RELAX

15.30: (2,95) Šalke (3,50) Majnc (2,35) MOZZART RELAX

15.30: (4,10) Hamburger (3,70) Štutgart (1,85) MOZZART RELAX

18.30: (1,22) Bajern (8,00) Lajpcig (11,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (4,20) Frajburg (4,20) MOZZART RELAX

17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama