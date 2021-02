Ljubavi između Iska Alarkona i Zinedina Zidana nije bilo ni kada je Francuz u prvom mandatu vodio Real Madrid, a nema je ni sada.

Iz nekog razloga Zidan ne ceni mnogo kreativnog vezistu, koji je i tada, kada Zizu nije verovao u njega, bio jednom nogom pred odlaskom iz Reala, a izgleda da se ista priča ponavlja i sada. Samo što bi sada Isko zaista mogao na leto da promeni sredinu.

I to je španskoj javnosti otkrio niko drugi do Peđa Mijatović usred direktnog prenosa na najcenjenijem radiju Kadena Ser, na kojem je nekadašnji jugoslovenski as redovan sagovornik, pa je bio i večeras uoči i nakon utakmice Reala i Hetafea.

Pored ostalog, tema je bio Isko, a Mijatović je na to reagovao ekskluzivnom informacijom.

“Đulen Lopetegi je moj prijatelj i znam da jako ceni Iska i da će probati da ga dovede u Sevilju na leto. Naravno, treba videti koji su uslovi, kakve su mogućnosti, koliko bi to koštalo Sevilju”, rekao je Mijatović.

Po njegovom mišljenju, to je jedino rešenje agonije u kojoj je plemeniti vezista u Realu.

“Zidan ga ni večeras nije stavio da igra (ušao u 76. minutu, prim.aut.), što govori da nema poverenja u njega. Ako postoji neki problem, jasno je da može da se reši samo tako što će igrač otići”, zaključio je Mijatović.

Isko je ove sezone skupio samo 16 nastupa za Real, samo tri puta je bio na terenu duže od 45 minuta.