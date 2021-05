U toku je 14. kolo ekvadorske Lige Pro, koje iako zvanično ne predstavlja polovinu i kraj prvog dela šampionata, posle ovog vikenda uslediće pauza duga gotovo mesec i po dana, a završni čin faze jedan zakazan je za 18. jul, samo nedelju dana pre početka drugog dela prvenstva. Model takmičenja isti je kao i predhodne sezone i sastoji se iz tri dela, dva ligaška iz kojeg samo prvoplasirani klubovi obezbeđuju treću i finalnu rundu u borbi za naslov nacionalnog šampiona.

Iznenađenja za sada nema, Emelek trenutno drži vrh tabele, u ga stopu prati Barselona sa dva boda zaostatka, dok Independijente del Valje vreba svoju šansu iz pozadine i čeka kiks vodećeg dvojca.

Međutim i na drugom kraju tabele biće veoma turbulentno i neizvesno, a kada se na samom kraju budu objedinili bodovi iz oba ligaška dela, dva najslabije plasirana tima, napustiće elitni rang takmičenja. Iako je tek finiš prvog dela šampionata, uveliko se naziru timovi kojima će prioritet biti borba za opstanak i svaki prikupljen bod od velike je važnosti za ekipe u donjem domu. U grupu pomenutih između ostalih spadaju i Deportivo Kuenka i Tehniko Universiario, čije pozicije na tabeli trenutno deli jedan bod i koje će se upravo noćas (02.00) direktno sukobiti na stadionu Alehandro Serhio Agilar u Kuenki.

02.00: (2,80) Deportivo Kuenka (2,75) Tehniko (2,80)

Pošto je Deportivo na svom terenu u sklopu 7. kola uspeo da minimalnim rezultatom savlada Barselonu i tako joj oduzme lidersku poziciju, sastav kojim direktno zapoveda argentinski stručnjak Guljermo Duro, od narednog kola zagazio je u nagli sunovrat. Bila je to poslednje ostvarena pobeda u ovom delu prvenstva za Los Morlakose, koji su od tog trenutka na šest utakmica bez pobede, a čak u poslednjih pet pretrpeli su poraze, koji su ih iz gornjeg dela tabele, zbacili na 13. poziciju sa 12 osvojenih bodova, samo tri više od samog začelja tabele na kom se nalazi prošlogodišnje iznenađenje Gvajakil Siti.

S druge strane, ni gostujuća ekipa Tehniko Universitarija nije najbolje plasirana, sa samo bodom prednosti nalazi na poziciju ispred Marlokosa. Ipak za razliku od svog noćašnjeg domaćina, predhodni period za tim koji predvodi Hose Ernandes, može se okarakterisati i kao uspon. Ako je 8. kolo za Kuenku značio početak sunovrata, za Crveni valjak iz Ambata isto je obeležilo koačno pokretanje motora. Dve uzastopne pobede bez primljenog gola, zatim ponovo mala kriza od dva poraza, a u poslednja tri susreta viđena su sva moguća scenarija, od pobeda protiv Aukasa na strani, preko izgubljenog susret kod kuće od Orensea, pa do remija u gradskom okršaju sa Makarom.

Obe ekipe u duel ulaze sa željom da ostvare pobedu i nova tri boda koja bi im pred predstojeću pauzu omogućila bolju poziciju i priključak sredini tabele. Kuenka je definitivno u najgoroj formi od svih klubova u šampionatu i u očajničkoj je potrazi za trijumfom. Do sada je sastav Giljermea Dura ostvario tri pobede, sve tri na svom stadionu, kao i jedan remi, dok su na strani uspeli da osvoje tek dva boda. Tehniko Universitario je u dosadašnjem delu prvenstva uspešnije rezultate beležio na strane, gde su ostvarili dve pobede i isto toliko puta izvukli nerešen ishod.

23.30: (2,70) Gvajakil Siti (3,25) Mušuk Runa (2,50)

Od 2018 godine, tačnije od kada se oba kluba ponovo nalaze u elitnom rangu takmičenja, odigrali su osam međusobnih duela, Kuenka je trijumfovala u četiri navrata, dok je Universitario zabeležio jednu pobedu i to pre tri godine kada je na istom ovom stadionu rezultat bio 3:1 u korist gostujuće ekipe. U preostala tri susreta viđena je podela bodova, računajući i poslednja dva okršaja. Poslednji put kada su mreže mirovale na meču ovih ekipa, bilo je to još u sezoni 2003. godine. To je ujedno bio i prvi njihov susret u najjačem rangu ekvadorskog fudbala.

EKVADOR 1 – 14. KOLO

Subota

Olmedo – Manta 1:1 (1:0)

/Rodrigez 9 – Ledesma 82/

Delfin – Nueve de Oktobre u toku

Nedelja

02.00: (2,80) Deportivo Kuenka (2,75) Tehniko (2,80)

20.30: (2,50) Makara (3,20) Aukas (2,70)

23.30: (1,30) LDU Kito (5,00) Orense SC (9,00)

Ponedeljak

02.00: (2,15) Emelek (3,35) Independijente del Valje (3,15)

02.00: (2,45) Universidad Katolika (3,25) Barselona Gvajakil (2,75)

Piše: Đorđe RADONJIĆ