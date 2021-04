Šta god ljubitelji fudbala, a posebno oni kritičniji, smatrali kada su u pitanju Parti Sen Žermen i Mančester Siti, niko ne može da pobije činjenicu da u polufinalu ovogodišnje Lige šampiona gledamo pravi sudar fudbalskih imperija. Sila, koje su ogromnim finansijskim ulaganjima u proteklih deset i više godina došli u situaciju da kroje sam vrh evropskog fudbala. Takođe, ni termin "finale pre finala" nije sporan kada je u pitanju ovaj meč, s obzirom da u ovom trenutku deluje da nema ambicioznijih, niti spremnijih klubova u Ligi šampiona, da pojure najvažniji pehar u evropskom kupskom fudbalu.

Niko ne može da umanji kvalitet i ono što na terenu pružaju dva tima, ali se na svakom koraku može čuti osporavajući ton po pitanju načina na koji su ova dva tima stigla do "supermoći". Tako se na Ostrvu večerašnji meč naziva "El Gasiko" ili "El Kešiko", a prepliću se i istorijske činjenice, kao i konstantni zategnuti odnosi između Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, odakle dolaze dvojica predsednika Naser Al Kelaifi i Haldon Al Mubarak. Vrhunac tenzija među ovim Zalivskim zemljama dostignut je 2017. godine kada je UAE zajedno sa Saudijskom Arabijom, Bahreinom i Egiptom prekinuo vezu sa Katarom. Situacija se u međuvremenu značajno popravila, ali netrpeljivosti još ima, što se ogleda na svakom koraku.

(3,00) PSŽ (3,45) MAN. SITI (2,35)

Poslednjih godina dve zemlje vode pravo rivalsko nadmetanje i kada je u pitanju ulaganje u sport, a pre svega u fudbal, što se vidi i na primeru Pari Sen Žermena i Mančester Sitija. Put do trofeja u Ligi šampiona bio je mnogo teži i naporniji nego što su dve strane verovatno i mogle da zamisle, ali im je sa druge strane i to pomoglo da shvate da u fudbalu ne zavisi sve isključivo od novca, već da mnogo toga ima i do tradicije i iskustva u najjačim takmičenjima. Parižani su prošle sezone stigli do samog kraja, gde su naleteli na snažni i prepredeni Bajern, mada su svi osporavali završnicu Lige šampiona i poseban sistem, koji je bio drugačiji od svih ostalih. Sveci će sada želeti da se potvrde na najvišem nivou, a ukoliko prebrode prepreku zvanu Mančester Siti, biće u ulozi favorita u Istanbulu.

Mančester Siti je u protekloij deceniji temeljno gradio važnu ulogu u engleskom fudbalu i uspostavio se kao značajan faktor u Premijer ligi, ali su Građani ostali nedorečeni u završnicama Lige šampiona. Ovo im je drugi put da igraju u polufinalu, mada su prvi put to učinili na ovako dominantan način. Do sada su odigrali deset utakmica u elitnom takmičenju, uz skor od devet pobeda i jednog remija, i to protiv Porta u grupnoj fazi takmičenja. U nokaut fazi sastav Đozepa Gvardiole je po dva puta savladao dva nemačka kluba Borusiju Menhengladbah i Borusiju Dortmund, ali će PSŽ predstavljati mnogo zahtevniji stepenik na celokupnom usponu.

Večerašnji meč može da se gleda i kroz prizmu nedavnih dešavanja na relaciji Evropska Superliga - UEFA, s obzirom da se Al Kelaifi sa Pari Sen Žermenom držao van "pobunjeničke" grupe, posle čega je imenovan za novog predsednika Evropske asocijacije klubova, zamenivši Andreu Anjelija, jednog od glavnih zagovornika takozvane lige bogatih.

Poketino i Gvardiola ©Reuters

Trener Pari Sen Žermena Maurisio Poketino suočava se sa ozbiljno teškim zadatkom u finišu sezone, pošto još uvek zaostaje sa vodećim Lilom u prvenstvu, svi nekako očekuju da se domogne Lige šampiona, a pored svega toga očekuje ga i završnica Kupa Francuske. Sa druge strane, Gvardiola je uspeo da napravi idealan balans od početka sezone, u prvenstvu je napravio praktično nedostižnu prednost u odnosu na Mančester Junajted, osvojio je Liga kup Engleske, a jedno bez čega je ostao je finale FA kupa. Ipak, to bi moglo da predstavlja i olakšavajuću okolnost u situaciji kada se lomi sezona u Ligi šampiona.

"Mi smo mirni i znamo da moramo mnogo da se borimo da bismo pobedili sjajan tim kakav je Mančester Siti. Biće teško, nije važno da li igrate prvi meč kod kuće ili u gostima, jednostavno trebate da nastupite na najbolji mogući način. Iz mog iskustva u Ligi šampiona, ta situacija ne pravi preveliku razliku. Ovo nije lična bitka sa Pepom, on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener na svetu. Divim se, ne samo njegovim titulama, već i nasleđu koje gradi u fudbalu", rekao je Poketino.

Građanima će najteži zadatak biti da se odbrane of fantastičnog tandema Nejmar-Mbape, što će biti izuzetno teško, ali nema sumnje da će gosti pre svega pokušati da se nametnu kao dominantan faktor na samom terenu.

"Znam koje oružje imaju, svaka osoba koja voli fudbal zna kvalitet koji imaju. Nećemo to poreći, ali nalazimo se u polufinalu Lige šampiona. Šta treba da očekujemo, da igramo protiv prosečnih igrača? Naravno da ne. Ali PSŽ nema samo dva igrača koji prave razliku, mnogo je drugih situacija, moramo da ih prepoznamo i razgovaramo o njima. Od Johana Krojfa sam naučio da uživam u igri, pritisku i odgovornosti. Uživam u pritisku", rekao je Gvardiola.

Ono što je najvažije, dva tima nisu previše opterećena povredama. PSŽ ne računa na Huana Bernata i rezervnog golmana Leteljea, dok Siti nema prevelikih problema sa igračkim kadrom. Utakmica je poverena temperamentnom Nemcu Feliksu Brihu, kome će ovo biti prvo polufinale od maja 2019. godine, kada je delio pravdu na meču između Ajaksa i Totenhema.

PARI SEN ŽERMEN - MANČESTER SITI (21.00, RTS 1, TV ARENA SPORT)

Stadion: Park Prinčeva

Bez prisustva gledalaca

Sudija: Feliks Brih (Nemačka)

PSŽ: Navas - Florenci, Markinjos, Kimpembe, Dijalo - Gej, Paredes - Di Marija, Verati, Nejmar - Mbape.

MAN. SITI: Ederson - Voker, Stons, Dijas, Kanselo - Rodri, De Brujne, Gundogan - Marez, Bernardo Silva, Foden.