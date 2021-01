Ako u maju ove godine budu završili ispod crte igrači i stručni štab Elčea sigurno će se na prvu loptu setiti večerašnjeg meča protiv Valjadolida. Setiće se i neće im biti dobro. Elče je na gostovanju timu koji je u vlasništvu legendarnog Ronalda promašio sve. Imao je dva gola prednosti i bar privremeno stacioniranje u bezbednoj zoni. Na kraju je bilo 2:2, rezultat koji mnogo više odgovara domaćinima.

Možda Valjadolid nije zaslužio bod, ali posle dva gola deficita domaćin je krenuo na sve ili ništa. Na kraju je pogotkom Hoakina Fernandeza stigao do pozitivnog rezultata. Bio je to remi sa ukusom pobede...

Jer je do tada Elče bio definicija direktnog fudbala. Nisu gosti blistali, ali su jasnim planom igre stigli do ogromnog kapitala. Oba puta je mrežu Valjadolida pogodio Hosan. Bile su to sjajne kreacije, pre svega lako ulaženje u poslednju trećinu terena gostiju iz Elčea.

Pucalo je u Kadizu gde je gostovao Levante. Za samo 28 minuta postignuta su četiri gola. Na kraju je ostalo 2:2. Iako su gosti ostavili mnogo bolji utisak. Imali su posed lopte od preko 70 posto, ali ne i dovoljno oštrice u špicu da stignu do trećeg pogotka.

PRIMERA - 19. KOLO

Utorak 15.12.2020.

Real Madrid - Bilbao 3:1 (1:0)

/Kros 45, Benzema 74, 90 - Kapa 52/

Sreda 16.12.2020.

Barselona - Sosijedad 2:1 (2:1)

/Alba 31, De Jong 43 - Vilijan Žoze 27/

Utorak

Kadiz - Levante 2:2 (2:2)

/Perea 4, Kala 28 - Marti 8 i 11/

Valjadolid - Elče 2:2 (0:2)

/Herero 71, Fernandez 89 - Hosan 9 i 43/

21.30: (4,90) Alaves (3,40) Sevilja (1,80)

Sreda

19.00: (1,98) Hetafe (3,15) Ueska (4,30)

21.00: (2,25) Betis (3,25) Selta (3,30)

21.30: (1,60) Viljareal (3,80) Granada (6,00)

Četvrtak

19.00: (2,15) Valensija (3,20) Osasuna (3,60)

21.30: (5,40) Eibar (3,40) Atletiko Madrid (1,75)

*** kvote su podložne promenama