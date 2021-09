Elitni fudbal stigao na Kamen – Meč sa PAOK-om će biti najgledaniji u istoriji Gibraltara

Gibraltar, jedan od najmlađih članica UEFA, ispisuje istoriju. Prvi put će imati predstavnika u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Linkoln Red Impsi debituju u četvrtak od 18.45 časova u Ligi konferencija, na svom terenu protiv PAOK-a.

Prema tamošnjim prognozama, ova utakmica će biti najgledaniji događaj na svetu u istoriji ove prekomorske teritorije Ujedinjenog Kraljevstva. Za razliku od kvalifikacionih mečeva, sada prenos kontroliše UEFA, što garantuje da će se prenos utakmice pojaviti širom planete. Nikada nijedan događaj, ne samo sportski, koji je održan u Gibraltaru nije imao takvu pokrivenost.

18.45: (17,0) Linkoln (6,75) PAOK (1,22)

Fudbalski gledano, Linkoln je apsolutni autsajder. Iako su Grci doputovali bez nekoliko prvotimaca, među njima i bez našeg Andrije Živkovića, sve osim lakog trijumfa PAOK-a biće prvoklasna senzacija.

Svestan je toga i trener Linkolna Mik Mekelvi, koji je podsetio da uloga autsajdera nije nepoznanica za Gibraltarce.

„Mi smo bili autsajderi na apsolutno svakoj utakmici koju smo do sada odigrali u Evropi. Igrači su navikli da ulaze u meč kada svi daju šanse protiv njih, a do sada su znali sa time dobro da se izbore. Zaslužuju pohvale za to, nije jednostavno igrati u takvoj situaciji. Možete da kažete da nemamo šta da izgubimo, ali ne slažem se sa time. Uvek možemo mnogo da izgubimo, čak i kao autsajderi“, rekao je Mekelvi.

Linkoln je polu-amaterski klub, mnogi igrači imaju još neke poslove. Primera radi, kapiten Roj Čipolina radi kao carinik. Kada na kraju sezone budu stigle u klub premije od UEFA za samo učestvovanje u Ligi konferencije, a ta cifra može samo da poraste ukoliko osvoje i poneki bod, to će biti najveća finansijska injekcija u istoriji Linkolna. Verovatno će se na računu pronaći više novca nego što je ukupno do sada prošlo kroz kasu gibraltarskog kluba.

Živković će nažalost da propusti odlazak na Iberijsko poluostrvo. On je preležao koronavirus, tek je u ponedeljak stigao u Grčku, pa je trener Razvan Lučesku odlučio da ga ostavi u Solunu, baš kao i lakše povređenog Daglasa Augusta.

Prema nezvaničnim prognozama, Lučesku će kombinovati sa startnom postavom. Tako se očekuje da će nekadašnji golman Partizana Živko Živković da zabeleži na Kamenu prve evropske minute ove sezone.

18.45: (5,00) Slovan (3,70) Kopenhagen (1,80)

U okviru grupe F u isto vreme će se u Bratislavi sastati Slovan i Kopenhagen. Za slovačkog predstavnika igraju dvojica srpskih fudbalera, Dejan Dražić i Aleksandar Čavrić.

Pred njima će biti težak zadatak, da nanesu prvi poraz Kopenhagenu ove sezone. Danski tim, gledajući i domaći šampionat i evropske kvalifikacije, nema poraz na 14 utastopnih utakmica. Trenutno je u seriji od osam vezanih pobeda, a samo je tri puta ovog leta odigrao nerešeno.

Slovan i Kopenhegen su do sada odigrali samo dve takmičarske utakmice. Sastali su se u 1. kolu Kupa UEFA davne 1994. godine, a Slovaci su prošli dalje ukupnim rezultatom 2:1.

LIGA KONFERENCIJE - 1. KOLO

GRUPA A

Utorak

Makabi Tel Aviv - Alaškert 4:1 (3:1)

/Perica 13, Kanihovski 32, Biton 45+3 penal, Hozez 72 – Embalo 17/

Četvrtak

18.45: (3,00) Helsinki (3,30) LASK (2,55)

GRUPA B

Četvrtak

18.45: (9,00) Flora (4,90) Gent (1,40)

21.00: (3,70) Anortozis (3,20) Partizan (2,25)

GRUPA C

Četvrtak

21.00: (1,20) Roma (7,75) CSKA Sofija (16,0)

21.00: (1,80) Bode (3,70) Zorja (5,00)

GRUPA D

Četvrtak

21.00: (3,00) Jablonec (3,15) Kluž (2,65)

21.00: (3,80) Randers (3,50) AZ Alkmar (2,10)

GRUPA E

Utorak

Makabi Haifa - Fajenord 0:0

Četvrtak

18.45: (2,65) Slavija (3,25) Union Berlin (2,90)

GRUPA F

Četvrtak

18.45: (5,00) Slovan (3,70) Kopenhagen (1,80)

18.45: (17,0) Linkoln (6,75) PAOK (1,22)

GRUPA G

Četvrtak

18.45: (2,90) Ren (3,15) Totenhem (2,70)

18.45: (5,50) Mura (3,90) Vitese (1,70)

GRUPA H

Četvrtak

16.30: (2,55) Kairat (3,10) Omonija (3,20)

18.45: (3,50) Karabag (3,50) Bazel (2,20)

*** kvote su podložne promenama