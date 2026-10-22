Elšnik: Voleo bih da dobijemo veću energiju od igrača koji uđu sa klupe

A, onda je malo konkretnije prokomentarisao suštinu problema, po njemu:

“Ponavljamo se. Plzen revanš, pa Lugano, pa danas ovo. Ne znam da li je do neke mladosti, naivnosti, taj pad... Ne želim nikoga da bacim pod autobus, svi smo krivi do neke mere da ne izdržimo do kraja, ali ja bih lično voleo da kad napravimo te promene, da dobijemo neku enegriju sa klupe, da je osetimo više. Nisu krivi momci koji su ušli, ali osetila se neka nervoza. Imali smo i dobru šansu, ali Bamba nije uspeo da zakuca glavom. Idemo dalje, Kopenhagemn je dobra ekipa, respektabilna.”

Uporedio je Elšnik na kraju prva dva Zvezdina rivala u Ligi konferencije:

“Kopenhagen je bio fizički moćniji i dosta direktniji. Dosta dugih lopti na napadača koji je snažan i sličan profil kao naš Arnautović, a Lugano je više hteo kroz neki posed da nam parira, ali mislim da smo se dobro nosili sa njima. Danas smo mi zabili tri gola, oni jedan. Gaštarovu se desilo to što mu se desilo. Mi nekako vraćamo protvnika u život, dajemo mu kiseonik, ali desi se. Lopta je okrugla, valjda će sreća da se vrati nama. Prvi bod je upisan, idemo dalje”, zaključio je Timi Maks Elšnik.