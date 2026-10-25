Embape utišao Kamp Nou u 88. minutu: Murinjo klečao od sreće, Real zadao udarac Barseloni

Klečao je Murinjo od sreće pored aut-linije, dok su njegovi izabranici slavili pogodak koji je naneo Barseloni prvi prvenstveni poraz u sezoni kojim se Real primao Kataloncima na tri boda zaostatka. I to pred njenim navijačima, posle devet uzastopnih pobeda u Primeri, tokom kojih je ekipa Hansija Flika postizala gotovo četiri i po gola po utakmici. Malo ko je mogao da očekuje da će katalonska mašinerija, koja je u prvih devet kola španskog prvenstva mlela sve pred sobom, imati toliko problema da pronađe put do mreže najvećeg rivala. Ipak, Murinjo je još jednom pokazao da ume da pripremi utakmice u kojima se ne praštaju ni najmanje greške.

Kilijan Embape je bacio Barselonu na kolena, a Žozea Murinja naterao da na njima proslavlja najveću pobedu u trenerskoj karijeri još iz perioda kada je vodio Mančester Junajted. Real Madrid je bio nadomak toga da ispusti pobedu na Kamp Nou, ali je francuski superstar u 88. minutu još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih fudbalera planete. Pogodio je za konačnih 2:1 (1:0), utišao tribine katalonskog fudbalskog hrama i režirao trenutak koji je Portugalca na klupi Kraljevskog kluba vratio u neka davna, slavna vremena.

A priča o golovima počela je u 41. minutu, kada je Đerar Martin nespretno pokušao da izbaci loptu iz svog kaznenog prostora, pogodio Embapea i praktično mu poklonio pogodak za vođstvo Reala. Barselona je odgovorila u 61. minutu, kada je Pedri sjajnim dodavanjem proigrao Rafinju, a Brazilac poravnao rezultat. I kada se činilo da bi veliki derbi mogao da bude završen bez pobednika, u 88. minutu ponovo je udario Embape. Ovoga puta posle akcije u kojoj je veliki deo posla odradio Mark Kukurelja, Francuz je zatresao mrežu za 2:1 i bacio Murinja u trans.

Real je u Kataloniju doputovao osokoljen serijom od četiri uzastopne pobede, kojom je uspeo da se oporavi od poraza protiv Atletika u madridskom derbiju (1:2). Barselona je, s druge strane, tokom nedelje doživela neprijatno otrežnjenje u Ligi šampiona, pošto je poražena u Parizu sa 4:2, ali je u domaćem prvenstvu do večerašnjeg okršaja imala maksimalan učinak. Već izborom početnih postava Murinjo je priredio iznenađenje. U veznom redu je uz Oreljana Čuamenija zaigrao Bernardo Silva, umesto očekivanog Eduarda Kamavinge. Hansi Flik nije mnogo eksperimentisao, pa je jedina značajnija promena bila prinudna - Fermin Lopes zauzeo je mesto povređenog Danija Olma. Barselona je, očekivano, preuzela inicijativu, nastojala da kroz posed i kombinatoriku probije odbranu gostiju, ali je Real bio spreman da iz svakog osvojenog poseda zapreti iz kontranapada. Prvu ozbiljniju priliku Madriđani su stvorili u 18. minutu, kada je posle prodora Kilijana Embapea lopta stigla do Arde Gulera na ivici šesnaesterca. Turski reprezentativac je neugodno šutirao, međutim, Đoan Garsija je uspeo da interveniše i odbije loptu. I dok su domaći pokušavali da pronađu pukotinu u dobro organizovanoj odbrani Kraljevskog kluba, Real je u 41. minutu poveo na specifičan način. Đerar Martin je želeo da ispuca loptu iz sopstvenog kaznenog prostora, ali je umesto da otkloni opasnost pogodio pravo u Embapea. Francuz gotovo da nije imao vremena ni da reaguje, lopta se od njega odbila i završila iza leđa nemoćnog Đoana Garsije.

Barselona je više napadala, imala terensku inicijativu, ali nije uspela da stvori nijednu veliku priliku do odlaska na odmor. Real je, nasuprot tome, pretio iz tranzicije, a zahvaljujući velikoj grešci protivničkog defanzivca na poluvremenu imao gol prednosti. Posle odmora Katalonci su nastavili da traže put do izjednačenja, a u 61. minutu na scenu je stupio Pedri. Španski vezista je majstorskim dodavanjem pronašao Rafinju, praktično mu nacrtao put do gola, a Brazilac nije propustio priliku da savlada protivničkog golmana. Bio je to pogodak koji je potpuno promenio atmosferu na Kamp Nou. Za razliku od prvog gola na utakmici, postignutog uz ogromnu dozu sreće, izjednačenje Barselone stiglo je kao plod izuzetnog individualnog kvaliteta. Pedri je jednim potezom izbacio protivničku odbranu iz ravnoteže, a Rafinja pokazao zbog čega predstavlja jednog od najvažnijih igrača Flikovog tima. Delovalo je tada da Barselona ima dovoljno vremena da napravi potpuni preokret. Posebno imajući u vidu neverovatnu efikasnost koju je demonstrirala od početka prvenstva. Međutim, Real nije izgubio glavu posle primljenog gola, niti je odustao od namere da sa najvećeg gostovanja u španskom fudbalu odnese ceo plen.