Nismo gledali dve vrhunske reprezentacije u drugom meču grupe A Evropskog prvenstva, ali smo bili svedoci istinske drame na Olimpijskom stadionu u Bakuu. Švajcarci su imali više od igre tokom najvećeg toka utakmice, to su krunisali pogotkom Brila Embola u 49. minutu, ali je napadač Menhengladbaha propustio je još nekoliko prilika da razeši pitanje pobednika pobednika, pa je usledila kazna. Velšani su podigli nivo igre od sredine drugog poluvremena, uspeli su da potisnu protivnika na njegovu polovinu, pa su u svom stilom, posle kvalitetnog centaršuta Džefa Morela i sjajne reakcije Kifa Mura glavom, stigli do premijernog boda na turniru - 1:1 (0:0).

Selekcija Vladimira Petkovića je uspela ponovo da uspostavi kontrolu igre i krene u protiv napade, koje je predvodio odlični rezervista Mario Gavranović, ali im je nedostajalo sreće. Napadač Dinama je samo minut po ulasnu na teren zatresao mrežu Velsa, ali je posle reakcije iz VAR sobe taj pogodak poništen. Imao je izuzetnu priliku i u drugom minutu nadoknade, ali je sjajno reagovao Dani Vord. Ipak, ispostavilo se i da je to bila nedozvoljena situacuja. Ovaj rezultat najviše je obradovao Tursku, koja je posle očajnog izdanja protiv Italije ostala u igri i već protiv Velsa za četiri dana može situaciju u potpunosti da preokrene u svoju korist.

Velšani su prvi pripretili na meču, upravo preko Kifera Mura, ali je njegov udarac uspeo da ukroti iskusni Jan Zomer, ali su Švajcarsci uskoro uspeli da uspostave dominaciju na terenu i počnu da uzvraćaju. Fabijan Šer je opasno šutirao iz kaznenog prostora u 21. minutu, ali je Vord prebacio tu loptu preko prečke. Samo šest munuta kasnije svojih čuvara se oslobodio i Haris Seferović, ali je njegov udarac prohujao pored leve stative protivničkog gola. Napadač Benfike je poslednju veliku priliku za promenu rezultata u prvom poluvremenu propustio u nadoknadi vremena, pa je bilo jasno da bi Petković mogao da ga menja u nastavku.

Drugo poluvreme je krenulo na identičan način. Embolo je sjajno probio protivničku odbranu u 48. minutu, ali je Vord to uspeo daodbrani, ipak, odlični golman Lestera nije imao rešenje za onaj pokušaj iz sledećeg napada. Šaćiri je izuzetno izveo korner sa desnog boka, a Embolo je bio nezaustavljiv u skoku.

Švajcarci su sami odgovorni za to što se Vels vratio u život. Bespotrebno su se povukli na svoju polovinu, više nije bilo adekvatnog pritiska na organizaciju igre sastava Roberta Pejdža i to je samim tim otvorilo i priluku za opasne centaršuteve. Snažni Kif Mur je bio izuzetno borben tokom čitavog meča, doživeo je i povredu glave, ali je na kraju pokazao kakav je golgeter i da je igru glavom doveo do perfekcije. Napadač Kardifa se odlično izmigoljio svojim čuvarima, ušao dubllje u kazneni prostor i odatle glavom poslao loptu na mesto gde Zomer nije uspeo da je zaustavi.

Sada je više nego jasno da je Petković napravio katastrofalnu grešku što je tako kasno uveo u igru Marija Gavranovića, koji zaista igra u sjajnoj formi. Dinamovom napadaču nije bilo potrebno mnogo vremena da zatrese protivničku mrežu, ali mu je u 85. minutu sreća okrenula leđa.

VELS - ŠVAJCARSKA 1:1 (0:0)

/Mur 73 - Embolo 49/

Stadion: Olimpijski stadion, Baku

Gledalaca: do 34.935

Sudija: Klemon Turpan (Francuska)

VELS (4-3-3): Vord - Roberts, Rodon, Dejvis, Mefam - Morel, Alen, Remzi (od 90+3 Ampadu) - Džejms (od 75. Bruks), Mur, Bejl.

ŠVAJCARSKA (5-3-2): Zomer - Mbabu, Elvedi, Šer, Akanđi, Rodrigez - Džaka, Frojler, Šaćiri (od 66. Zakarija) - Embolo, Seferović (od 84. Gavranović).