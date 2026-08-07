Emeri prijavio Nedeljkovića za Superkup Evrope
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 11:01
Mladi bek Aston Vile će konkurisati za tim protiv Pari Sen Žermena sledeće srede od 21.00 časova u Salcburgu
Delovalo je pre samo nekoliko nedelja da je karijera Koste Nedeljkovića u teškoj situaciji. Posle godinu i po dana pozajmice u RB Lajpcigu nemački klub je rešio da ga ne otkupi, mladi bek je morao da se vrati u Aston Vilu, gde je delovalo da nema mesta i da ga čeka nova pozajmica. Međutim, malo po malo, trening po trening i Nedeljković je uspeo da ubedi Unaja Emerija da može da računa na njega. Zato, veoma je dobra vest što ga je španski stručnjak prijavio UEFA za Superkup Evrope protiv Pari Sen Žermena, koji će se odigrati u sredu od 21.00 časova u Salcburgu.
Aston Vila je za taj meč prijavila 23 igrača, a očekuje se da će Nedeljković početi utakmicu sa klupe, pošto je prva opcija i dalje naravno Meti Keš. Svakako, odlično je ako 20-godišnjak iz Smedereva bude njegova rezerva, jer to znači da može da se nada minutaži u slabijim utakmicama i kupovima, pa ko zna možda i u Ligi šampiona.
Izabrane vesti
Svakako, nedeljama već nam iz Birmingema stižu pozitivne ocene za Nedeljkovića, koji je na prijateljskim mečevima ostavio vrlo dobar utisak. Upisao je i neke asistencije, igrao protiv Porta na Dragau i Real Sosijedada, tako da je zasad definitivno rezervni desni bek. Treću opciju osvajač Lige Evrope nije doveo.
Sreda, 21.00: (1,80) Pari Sen Žermen (3,75) Aston Vila (4,35)
Bliži se i početak Premijer lige, za dve nedelje će Aston Vila gostovati Brajtonu u prvom kolu, tako da ni nema previše vremena za neke veće promene u sastavu. Posle sezone gde je imao minimalnu minutažu u Bundesligi prijaće Nedeljkoviću svaki odigran meč, bez obzira na to o kom takmičenju je reč.
SASTAV ASTON VILE ZA SUPERKUP EVROPE
Golmani: Martinez, Bizot, Rajt, Asemota
Odbrana: Keš, Nedeljković, Konsa, Lindelof, Tores, Minhs, Matsen, Bogard, Sise
Sredina: Kamara, Mekgin, Gomeš, Barkli
Napad: Votkins, Ejbraham, Buendija, Garnaćo, Gesan, Alison
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁