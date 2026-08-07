Emeri prijavio Nedeljkovića za Superkup Evrope

Delovalo je pre samo nekoliko nedelja da je karijera Koste Nedeljkovića u teškoj situaciji. Posle godinu i po dana pozajmice u RB Lajpcigu nemački klub je rešio da ga ne otkupi, mladi bek je morao da se vrati u Aston Vilu, gde je delovalo da nema mesta i da ga čeka nova pozajmica. Međutim, malo po malo, trening po trening i Nedeljković je uspeo da ubedi Unaja Emerija da može da računa na njega. Zato, veoma je dobra vest što ga je španski stručnjak prijavio UEFA za Superkup Evrope protiv Pari Sen Žermena, koji će se odigrati u sredu od 21.00 časova u Salcburgu.

Aston Vila je za taj meč prijavila 23 igrača, a očekuje se da će Nedeljković početi utakmicu sa klupe, pošto je prva opcija i dalje naravno Meti Keš. Svakako, odlično je ako 20-godišnjak iz Smedereva bude njegova rezerva, jer to znači da može da se nada minutaži u slabijim utakmicama i kupovima, pa ko zna možda i u Ligi šampiona.