Nije to više onaj tim koji je imao Ćavija, Inijestu i Davida Vilju ili Fernanda Toresa. Ova nova Španija Luisa Enrikea nema tako velike zvezde. A nema ni napadača da zadovolji visoke prohteve navijača. Alvaro Morata je selektorov prvi izbor. I nije se baš proslavio u grupnoj fazi Evropskog prvenstva. Srećom, imaće priliku da se ispravi u nastavku takmičenja, ali u intervjuu za El Partidazo na Kope stanici ne krije: nije bilo lako trpeti sve te kritike i da je mlađi verovatno ne bi ni mogao da sa njima izađe na kraj.

Jer, nisu u pitanju samo uvrede. I nije u pitanju samo Alvaro, već i ostali članovi porodice Morata.

“Posle utakmice sa Poljskom devet sati nisam spavao. Pretili su mi, vređali moju porodicu, govorili mi da da se nadaju da će mi deca umreti… Pre koju godinu bi me to baš poremetilo, ali sad sam OK, izolovao sam se od svega”, počeo je Morata emotivno izlaganje.

Kao ljubitelji fudbala, razumemo i navijače, ali Morati zaista nije lako. Jer u toj strasti, kad emocije proključaju, navijači umeju da preteraju. Zato Alvaro apeluje…

“Možda nisam obavio posao kako bi trebalo. Razumem da me kritikuju zato što nisam postigao gol, ali voleo bih da se ljudi stave u moju poziciju i vide kako je to kad ti toliko ljudi preti i proklinje ti decu…. Pišu i mojoj supruzi, mojoj deci, svašta im govore”.

Zato je kaže imao samo dve opcije: da ćuti i sluša kritike – uveren je žešće no prema ostalim reprezentativcima – ili da pokuša da se u emisiji El Partidazo “objasni” sa kritičarima.

“Ljudi mi zvižde, ali ja zaista dajem sve od sebe… Samo bih voleo da se ljudi stave u moju kožu”.

Sve jasno, ali zašto se onda protiv Slovačke hvatao da šutne penal?! I da sve bude još gore, promašio je.

“Ja sam ponosan što sam šutirao. Niko nije prilazio pa sam je ja uzeo. Promašio sam. Ali nije mi se svet srušio. Svi promaše. Kasiljas, Raul, Pepe Rejna, svi su me zvali da mi kažu da ne odustajem”.

Nije lako. Ali Morata se još nada da će mu se sve vratiti.

“Ne moram da dam nijedan gol do kraja Eura, ne moram ni da odigram ni minut, samo da osvojimo titulu. Nismo mi slabiji od Nemačke, Francuske ili Portugalije. Nismo ni bolji. Ali potpisaću da ne odigram ni minut više samo da budemo šampioni”, završio je Morata.