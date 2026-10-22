Emotivni Mesi došao po "Princezu iz Asturije"
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 17:54
"Moj otac je bio veoma srećan zbog ove nagrade", kaže Argentinac
Priseća se Lionel Mesi rado dana u Barseloni, u kojoj je proveo najbolje dane još od malena i postao fudbalsko Božanstvo u dresu katalonskog velikana. Sigurno je da mu je period u klubu u kojem je od mlađih kategorija došao do jednog od najboljih igrača u istoriji fudbala najlepši i u životu i u karijeri, što voli često i da ponovi.
Povod za to je dolazak u Ovijedo, gde će ovog petka primiti nagradu "Princeza od Asturije" - koja se do 2014. godine zvala "Princ od Asturije" - za dostignuće u sportu. Na ceremoniji će prisustvovati španski kralj i kraljica tradicionalno, dobiće nagradu u hotelu "Rekonkista" u Ovijedu, a dan pre svega toga našao je vremena da za tamošnju agenciju "EFE" se priseti dana u Barseloni.
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Pre svega, uživao je u dresu katalonskog velikana i u uspesima.
"Imali smo sreću da osvojimo sve, ali i da to uradimo na takav način. Uživali smo u igri, u pobedama i osvajanju važnih trofeja, ali pre svega u svakodnevnom životu, na treninzima. Zaista nam je bilo lepo", započeo je.
Fudbaler iz Rozarija govorio je i o fudbalskim savetima koje mu je davao otac Horhe, koji je preminuo u avgustu. Kako je objasnio, njih dvojica su neprestano razgovarali i razmenjivali mišljenja, čim bi se završili treninzi ili utakmice. Možda je najvažniji savet bio da nikada ne odustaje.
"Uvek mi je pričao da treba da uzmem loptu i da nešto pokušam, bez obzira na to da li će ispasti dobro ili loše, da se ne zaustavljam na tome, jer uvek postoji još jedna akcija".
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Objasnio je i koliko mu znači ova nagrada i ponovo se prisetio oca.
"Iskreno, veoma sam srećan. Moj otac je bio veoma srećan zbog ove nagrade. Znali smo da će biti veoma teško da dođem ovde zbog svih obaveza i mečeva, ali on mi je govorio ranije da moram da dođem ovde i primim nagradu. Ova nagrada prevazilazi sve ono što radim na terenu ili što sam uradio za čitavu karijeru. Moj otac bio je veoma srećan što ću dobiti ovu nagradu, verujem i da se on negde sada raduje i uživa u ovome".
Proveo je 20 godina u Barseloni.
"Kada ste u Barseloni, nije sve do fudbala. Fudbal je rezultat mnogih stvari koje sam radio, ima tu mnogo obaveza koje imate pre nego što odete na trening ili na utakmicu. Život u Barseloni je napravio nešto od mene i zauvek će biti sa mnom".
Inače, Mesi je stigao sa suprugom Antonelom, gde su ih ispred pomenutog hotela dočekali navijači i obožavaoci lika i dela, stotine njih, uz delegaciju koja predstavlja fondaciju "Princeza iz Asturije" u Ovijedu.
Objasnili su i zašto je dobio nagradu. Nije samo do fudbala.
"Pored njegovog izuzetnog talenta, žiri je istakao i njegovu izvanrednu sportsku karijeru, kao i značajan humanitarni rad koji i dalje traje, a čiji je cilj da se najugroženijoj deci omogući pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Leo Mesi, fudbaler sa najviše osvojenih trofeja u istoriji ovog sporta, zaslužio je poštovanje i divljenje svih i svojim primerenim ponašanjem na terenu, kao i doslednošću, skromnošću i posvećenošću timskoj igri", navodi se.