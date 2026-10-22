Emotivni Mesi došao po "Princezu iz Asturije"

Pre svega, uživao je u dresu katalonskog velikana i u uspesima.

"Imali smo sreću da osvojimo sve, ali i da to uradimo na takav način. Uživali smo u igri, u pobedama i osvajanju važnih trofeja, ali pre svega u svakodnevnom životu, na treninzima. Zaista nam je bilo lepo", započeo je.

Fudbaler iz Rozarija govorio je i o fudbalskim savetima koje mu je davao otac Horhe, koji je preminuo u avgustu. Kako je objasnio, njih dvojica su neprestano razgovarali i razmenjivali mišljenja, čim bi se završili treninzi ili utakmice. Možda je najvažniji savet bio da nikada ne odustaje.

"Uvek mi je pričao da treba da uzmem loptu i da nešto pokušam, bez obzira na to da li će ispasti dobro ili loše, da se ne zaustavljam na tome, jer uvek postoji još jedna akcija".

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Objasnio je i koliko mu znači ova nagrada i ponovo se prisetio oca.

"Iskreno, veoma sam srećan. Moj otac je bio veoma srećan zbog ove nagrade. Znali smo da će biti veoma teško da dođem ovde zbog svih obaveza i mečeva, ali on mi je govorio ranije da moram da dođem ovde i primim nagradu. Ova nagrada prevazilazi sve ono što radim na terenu ili što sam uradio za čitavu karijeru. Moj otac bio je veoma srećan što ću dobiti ovu nagradu, verujem i da se on negde sada raduje i uživa u ovome".

Proveo je 20 godina u Barseloni.

"Kada ste u Barseloni, nije sve do fudbala. Fudbal je rezultat mnogih stvari koje sam radio, ima tu mnogo obaveza koje imate pre nego što odete na trening ili na utakmicu. Život u Barseloni je napravio nešto od mene i zauvek će biti sa mnom".