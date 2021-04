U Toskani broje sitno. Dve godine nakon što je ispao iz Serije A, Empoli joj se sigurnim koracima vraća. Ništa još uvek nije zvanično, do podvlačenja crte ostala su još četiri kola, ali bi sve moglo da bude mnogo jasnije nakon zaostalog meča 32. runde, kada na stadion Karlo Kastelani dolazi Kjevo (16.00).

Nemoguća misija za Leteće magarce, jer Empoli je gotovo nepobediv. Makar u okvirima Serije B, gde mu je jedini poraz nanela Venecija prvog dana novembra. Na narednih 28 u prventvu Azuri nisu osetili ukus neuspeha, a šest od poslednjih osam su dobili i shodno tome trže lidersku poziciju, sa pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Leče, odnosno jedan više u odnosu na trećeplasiranu Salernitanu.

16.00: (1,93) Empoli (3,45) Kjevo (4,10

Pride od oba tima ima i utakmicu manje, te bi u slučaju trijumfa Salernitani pobegao na plus devet, a kako su do kraja ostale četiri runde, značilo bi to i da je praktično obezbedio promociju u Seriju A.

"Biće to vrlo komplikovan meč jer se suočavamo sa protivnikom koji dolazi po pobedu. Fizički smo dobro i čitava ekipa mi je na raspolaganju. Privilegija je kada možeš da biraš i siguran sam da ćemo pružiti dobru partiju. Ne osećamo pritisak, naprotiv, spolja dolazi samo pozitivna energija", ističe trener Empolija Alesio Dionisi.

Kjeva u Seriji A takođe nema dve godine, ali će njegov put nazad biti znatno teži, jer će morati da ga traži preko plej-ofa. Naravno, ukoliko obezbedi mesto. Trenutno je osmi, ali bi vrlo lako mogao da ga ispusti. Jer dobio je samo jednu od poslednjih sedam utakmica i Ređina mu se približila na samo bod zaostatka.

"Za nas to može da bude prilika da osvojimo bodove i približimo se cilju. Za dva mesta bori se četiri, pet timova i jasno je da ćemo morati da se borimo do poslednjeg kola, bod po bod. Suprotstavićemo se timu koji dominira šampionatom. Na jednu utakmicu možemo da dobijemo svakoga, na nama je da pružimo odličnu partiju", rekao je trener Kjeva Alfredo Aljeti na konferenciji uoči meča.

Ima tim iz Verone meč manje od prvog pratioca i priliku da mu ponovo odmakne, čak preskoči SPAL i Čitadelu, ali će više od boda teško osvojiti. Uostalom, svaki od prethodnih šest međusobnih duela završeno je nerešenim rezultatom.

SERIJA B - ZAOSTALI MEČEVA

Utorak

34. kolo: Peskara - Entela (u toku)

32. kolo, 16.00: (1,93) Empoli (3,45) Kjevo (4,10)