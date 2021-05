Sve je spremno za Empolijev ekspresan povratak u Seriju A, a možda i krunisanje. Priprema se na stadionu Karlo Kasteljani fešta, Azuri su pred promocijom u elitno društvo posle godinu dana boravka u drugom rangu italijanskog fudbala.

Jedna godina gore, pa jedna dolje. Ustaljeni je režim Empolija u nekoliko prethodnih sezona. Naredne sezone će gotovo sigurno biti član italijanske Serije A, čeka se samo zvanična potvrda, a ona može da stigne već danas ukoliko Empoli u svojoj kući bude tukao Kozencu (14.00).

Izbegli bi Azuri na taj način dramu i dva kola pre kraja bi obezbedili mesto u društvu najboljih. Ne bi zavisila Empoliju promocija od rezultata protiv Salernitane i Lečea, ne bi ulazio u dva mala finala. Mogli bi Azuri do promocije čak i u slučaju poraza da se vrate u Seriju A, ali im je potrebno da Pordenone odbrani tvrđavu od Salernitane i pošalje je kući praznih šaka.

14.00: (1.40) Empoli (4.80) Kozenca (7.75)

Najjednostavnija računica glasi: pobediti Kosencu i ukrcati se u voz za Seriju A. Bez ikakvih komplikacija. Nisu Azuri dopustili nijednom rivalu da se sa Karlo Kasteljanija ove sezone vrati sa celim plenom, pa je teško zamisliti scenario u kojem će to učiniti baš tim kojem preti ispadanje u Seriju C i to u trenutku kada Empoli može da završi posao i nakrivi kapu.

Istina, opustili su se Azuri u završnici šampionata. Mogli su i ranije da privedu posao kraju. Aleksa Terzić i saigrači su bez trijumfa u poslednja dva kola, u prošlom su tek drugi put položili koplja u sezoni. Nadigrao ih je Askoli i vezao četvrtu prvenstvenu pobedu.

Da se Empoli takmiči na Ostrvu, a ne na Čizmi, dobio bi epitet jo-jo kluba. Od sezone 2016/17, Empoli se šeta kroz prvi i drugi rang italijanskog fudbala. Ne uspeva da poveže dve sezone u Seriji A i brzopotezno se vraća u istu. Manjka kvaliteta za društvo najboljih i na delu se pokazuje superiornost u Seriji B.

Sličnim putem mogao bi da krene i Leče, koji će voditi veliku borbu sa Salernitanom za drugu poziciju i direktnu promociju. Želja oba kluba je da izbegnu dogravanje, a Leče je, kao i Empoli, prošle sezone bio član Serije A. Pobeda nad Moncom (14.00) približila bi ga društvu najboljih.

SERIJA B - 36. KOLO

Utorak

