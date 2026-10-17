Enrikeove rotacije: Ne spava se na lovorikama, na početku sezone žrtve Hviča i Neveš

Nema sumnje da će Enrike da nastavi sa rotacijama, da “meša karte”. Pogotovo je gužva u napadu. Ostala su trojica asova, Usman Dembele, Dezire Due i Gruzin Hviča Kvarachelija, a letos su stigli Feran Tores iz Barselone, Belgijac Mika Godst iz Ajaksa i Magnes Aklijuš iz Monaka, pa treba raspodeliti minute za svakog. Ne zavisi PSŽ od jednog igrača, čak ni dvojice, trojice… Možda je Vitinja ključni Enrikeov čovek, koga teško izostavlja iz tima.

17.15: (6,50) Strazbur (5,20) Pari Sen Žermen (1,43) MOZZART RELAX

Recimo, prošle nedelje je Enrike odmarao Zlatnu loptu Usmana Dembelea i portugalskog levog beka Nuna Mendeša protiv Le Mana. Protiv Sitija nisu bili starteri prošle sezone sigurni Hviča Kvarachelija i Žoao Neveš. Jasno je Španac dao do znanja svojim vedetama da niko nije nezamenjiv. Ne želi iskusni strateg da se spava na lovorikama i starim zaslugama. Mesto u timu mora da se zasluži za svaki meč.

“Svaki put kada biram tim, planiram kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Trudim se da razumemo kako se svaki igrač oseća posle utakmice. I radimo na osnovu toga. Jednostavno, znamo da je naš cilj da postavimo najbolji mogući tim kako bismo osvojili tri boda u Strazburu”, rekao je Enrike pred gostovanje u oblasti Alzas.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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Hviča Kvarachelija i Žoao Neveš nisu u formi, pa Enrike sve češće na njihovim pozicijama šansu daje novajliji iz Monaka Magnesu Aklijušu i starosedeocu Vorenu Zair-Emeriju. Gruzin je postigao samo jedan gol i imao jednu asistenciju na šest mečeva u šampionatu. Prošle sezone je imao učinak od osam pogodaka i četiri asistencije u Ligi 1, ali je zato blistao u Ligi šampiona i bio jedan od najzaslužnijih za odbranu trona šampiona Evrope.

Enrike nema mnogo problema s povredama na početku sezone. U Strazburu faliće samo od ranije odsutni Majulu.

20.45: (1,88) Lil (3,50) Brest (4,20) MOZZART RELAX

Strazbur je ove sezone slabiji nego prethodne dve, u donjem je delu tabele sa dva vezana poraza. PSŽ je u seriji od pet pobeda u svim takmičenjima. Prošle sezone su Sveci dobili današnjeg rivala u gostima sa 3:2, ali ga nisu pobedili na svom terenu na Parku prinčeva (3:3). Na pet vezanih utakmica ovih timova dolazila je kombinacija GG3+. Ovaj meč je u ponudi za Mozzart Relaxa, a kvota na GG3+ je 1,65, a na GG4+ je 2,10.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

17.15: (6,50) Strazbur (5,20) Pari Sen Žermen (1,43) MOZZART RELAX

20.45: (1,88) Lil (3,50) Brest (4,20) MOZZART RELAX

20.45: (4,00) Troa (3,60) Lans (1,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama