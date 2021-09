Epicentar u Banjaluci, Tuzla čeka uzdrmani Velež

Ubrzani ritam utakmica nastavlja se u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, pa već danas startuje 11. kolo. Takmičarski program kreće iz Prijedora, a igra se još u Tuzli i Banjaluci, dok su preostali mečevi ove runde na programu u nedelju.

15.00: (1,90) Rudar Prijedor (3,25) Radnik (4,00)

Ako se i za jedan meč ovog kola može reći da nekome "gori pod nogama", to je definitivno meč u Prijedoru. Rudar se nalazi na 10. mestu sa osam bodova, te se doveo u nezavidnu situaciju nakon dva vezana poraza. Od opasne zone ga deli svega jedan bod, i to upravo od današnjeg rivala, koji mu bukvalno "diše za vrat". Zbog svega toga, domaći imaju imperativ pobede jer bi u suprotnom došli u zonu koja vodi u niži rang. Rudar se ne može pohvaliti domaćim utakmicama, budući da su do sada upisali svega jedan trijumf, i to protiv Posušja (3:0), mada ruku na srce u goste su im dolazili favoriti, pa bi danas bio idealan scenario za domaće da se upišu tri izuzetno važna boda protiv direktnog konkurenta za opstanak.

Iako u Radniku ne cvetaju ruže od samog početka, uspeli su Bijeljinci u prošlom kolu da upišu prvi trijumf. I to protiv Zrinjskog, što je bilo najveće iznenađenje prethodne runde. I sam šef stručnog štaba Vlado Jagodić istakao je da su ta tri boda bila neočekivana pa se, samim tim, i moral malo podigao. Kada bi se danas uspeli osvojiti bodovi u Prijedoru, to bi bila kao premija za Radnik, pa će sigurno gosti nastojati što skuplje prodati kožu.

17.00: (1,90) Tuzla Siti (3,25) Velež (4,00)

Posle sjajne serije rezultata, tim Husrefa Musemića je u prošlom kolu poklekao i upisao prvi poraz. Ipak, nije to puno poremetilo stanje na tabeli, pošto su Tuzlaci i dalje prvoplasirani. Istina, porazu je doprinela i činjenica da je nedostajalo nekoliko važnih igrača, koji su danas ponovo u pogonu što može radovati iskusnog stručnjaka. Sigurno je da domaći neće sebi dozvoliti još jedan nepovoljan rezultat, jer gaje najveće ambicije, pa će morati da se vrate na pobednički kolosek, kako bi zadržali čelnu poziciju.

-------------------------

-------------------------

Ako se za neki tim u Premijer ligi BiH može reći da ide od sjaja do očaja, to je definitivno Velež. Mostarci su blistali na početku sezone, kada su pružali sjajne partije u Evropi. Posle toga su pali u prvenstvu, ali su se vrlo brzo i podigli. I kada se činilo da će opet krenuti sa dobrom serijom, usledio je šok. Poraz od Borca, oduzimanje tri boda, novčana kazna i sve ostale sankcije o kojima smo pisali, umnogome su uticale na klub koji kao da tone u živo blato. Moraće trener Feđa Dudić da nađe način da razdrma ekipu u vrati pobednički duh u svlačionicu, jer ukoliko nastave ovako, Evropa će im biti nedostižna. Otežavajuća okolnost im je svakako gostovanje kvalitetnom rivalu u nezgodnom trenutku, ali ukoliko želite da budete velika ekipa, morate da se nosite sa svim izazovima.

19.00: (2,60) Borac (3,00) Sarajevo (2,75)

Definitivno najzanimljivija utakmica ove runde biće odigrana u Banjaluci, gde se sastaju šampion i vicešampion. Borac se nakon katastrofalnog starta sezone uspeo podići i polako ali sigurno se vraća ka vrhu tabele. Pobeda u Mostaru nas Veležom, u potpunosti je vratila poljuljano samopouzdanje u svlačionicu crveno-plavih te će motivacija u današnjem susretu biti na vrhuncu.

"Ako damo maksimum kao u dosadašnjim mečevima, možemo se nadati najboljem, a to je pobeda kojom bi napravili dobar korak ka samom vrhu. Sarajevo ima kvalitet, biće oslabljeni neigranjem Šabanovića, kao i Bagarića. Ali Ahmetović se vratio, u dobroj je formi, tu je sada i Fanimo. Takođe, imaju Bodula koji donosi ekstra kvalitet i među najboljim je igračima u ligi. Dobili su Željezničar, to im je donelo sigurnost, ali i mi smo u naletu tako da se nadam najboljem", istakao je šef stručnog štaba Borca Nemanja Miljanović.

Sa druge strane, u naletu je i Sarajevo, jer je nakon šokantnog poraza od Leotara, sav svoj bes iskalilo u gradskom derbiju nad Željezničarom, gde je glavnu ulogu opet igrao sjajni Darko Bodul. Činjenica je da je šef stručnog štaba Goran Sablić uspeo znatno da podigne formu svog tima, a dodatnu prednost mu predstavlja i to što je dobio na širini igračkog kadra jer su potrebne radne dozvole dobili svi "sporni" fudbaleri. Osetili su i u timu sa Koševa pozitivan trenutak, pa su u Banjaluku otputovali po pobedu.

"Meč protiv Željezničara pokazao je koliko ovaj tim može, a ja znam da može mnogo. Znamo da nas u Banjaluci očekuje težak meč, ali i atmosfera. Mnogo će nam nedostajati Bagarić i Šabanović, ali šta je tu je. Imamo širok roster i u svakom slučaju idemo na pobedu", jasan je Sablić.

