Epska borba u Formuli 1: Hamilton vikao "ovaj dečko je lud!", a onda pobedio Ferstapena!

Ono što su tražili, ljubitelji Formule jedan su i dobili! Poslednju trku sezone, koja će naredne nedelje biti održana u Abu Dabiju, Luis Hamilton i Maks Ferstapen dočekuju izjednačeni po broju bodova. Za to je večeras bio zaslužan Britanac, koji je nakon serije incidenata tokom trke, uspeo da pobedi temperamentnog Holanđanina i izjednači na vrhu geralnog plasmana.

Vrhunac obračuna u Saudijskoj Arabiji dogodio se u 38. krugu, kada su se dvojica vozaća sudarila u epskoj borbi za bodove. Holanđanin je tada pokušao da osujeti protivnika da ga zaobiđe, čak i izašao sa staze, kako bi osujetio protivnika da to učini, ali je potom dobio preporuku da ga pusti. Ipak, to je učinio tako što je naglo ukočio, pa je došlo do sudara. Verstapen se nakratko opet vratio na lidersku poziciji, ali FIA je kaznila vozača Red Bula sa pet sekundi, pa je Hamilton ponovo bio vodeći.

Posle toga, Hamilton je vikao u klupski radio:

"Ovaj dečko je je...o lud!".

Mercedesu je bilo oštećeno levo krilo, a konačno preticanje dogodilo se u 43. krugu, pa je Hamilton trku okončao sa deset sekundi prednosti i ostvario 103. slavlje u karijeri.

"Želeo sam da ostanem na pravom putu po svaku cenu. Pokušao sam da budem čvrst i razuman koliko sam mogao, koristeći svoje iskustvo sticano tokom godina... Bilo je tako teško, ali istrajali smo kao tim. Nisam razumeo zašto je Ferstapen protisnuo kočnicu kod incidenta", rekao je Hamilton.

Drama će dostići vrhunac tek u Abu Dabiju, kada ćemo biti u prilici da vidimo bitku do konačnog obračuna.

"Ovo je bila trka u kojoj se mnogo toga dogodilo. Ima stvari sa kojima se ne slaženm. Usporio sam, hteo sam da ga pustim da prođe, bio sam na desnoj strani, ali on nije hteo da prestigne i dodirnuli smo se. Ne razumem šta se tamo dogodilo", rekao je Ferstapen.

Treću poziciju na večerašnjoj trci osvojo je drugi vozač Mercedesa, Finac Valteri Botas.

Generalni plasman vozača:

1. Maks Ferstapen (Red Bul) 369,5 poena

2. Luis Hamilton (Mercedes) 369,5

3. Valteri Botas (Mercedes) 218

4. Serhio Perez (Red Bul) 190

5. Šarl Lekler (Ferari) 158

Generalni plasman konstruktora:

1. Mercedes 587,5

2. Red Bul 559,5

3. Ferari 307,5

4. Meklaren 269

5. Reno 149