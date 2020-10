Danski fudbalski majstor Kristijan Eriksen nije očekivao da će ga snaći aktuelna situacija u Interu i to već u drugoj sezoni. Bivši plejmejker Totenhema stigao je na Đuzepe Meacu u januaru 2020. godine, samo šest meseci pre isteka ugovora sa Pevcima, za obeštećenje od 27.000.000 evra, ali je od početka ove sezone u drugom planu kod Antonija Kontea.

U dosadašnja tri meča bio je starter samo protiv Fiorentine. Potom je odigrao devet minuta protiv Beneventa, a onda presedeo meč sa Lacijem na klupi za rezervne igrače.

"Ne želim da sedim na klupi tokom cele sezone. Nadam se da to nije namera trenera ili kluba. Biće to užurbana sezona, puno je utakmica na programu, očekujem da ću igrati. Nikada nije lepo sedeti na klupi, a čovek je manje strpljiv kako njegovo iskustvo raste", rekao je Eriksen na konferenciji za medije u Danskoj.

Eriksen se nije najbolje prilagodio na italijanski fudbal, a Konte očigledno nema dovoljno stpljenja sa njim.

"Mnogo se očekuje od mene. Ljudi su mislili da ću napraviti razliku u svakoj utakmici, ali se to nije dogodilo. Zbog toga me gledaju drugim očima. Imao sam uspone i padove do pauze. Odlično sam startovao u Interu, ali sada živim u novoj situaciji".

Prema informacijama koje su kružile u italijanskim medijima Eriksen je odbio priliku da pređe u Bundesligu, odbijajući ponude Dortmunda i Herte.

"Nisam čuo ništa od svog agenta. Nije bilo ničeg konkretnog. Navikao sam na medijske spekulacije, ali ne mogu da kažem koje su glasine istinite, a koje lažne. Nije bilo ništa konkretno, ponedeljak je za mene bio redovan dan jer se ništa nije dogodilo", dodao je Eriksen.