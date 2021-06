Juče je čitav svet stao na trenutak. Na samom startu Evropskog prvenstva desila se nezamisliva stvar. Vezista danske reprezentacije i milanskog Intera Kristijan Eriksen je pao krajem prvog poluvremena treće utakmice šampionata protiv Finske, vrlo brzo je postalo jasno da će uslediti borba za život 29-godišnjeg fudbalera. Srećom, zahvaljujući hitroj reakciji lekara i svih prisutnih na terenu Parken stadiona u Kopenhagenu, život sjajnog fudbalera je spašen. Svestan je napustio teren, a selektor Kasper Hjumland ističe i da je fudbaler stabilno, kao i da je u dobrom raspoloženju.

Istakao je Hjumland da mu je Eriksen rekao da se malo čega seća, ali je i citirao ohrabrujuće reči sjajnog plejmejkera.

"Mislim da se osećate lošije od mene, ja se osećam spremnim za trening sa momcima", preneo je danski selektor reči svog reprezentativca iz bolnice.

Dodao je i da je Danac u dobrom stanju.

"Kristijan je dobrog raspoloženja i igrači osećaju veliko olakšanje posle sve ove neizvesnosti. Nema sumnje da smo bili na konopcima".





Sada je stanje Kristijana Eriksena stabilno. Još uvek je u bolnici na ispistivanjima, kako bi se utvrdilo zašto je došlo do srčanog zastoja. Sportski kardiolog sa Sent Džordž univerziteta u Londonu profesor doktor Sandžej Šarma je istakao da je bivši fudbaler Totenhema imao normalne testove do 2019. godine. Nikome još uvek nije jasno kako je došlo do toga da naprasno bude životno ugrožen. Jedina logična pretpostavka je da je pretrpeo ogroman napor zbog izuzetno dugačke sezone, što je veliko upozorenje za čelne ljude iz evropskog i svetskog fudbala.

Doktor danske reprezentacije Morten Boesen je potvrdio da je Eriksenovo srce na kratko stalo, ali da je na svu sreću brzo povraćen ritam.

"Na trenutak nije bio sa nama. Počeli smo sa reanimacijom, bio je to srčani zastoj. Koliko blizu smo bili da ga izgubimo? Ne znam, ali znam da smo ga vratili posle prve upotrebe defribliratora, što je jako brzo".

Istakao je i da u dosad izvedenim analizama nema nikakvih problema, te da je uzrok srčanih problema i dalje nepoznat.

"Svi prelgedli koji su dosad urađeni dali su dobre rezultate. Još uvek nema objašnjenja zašto se dogodilo".





Njegovi saigrači su se vratili na teren kada su dobili informacije o tome da je u stabilnom stanju, ali emotivno potrešeni nisu uspeli da ispariraju Fincima, pa su pretrpeli poraz (0:1).

Bojazan je da je Eriksenova karijera završena, ali je najvažnije da je danski fudbaler dobro i da se što pre u potpunosti oporavi.