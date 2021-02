Iako 21. kolo još uvek nije završeno, možemo reći da imamo najbolju utakmicu, ne samo ove runde Superlige, već čitavog proleća, ali i jednu od najboljih u dosadašnjem toku sezone. Okršaj između Čukaričkog i Vojvodine završen je rezultatom 3:3, a koliko je bilo uzbudljivo na Banovom brdu, dovoljno opisuje činjenica da je domaćin imao dva gola prednosti, a onda u osmom minutu nadoknade stigao do boda.

Bio je to premijerni pogodak veziste domaćih Stefana Čolovića po povratku u superligaški fudbal i to u poslednjem napadu na utakmici. Bio je to korner sa leve strane, Čolović je bio odlično postavljen na ivici kaznenog prostora, sačekao je odbitak, a onda volej udarcem iz prve matirao nemoćnog Nikolu Simića.

Čukarički je sa ovimbodom uspeo da održi zaostatak za trećeplasiranom Vojvodinom od četiri boda, dok Lale polako posustaju za drugoplasiranim Partizanom, koji ima sedam bodova više. Crvena zvezda je udaljena čak 13 bodova od ekipe Nenada Lalatovića, uz utakmicu manje.