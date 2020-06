Euforija trese Lalatovića: Naterao sam 10.000 Grobara da plaču, Gemoviću sam lično poslao ugovor u zatvor

Nenad Lalatović je u stanju euforije nakon premijerno osvojenog trofeja u trenerskoj karijeri. Mladi stručnjak kaže da oprašta uvrede na račun svoje porodice tokom meča, ali da ih ne zaboravlja i poručuje da je sinoć Bog bio na njegovoj strani.

Vojvodina je u finalu imala prednost od 2:0, Partizan se vratio u dramatičnoj završnici, ali su Novosađani slavili na penal ruletu, čime je pao kamen sa srca stratega kluba sa Karađorđa.

"Sam Bog je birao. Nije moglo lepše i slađe. Na uvrede prema majci moje dece sam im odgovorio sa dve pobede za samo pet dana. Prigrlio sam prvi trofej u grotlu navijača Partizana na niškom Čairu. Bog je veliki i na mojoj je strani, na strani moje porodice. Opraštam im sve, čovek sam. Srbin sam… Nisam zaslužio takve uvrede, opraštam, ali ne zaboravljam", kaže Lalatović za portal Nova.rs

Niški Čair je bio taličan za nekadašnjeg trenera Radničkog.

"Nikada nisam izgubio meč na Čairu. Proveo sam tamo godinu dana kao trener Radničkog, a sada se namestilo da s Vojvodinom osvojim prvi trofej u mojoj karijeri. Naterao sam 10.000 Grobara da plaču, da budu na kolenima, dok ja dižem trofej".

Još jednom se trener Vojvodine osvrnuo na povike sa tribina.

"Uvek sam govorio, vređajte mene, ne dirajte mi porodicu… Ne volim ja njih, ne vole oni mene, ali ja njih ne mrzim i u tome je razlika. Ovako me samo motivišu, i mene i moje igrače. Stigla ih je božja kazna i kazna Nenada Lalatovića. Dok sam se ja veselio, oni su plakali. Evo, poručujem im: Samo nastavite tako da me motivišete, ja sam vas kaznio na stadionu u Nišu da gledate kako ostajete bez trofeja Kupa Srbije. Poslao sam ih da od prvog kola igraju kvalifikacije za Ligu Evrope, dok ćemo Vojvodina i ja startovati od drugog".

Sve ljubitelje fudbala je posebno zainteresovala životna priča Miodraga Gemovića, koji je bio potpuno hladnokrvan u penal seriji, gde je "Panenkom" matirao Vladimira Stojkovića, a za Vojvodinu je potpisao dok je bio u zatvoru.

"Posebno mi je drago zbog Gemovića. To je fudbal, to je život. Lično sam insistirao da dođe u Vojvodinu. Ja sam mu poslao ugovor u zatvor. To potvrđuje kakav je čovek Nenad Lalatović. Kada su ga svi otpisali, ja sam verovao i pružio mu šansu. Mnogo mi je drago zbog njega i njegove porodice, zaslužili su sve lepo što im se dešava", zaključio je Lalatović.