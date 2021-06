Uoči poslednjeg dana takmičenja po grupama na Evropskom prvenstvu poznato je 12 od 16 sigurnih učesnika u osmini finala. Ostala su još četiri upražnjena mesta, za koja su u konkurenciji devet reprezentacija. Kome je šta potrebno?

Preostalo je da se odigraju još po dva meča iz grupa E i F. Od 18 časova se sastaju Slovačka i Španija, odnosno Švedska i Poljska, dok tri sata kasnije počinju utakmice Nemačke i Mađarske, kao i Portugalije i Francuske. Još pre njihovog odigravanja jasno je da će Švedska i Francuska da igraju u nokaut fazi, samo nije poznato još sa koje pozicije će tamo, odnosno ko će da im budu rivali.

U osmini finala će da igraju prva dva tima iz svake grupe, kao i četiri najbolja trećeplasirana. Tako su prolaz dalje obezedili Italija, Vels i Švajcarska iz grupe A, Belgija i Danska iz grupe B, Holandija i Austrija iz grupe C, kao i Engleska, Hrvatska i Češka iz grupe D. Šveđani i Francuzi svakako ne mogu da padnu ispod treće pozicije ni u slučaju poraza, a kako već imaju više bodova od Ukrajine i Finske, koji su bili treći u svojim grupama, osmina finala im je zagarantovana.

Švedska će da bude prva u grupi E u slučaju pobede nad Poljskom, a ako izgubi od nje, a Slovačka remizira sa Španijom videćemo neobičnu situaciju na tabeli. Poljska, Švedska i Slovačka bi prošli dalje, pošto bi imali po četiri boda, a Španija bi ispala kao poslednjeplasirana. Pozicije bi rasporedili na osnovu gol-razlike.

Pobeda Poljske sa 1:0 bi gurnula Slovačku na prvo mesto, Robert Levandovski i drugovi bi bili drugi, a Šveđani treći. Ako Poljska trijumfuje sa 2:1, 3:2 ili bilo kojim drugim rezultatom sa jednim golom razlike, onda će ona da bude prva, Švedska druga, a Slovačka treća. Međutim, ako Poljska slavi sa dva ili više golova razlike, Slovacima bi remi bio dovoljan za drugu poziciju.

Španiji pobeda garantuje prolaz u eliminacionu fazu, a mogu dalje i sa nerešenim rezultatom, ukoliko Poljska ne pobedi. Za prvo mesto u grupi im je potrebno da slave, a da Švedska bude zaustavljena. U slučaju remija Vikinga, Crvena furija bi za lidersku poziciju morala da trijumfuje sa dva ili više golova razlike.

Izuzetno je važno ko će da bude na kojoj poziciji na tabeli na kraju, jer to odlučuje rivale u narednoj fazi. Pobednik grupe E igraće protiv Češke u Glazgovu, a zatim će u četvrtfinalu da se ukršta sa boljim iz meča Engleske i drugoplasiranog iz grupe F. Ekipa koja završi na drugom mestu u grupi E biće rival Hrvatskoj u Kopenhagenu, dok će trećeplasirani tim da igra u osmini finala protiv Belgije u Sevilji. Eventualna pobeda u tom meču vodila bi ga u Minhen, gde bi u četvrtfinalu odmerio snage sa boljim iz meča Italije i Austrije.

Ako mislite da je to komplikovano, čekajte da dođemo do grupe F, takozvane grupe smrti. Kao što smo već napisali, u svim kalkulacijama Francuska prolazi dalje. Za preostala dva mesta boriće se Nemačka i Portugalija, s tim što je ovde moguće da treće mesto na tabeli na kraju ne vodi u osminu finala i da se dalje provuku Ukrajinci, koji su u grupi C završili iza Holandije i Austrije, sa tri boda i gol-razlikom 4:5.

Galskim petlovima pobeda garantuje prvo mesto, a ako odigraju nerešeno završiće kao lideri samo u slučaju da Nemačka ne savlada Mađarsku. U slučaju poraza Francuske i pobede Mađarske o konačnom poretku bi odlučivala gol-razlika. Sada su Francuzi na 2:1, a Mađari na 1:4.

Nemačka ide dalje ako ne izgubi. Biće prva uz trijumf i neuspeh Francuske, a treća u slučaju remija i poraza aktuelnog šampiona. Panceri mogu dalje čak i sa porazom u Minhenu, ukoliko Portugalci takođe izgube.

Za još uvek krunisanog vladara Evropom situacija je malo zamršenija posle poraza od Nemačke sa 4:2 u drugom kolu. Sada Kristijanu Ronaldu i drugovima za prvo mesto je neophodna pobeda nad Francuskom i to da Mađarska osvoji barem bod. Remi im garantuje prolaz, dok bi u slučaju poraza i remija ili pobede Nemačke bili treći. Onda bi im bilo važno da ne izgube sa tri pogotka razlike ili ubedljivije, kako bi ostali ispred Ukrajine na onoj tabeli najboljih trećeplasiranih selekcija.

Kada smo već kod izabranika Andreja Ševčenka, oni mogu dalje samo u slučaju da Portugalija izgubi sa pomenutom razlikom ili da Španija izgubi, a Poljska ne pobedi u grupi E.

U toj varijanti u osmini finala bi Ukrajinci igrali sa pobednikom grupe F u Bukureštu. Drugoplasirani tim grupe F igraće protiv Engleske u osmini finala, a ako treće mesto u grupi bude vodilo u narednu fazu, reprezentacija koja ga zauzme igraće ili protiv Belgije, ili protiv Holandije.

Pogledajte novi podkast Euroforija u kome je gošća bila novinarka Miroslava Milanović...

EVROPSKO PRVENSTVO - 3. (POSLEDNJE) KOLO

GRUPA A

Nedelja

Italija - Vels 1:0 (1:0)

/Pesina 39/

Švajcarska - Turska 3:1 (2:1)

/Seferović 6, Šaćiri 26, 68 - Kahveči 62/

GRUPA B

Ponedeljak

Rusija - Belgija 1:4 (0:1)

/Dzjuba 70pen - Damsgard 38, Poulsen 59, Krististensen 79, Male 82/

Finska - Belgija 0:2 (0:0)

/Hradecki 74ag, Lukaku 81/

GRUPA C

Ponedeljak

Makedonija - Holandija 0:3 (0:1)

/Depaj 24, Vajnaldum 50, 58/

Ukrajina - Austrija 0:1 (0:1)

/Baumgartner 21/

GRUPA D

Utorak

Hrvatska - Škotska 3:1 (1:1)

/Vlašić 17, Modrić 62, Perišić 77 - Mekregor 42/

Češka - Engleska 0:1 (0:1)

/Sterling 12/

GRUPA E

Sreda

18.00: (11,0) Slovačka (6,25) Španija (1,27)

18.00: (2,80) Švedska (3,05) Poljska (2,75)

GRUPA F

Sreda

21.00: (1,23) Nemačka (6,50) Mađarska (12,0)

21.00: (3,20) Portugalija (3,10) Francuska (2,45)

***kvote su podložne promenama