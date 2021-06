Belgijanci i Holanđani već sanjare o tituli, Danci i Austrijanci u transu, Ukrajina i Rusija u – depresiji. Otprilike tako bismo u najkraćem mogli da sumiramo raspoloženje širom Starog kontinenta. Pa ako je Uefa već odlučila da Euro razmesti na 11 različitih lokacija, da mi sve sumiramo u jedan tekst.

Počevši od Španije recimo, iako oni sinoć nisu ni igrali, ali su se propisno iznervirali zbog izjave Rafaela van der Varta, koji je Crvenu furiju nazvao najvećim razočaranjem turnira.

“Španija je užasna i grozna. Nadam se da ćemo igrati protiv nje. Ova ekipa nema ništa. Oni samo idu s jedne strane terena na drugu i dodaju se. Nemaju čak ni igrača koji može potezom da napravi razliku”, rekao je Van der Vart u ulozi konsultanta na televiziji NOS.

Takve reči prilično su razbesnele Špance. Koke se nije uzdržavao.

“Van der Vart je dobio svoj trenutak slave. Video sam ga jednom. U finalu Svetskog prvenstva. Još imamo tu fotografiju u trening centru. Inijestin gol protiv Holandije, vidi se i Van der Vart uz njega. To će nam biti ekstra motivacija ako se susretnemo. Pamtimo ove reči”.

Seća se ovoga i Rafael van der Vart (©Reuters)

Holanđani su pak previše dobro raspoloženi da bi se trošili na takve pretnje. Oni citiraju strane medije koji ih posle tri pobede u grupi polako podižu na listi kandidata za najviši plasman. Posebna pažnja se posvećuje izveštaju baš španske Marke.

“Oranje je impresioniralo. Naporno rade da bi se poslednje godine zaboravile. Holandija je jedna od najboljih ekipa na Evropskom prvenstvo i morate da je uračunate u favorite. Ovaj ekipa izaziva strah kod protivnika”.

Radost i u Belgiji, mada uz mnogo manju euforiju jer se od njih sve ovo i očekivalo. Slave i u Austriji, mada se ne zanose da bi u nokaut fazi mogli previše toga da naprave. Selektor Franko Foda branio je od novinara Marka Arnautovića, iako ga, košarkaškim žargonom, šut nije služio.

“Napravili smo nešto istorijsko, a vi me pitate o Arnautoviću? Možete li samo da budete srećni zbog nas? Samo nam priznajte da smo igrali dobro. Nemojte da se ljutite, ali neću da odgovaram na takva pitanja”.

Danci već sa mnogo više optimizma idu u nastavak takmičenja. Nakon što su se u prvom kolu ozbiljno uplašili za život Kristijana Eriksena, sada igraju za Kristijana Eriksena.

“Kakva noć. Ovo je za tebe, Kristijane. Idemo po još”, rekao je Martin Brajtvajt.

U Rusiji pak sasvim drugačija slika. Sport Ekspres je učešće Zbornjaje komande opisao sasvim kratko i jasno: “Dno”. I na tabeli i po utisku.

“Boli svaki put kao da je prvi put. Opet smo na dnu”, piše autor teksta.

Žalost i u Ukrajini, mada oni u zavisnosti od ostalih rezultata još mogu u osminu finala. Ne zavise od sebe i to je naljutili Oleksandra Zinčenka.

“Mnogo sam razočaran. Ne znam šta da kažem. Naša igra u prvom poluvremenu je bila neprihvatljiva. Kako smo se ponašali na terenu – to je neprihvatljivo. Ništa nam nije polazilo za rukom… Nije do fizike. To je mentalitet. Moramo da razmišljamo kao pobednici. Da se borimo, da dobijamo duele. Ali sada možemo samo da prihvatimo da je ovo naš nivo”, rekao je Zinčenko.

Nije ni čudo što je ljut, imajući u vidu da su Austrijanci samo u prvom poluvremenu imali 13 šuteva ka ukrajinskom golu.

Ispali su i Makedonci, ali oni se nisu previše ni nadali, a nisu se ni obrukali. Samim plasmanom na Euro ispisali su istoriju. Ne liju suze zbog ispadanja, koliko zbog odlaska Gorana Pandeva u reprezentativnu penziju posle 122 utakmica i 38 golova. Saigrači su mu zato napravili špalir. Zaslužio je.