Everton bi da nastavi niz, Čelsi polaže nade u ubitačnog Pedra

Uz to, Everton ima priliku da ukoliko izbegne poraz, izjednači svoj rekord iz sezone 2006/07 sa najdužim nizom utakmica bez poraza u jednoj sezoni (devet).

Naravno, još je rani deo prvenstva i svakako da je želja svih u Evertonu i Čelsiju da na tim pozicijama budu na kraju sezone, ali nema sumnje da će današnji okršaj biti vatren.

13.30: (3,00) Everton (3,50) Čelsi (2,30)

Everton je u neobičnoj poziciji. Klupski vlasnici, porodica Fridkin, objavili su prošle nedelje da ispituju mogućnost prodaje kluba, što je ujedno stopiralo i pregovore oko produžetka ugovora sa Dejvidom Mojesom. Škotski stručnjak ima ugovor do kraja sezone, ali čini se da ni sam ne zna kako će se sve završiti.

"Tokom leta smo dosta pregovarali, ali kako su sad iskrsle ove nove stvari, sve trenutno miruje, pokušavamo sve a držimo pod kontrolom. Rekao sam i ranije da to nije najvažnija stvar za mene. Na meni je da Everton dalje razvijam i da vidim možemo li još da napredujemo", kaže Mojes.

On se među Karamele vratio u januaru 2025. Uspeo je da ih zadrži u ligi, da i prošlu sezonu završili 13. poziciji. Kaže da će protiv Čelsija biti pakleno teško, tako je svaki put kada se sastanu.

"Kad god sam igrao sa Čelsijem, uvek je bio dobar meč. Uvek jako težak. Daćemo sve što imamo, na dobrom smo mestu. I sami igramo veoma dobro", zadovoljan je Mojes.

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Vitalij Mikolenko bi mogao da bude spreman da zaigra, dok bi Kristijan Norgard mogao da debituje u dresu Evertona. Pod upitnikom je nastup štopera Džareda Brentvajta. Tajrik Džordž je sve bliži povratku na teren.

Na drugoj strani zbog povreda u timu Čelsija neće biti kapitena Risa Džejmsa i Džejmija Gitensa. Plavci se uzdaju u sjajnu formu napadača Žoaa Pedra koji je na pet mečeva postigao isto toliko golova uz tri asistencije.

"Golovi, to je ono što želimo, to je ono što želi i on. Ne radi se samo o tome da je postigao pet golova. Počeli smo da pričamo o ciljevima od prvog dana u predsezoni, o koraku koji želi da napravi. Počeo je zaista veoma dobro. Kada želite da postanete vodeći strelac u ovoj ligi, morate da budete spremni da imate uticaj na svakoj utakmici. Sada ga ima i nadam se da će tako nastaviti", kaže menadžer Čelsija Ćabi Alonso.

Španski stručnjak je uveren da će Pedro imati odličnu sezonu.

"Vidim da će postići veliki broj golova, u dobroj je formi. Verujem da će imati veoma dobru sezonu, gladan je postizanja golova. Želi da je stalno pred golom i da pomogne drugovima kad god je moguće. Kompletan je igrač. Zaista mi se dopada kako igra i kako je povezan sa ostatkom tima", dodao je Alonso.

Čelsi je pre sedam dana prosto razbio Bornmut na Stamford Bridžu sa 5:1, u meču u kojem je Žoao Pedro postigao dva gola. Everton je na šest mečeva do sada primio svega pet golova, što pokazuje da ima čvrstu odbranu i da Čelsiju neće biti lako da dođe do bodova.

Ako su Plavci treći po efikasnosti od početka sezone, onda se može reći i da imaju problem na drugoj strani. Primili su najviše golova, čak 13, baš kao i Njukasl i Bornmut. Ćavi Alonso otuda ne može još da kaže da je njegov tim na dobrom putu.

"Da bismo osvajali trofeje biće potrebno mnogo mečeva na kojima ćemo sačuvati mrežu. Međutim, moramo mnogo i da ih postignemo. Radi se o tome da moramo da budemo jaki u odbrani i napadu, mi smo u tom procesu. Još je rano za zaključke. Za neku dublju analizu je baš rano. U februaru ćemo imati dovoljno vremena da vidimo gde smo i šta možemo da učinimo boljim", zaključio je strateg Čelsija.

PREMIJER LIGA, 7. KOLO

Subota

13.30: (3,00) Everton (3,50) Čelsi (2,30) MOZZART RELAX

16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0) MOZZART RELAX

16.00: (2,55) Brentford (3,60) Liverpul (2,65) MOZZART RELAX

16.00: (1,70) Fulam (3,70) Hal (5,40) MOZZART RELAX

18.30: (2,35) Njukasl (3,60) Aston Vila (2,85) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,15) Bornmut (3,45) Sanderlend (3,35) MOZZART RELAX

15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85) MOZZART RELAX

15.00: (1,55) Brajton (4,50) Kristal Palas (5,40) MOZZART RELAX

17.30: (5,70) Notingem Forest (3,80) Arsenal (1,63) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama