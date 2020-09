Probao ga je na desnom krilu protiv Brajtona - nije išlo. Probao ga je u derbiju sa Liverpulom kao centarfora - još gore. Dovoljno da krene ono prvo i diskretno vrtenje glavom koje jasno izražava sumnju u nečije kvalitete. A kad je taj neko najskuplji igrač u istoriji kluba onda to ume da bude baš nezgodno. I ume dobrano da poljulja samopouzdanje. Međutim Frank Lampard je iz trećeg puta pogodio u centar - Kai Haverc treba da igra iza špica, na mestu "desetke". Od večeras nikakve sumnje u to nema. Čelsi je u 3. rundi Liga kupa razbio drugoligaša Barnsli (6:0), a mladi nemački as tri puta se upisao u strelce.

Neko će reći da član Čempionšipa ne može da bude reper - i verovatno će biti u pravu - ali da je u pitanju napredak dileme nema. Navijače Čelsija posebno može da raduje sjajna saradnja Haverca i Tamija Abrahama. Prvi put su se našli zajedno na terenu, a izgledalo je kao da godinama igraju zajedno. Zvučaće čudno, ali istinito je: Kai Haverc mnogo bolje sarađuje sa Abrahamom nego sa kolegom iz reprezentacije Timom Vernerom.

Mladi engleski centarfor otvorio je Barnsli u 19. minutu. Haverc je prvi gol postigao u 28. minutu, da bi početkom drugog dela perfektno uklizao jednom defanzivcu gostiju i tako praktično servirao loptu Rosu Barkliju za 3:0. Uslediće još dva Havercova gola na asistencija Tamija Abrahama, da bi tačku na ovaj susret stavio Olivije Žiru. Njemu je gol namestio debitant Ben Čilvel.

Prve minute u dresu Čelsija večeras je upisao i Tijago Silva. Igrao je do 61. minuta u paru sa Fikajom Tomorijem...

U derbiju večeri Arsenal je kao gost savladao Lester - 2:0. Oba tima igrala su u kombinovanim sastavima. Fulam bez Aleksandra Mitrovića lako je izašao na kraj sa Šefild Venzdejem (2:0), baš kao i Everton sa Flitvudom - 5:2.

Najefikasniji večeras je bio Njukasl, slavivši kao gost protiv Morkamba sa 7:0.

LIGA KUP - 3. KOLO

Utorak

Lejton Orijent – Totenhem, odloženo

Njuport - Votford 3:1 (2:0)

Vest Bromvič – Brentford 2:2 (0:0), penalima 4:5

Vest Hem – Hal 5:1 (2:0)

Luton - Mančester junajted 0:3 (0:1)

Sreda

Fulam - Šefild Venzdej 2:0 (2:0)

Milvol - Barnli 0:2 (0:1)

Preston - Brajton 0:2 (0:0)

Stouk - Džilingem 1:0 (1:0)

Čelsi - Barnsli 6:0 (2:0)

Flitvud - Everton 2:5 (0:2)

Lester - Arsenal 0:2 (0:0)

Morkamb - Njukasl 0:7 (0:5)

Četvrtak

20.00: (3,10) Bristol Siti (3,35) Aston Vila (2,30)

20.45: (10,0) Linkoln (6,50) Liverpul (1,25)

20.45: (1,45) Mančester Siti (4,50) Bornmut (7,00)

*** kvote su podložne promenama