Prošlog leta Lids se posle šesnaest godina vratio u Premijer ligu i kod fudbalskih romantika probudio neke setne emocije i uspomene na vreme kada je tim s Eland Rouda gazio rivale u Ligi šampiona. Mnoge je plašilo da li će Lids uspeti da opravda velika očekivanja i ulaganja, odnosno da li će uspeti da izbegne sudbinu prethodnika koji su se vraćali u niži rang posle samo godinu dana i odgovor je – ne samo da će ostati, već bi mogao da osigura i plasman u Evropu!

I dalje je ta priča u domenu teorije, ali posle gaženja Totenhema prošlog vikenda usledilo je razbijanje Barnlija na Tarf Muru rezultatom 4:0 koje je ekipu Marsela Bijelse doveo nadomak Lige konferencija, pa čak teoretski i Lige Evrope. Iako je takmičenje koje će zaživeti od leta daleko realnije, mada na to mesto pretenduju Everton i Arsenal, a mogao bi da se nađe i Vest Hem ako ne popravi formu do kraja sezone...

Lids je rešio da u foto-finišu sezone doda gas do daske i proba da uhvati voz za Evropu, pa sada ostaje da vidimo da li će se to zaista i desiti, mada je i plasman među najboljih deset svakako veliki rezultat s obziorm na to gde je ovaj klub bio pre samo nekoliko godina... Lids do kraja ima još dve utakmice (Sautempton u gostima i VBA kod kuće) uz 53 boda. Isti broj utakmica ima i Arsenal uz dva boda više, dok Everton i Totenhem iz meča manje imaju po 56 bodova, a Vest Hem 58. Dakle, svašta bi moglo da se dogodi u završne dve-tri runde sezone...

Barnli je danas na svom Tarf Muru imao sporednu ulogu. Svetla pozornice privukao je sebi Džek Herison koji je odigrao jednu od najboljih utakmica ove sezone i završio je s golom i dve asistencije. Sve je upisao u drugom poluvremenu i to za manje od pola časa! Prvo je tačno na isteku punog časa igre iskoristio asistenciju Egzjana Alioskog kako bi duplirao vođstvo do kojeg je Lids doveo Mateuš Klih pred sam kraj poluvremena, da bi zatim engleski vezista dva puta proigrao Rodriga, u 77. i 79. minutu čime je postavio konačni rezultat.

Videlo se po igri domaćina da im je pao kamen sa srca posle obezbeđenog opstanka u Premijer ligi, pa su danas bili rasterećeni i bez rezultatskog imperativa. S druge strane Marselo Bijelsa ostao je veran svojoj taktici i filozofiji maksimalne ofanzive koja je i te kako dala rezultat. Izveo je na teren gotovo najjači sastav, napao protivnika i profitirao. Iako na začelju gornje polovine tabele, Lids (57) ima više postignutih golova od Arsenala (50), Evertona (46), Vest Hema (55), Čelsija (55) i samo četiri manje od doskorašnjeg šampiona Liverpula. Doduše i ubedljivo najviše primljenih golova – 53. Ali, to je Lids ove sezone...

PREMIJER LIGA - 36. KOLO

Utorak

Mančester junajted - Lester 1:2 (1:1)

/Grinvud 15 - Tomas 10, Sojundžu 66/

Sreda

Čelsi - Arsenal 0:1 (0:1)

/Smit Rou 16/

Petak

Njukasl - Mančester Siti 3:4 (2:2)

/Kraft 25, Žoelinton 45+6pen, Vilok 62 - Kanselo 39, Tores 42, 64, 66/

Subota

Barnli - Lids 0:4 (0:1)

/Klih 44, Herison 60, Rodrigo 77, 79/

Nedelja

