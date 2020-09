Partizan i TSC već su odigrali i prve utakmice, a Vojvodina tek ide na prvi žreb. Sa nadom da će joj se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope priključiti i Partizan i TSC. Jer bilo bi to zaista dobro za srpski fudbal, posebno zato što bi polako mogli da sakupljamo bodove sa idejom da napadnemo, doduše ne ove, već one tamo godine, i to 15. mesto na Uefinoj listi koje znači dva mesta u Ligi šampiona.

Otom-potom, sad da se koncetrišemo na žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, Uefa je već skratila grupe, tako da se zna na koga bi ko mogao.

Krenimo baš od Voše, koja je kao osvajač Kupa Srbije preskočila dva prva kola kvalifikacija, a sada bi mogla i na slavni Totenhem! Kakav bi to okršaj bio Žozea Murinja i Nenada Lalatovića. Naravno, prvo bi Pevci morali da izbace Lokomotivu u Plovdivu. Potencijalni rivali Voše su i ruski Rostov i pobednik duela Bala Taun (Vels) – Standard Lijež (Belgija).

Partizan na žrebu može da izvuče belgijski Šarlroa, tursku Alanju i ukrajinsku Desnu, svi tek počinju kvalifikacije. I nimalo atraktivni rivali, a nimalo naivni. Crno-beli naravno prvo treba da eliminišu moldavski Šfintul George.

Na kraju i TSC, mada će on teško do trećeg kola kvalifikacija, jer prvo mora da eliminiše rumunski FSCB i tako preuzme status nosioca u semoj grupi na žrebu. Top bi u praksi značilo da bi TSC u trećem kolu kvalifikacija mogao na kiparski Anortozis ili pobednika jednog od duela:

Kolerajn (Severna Irska) – Madervel (Škotska)

Riteraj (Litvanija) – Slovan Liberec (Češka)

Pjast Gljivice (Poljska) – Hartberg (Austrija).

Utakmice 3. kola kvalifikacija igraće se 24. septembra.