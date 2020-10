Malo ko s takvom emocijom gleda na Mančester junajted kao Patris Evra. Još se na društvenim mrežama vrte video snimci njegovog monologa i suznih očiju kada je Totenhem pregazio Junajted na Old Trafordu pre reprezentativne pauze, a Evra je inače poznat kao neko ko uvek priča bez zadrške i pokreće teme koje drugi ne smeju...

Kao legendarni bek verovatno poslednje velike generacije Crvenih đavola Evra je s punim pravom postavio pitanje klupske transfer politike. Ili konkretno – zašto je Doni van de Bek doveden? Holandski vezista prolazi kroz težak period adaptacije na ostrvski fudbal i generalno prilike u Mančester junajtedu. Došao je kao veliko pojačanje za sastav Olea Gunara Solskjera i plaćen je preko 40.000.000 evra, ali još čeka na svoj debitantski premijerligaški nastup u startnih jedanaest.

“Ljudi, da se razumemo, nemam ništa protiv dečka, ali moram da vas pitam – zašto je Junajted kupio Van de Beka“, zapitao se Evra u programu Skaj Sporta i nastavio:

“Svaku utakmicu posmatra sa tribina. Jednostavno, nije nam potreban i to je jedina istina, samo to ne sme niko da kaže javno”.

Na to se nadovezao njegov kolega Geri Nevil koji je poručio da će se Van de Bek verovatno u jednom trenutku zapitati isto – zašto je uopšte došao?

“I dalje je velika misterija način na koji Junajted koristi igrača plaćenog preko 40.000.000 evra. Čini se da on nije u Solskjerovim planovima. Zbog toga mi je sve to nejasno. Što više vreme prolazi i što više ne bude igrao sigurno će se i on u jednom trenutku pitati: ‘Šta ja radim ovde?’ Obično igrača kojeg platiš toliki novac pustiš da igra”, rekao je Nevil.

Van de Bek jeu dresu Junajteda počeo dva meča, oba u Liga kupu protiv Lutona i Brajtona. Derbi susret sa Čelsijem u subotu uveče odgledao je s klupe za rezerve zajedno sa Polom Pogbom, koji je ipak dobio šansu u drugom poluvremenu. Solskjer se, zanimljivo, odlučio da u startnih jedanaest uvrsti Skota Mektominija i Freda, dok je ispred njih bio Bruno Fernandeš.

Podsetimo, Van de Bekov agent Sjak Svart, inače legenda Ajaksa, digao je glas protiv Solskjera i Junajteda posle utakmice s Brajtonom i osuo paljbu jer njegov klijent dobija minute na kašičicu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com