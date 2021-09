Ako je neko posle žreba Lige šampiona pomislio da će Jang Bojs biti samo džak za udaranje u Grupi F pored Mančester junajteda, Atalante i Viljareala, grdno se prevario! Jang Bojs je na premijeri elitnog klupskog takmičenja za sezonu 2021/22 bio sve, samo ne topovsko meso. Zbog toga Evropa trlja oči pred demonstracijom totalne ofanzive ekipe Davida Vagnera koja je krunisana senzacionalnom pobedom rezultatom 2:1 (0:1) koja šalje jasnu poruku preostalim rivalima da će u Bernu svi imati pakleno težak posao da dođu do bod(ov)a!

Pitanje je da li bi i mnogo bolji sastavi od Mančester junajteda uspeli da izdrže nalete i baražnu paljbu kakvu je Jang Bojs sproveo nad posrnulim velikanom s Old Traforda! Veliki podstrek da krene napred ka golu Davida de Hee dao je Aron Van Bisaka koji je u 35. minutu zaradio direktan crveni karton pošto je umalo polomio nogu Kristoferu Martinsu Pereiri. Od tog momenta Mančester junajted više praktično nije ni bio blizu gola Jang Bojsa, a taman kada se učinilo da bi Đavoli mogli da se provuku kroz iglene uši, Džesi Lingard napravio je neviđenu glupost pošto je asistirao Žordanu Sibaču za gol kojim je postao heroj Berna u petom minutu nadoknade!

Jang Bojs je ovim trijumfom dobio je jak vetar u leđa za nastavak grupne faze, da napadne evropsko proleće dobrim igrama na svom terenu, jer ni Viljareal, ni Atalanta neće se sigurno osećati komforno u Bernu ako švajcarski klub bude pružao ovakve partije. A koliko je Jang Bojs zaista bio dobar večeras zapravo govori podatak da je uputio čak 20 šuteva ka golu De Hee, od čega je pet moglo da završi u mreži. Pre nego što je Sibačo najbolju priliku u samoj završnici utakmice propustio je štoper Sandro Lauper pošto je raspalio loptu sa preko 20 metara i da ne beše intervencije španskog golmana vrhovima prstiju ista bi završila tik pod prečku! Sreća ipak prati hrabre, pa je Jang Bojs na kraju naplatio igru bez trunke straha i ispisao još jedno poglavlje mnogima omiljene fudbalske priče u kojoj David pobeđuje Golijata!

Postojala je bojazan kako će David Vagner da se snađe posle trenerskih pečata koji su ostavili Adi Hiter i Herardo Seoane, ali izgleda da brige ne bi smelo da bude. Upornost se i te kako isplatila, a po akciji koja je prethodila prvom golu Jang Bojsa može da se vidi koliko je taktički i tehnički dobro potkovana ova ekipa koju je Seoane oformio i ostavio svom nasledniku na upravljanje. Bojsi su uspeli da probiju Junajtedov bedem sa čak osam igrača na 35 metara od De Heinog gola, gde su svi izuzev Ronalda ostali pozadi, a Mumi Ngamaleu je asistenciju Silvana Heftija pretvorio u gol pored nemoćnog Rafaela Varana, koji je na poluvremenu odmenio zaboravljenog Donija van de Beka.

Mančester junajted iz godine u godinu uspeva sve više da probije donju granicu i dodatno potone na evropskoj fudbalskoj mapi. Ako izuzmemo osvajanje Lige Evrope pod komandom Žozea Murinja, Mančester junajted bukvalno je postao drugi ešalon evropskog klupskog fudbala. Pogotovo se to oseća otkako je klub preuzeo Ole Gunar Solskjer jer neuspesi se neprestano ređaju. Otkako je Ole došao Junajted je sačuvao mrežu u samo jednoj od ukupno jedanaest utakmica, a ovo je čak sedmi poraz, što je više nego u Murinjovom i mandatu Luja van Gala zajedno! Crveni đavoli su večeras uputili samo DVA šuta ka golu, oba u okvir, a poslednji je upisan u 25. minutu kada je sreću probao Kristijano Ronaldo. Upravo je povratnik u Junajted bio strelac u 13. minutu posle vrhunskog centaršuta reprezentativnog kolege Bruna Fernandeša. I to je bilo sve. Nedopustivo za klub koji gotovo svakog leta troši na stotine miliona evra na pojačanja i teži vrhu Premijer lige i evropskog fudbala. To sa Solskjerom teško da će Junajted ikada biti...

Ne može Junajted da uradi ništa kada 55.000.000 evra plaćeni desni bek pravi takav faul da ostavlja saigrače na cedilu punih sat vremena, niti kada Kristijana Ronalda menja Džesi Lingard koji nije ni izbliza klasa da brani boje kluba koji teži nečemu višem. Lingardova “asistencija“ progoniće sve u klubu, pogotovo ako Junajted pored opasnih takmaca Atalante i Viljareal koji su jedva dočekali da osete krv...

Kristijano Ronaldo je večeras ispisao istoriju Lige šampiona. Postigao je gol protiv 36. različitog kluba u elitnom takmičenju, čime se izjednačio s Lionelom Mesijem na večnoj listi, a ujedno se poravnao s bivšim klupskim kolegom Ikerom Kasiljasom po broju nastupa u Ligi šampiona sa po 177. Kada je neko klasa, nije mu potrebno vreme za uklapanje u sistem, pa je tako Ronaldo stigao već do trećeg pogotka otkako se vratio na Teatar snova. Samo, moraće da ubedi saigrače da podignu nivo, inače će ovaj Junajted zaista postati samo suvi prosek...

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Utorak

GRUPA E

21.00: (3,60) Barselona (3,60) Bajern (2,10)

21.00: (3,35) Dinamo Kijev (3,10) Benfika (2,45)

GRUPA F

Jang Bojs - Mančester junajted 2:1 (0:1)

/Mumi Ngamaleu 66, Sibačo 90+5 - Ronaldo 13/

21.00: (2,55) Viljareal (3,20) Atalanta (3,10)

GRUPA G

Sevilja - Salcburg 1:1 (1:1)

/Rakitić 42 penal - Sučić 21/

21.00: (3,00) Lil (3,10) Volfzburg (2,65)

GRUPA H

21.00: (1,25) Čelsi (6,75) Zenit (13,0)

21.00: (6,25) Malme (3,80) Juventus (1,65)

Sreda

GRUPA A

21.00: (1,33) Mančester Siti (5,90) RB Lajpcig (9,50)

21.00: (13,0) Klub Briž (6,75) PSŽ (1,25)

GRUPA B

21.00: (1,65) Atletiko Madrid (3,60) Porto (6,75)

21.00: (1,55) Liverpul (4,40) Milan (6,50)

GRUPA C

18.45: (5,90) Bešiktaš (4,20) Dortmund (1,62)

21.00: (3,05) Sporting (3,35) Ajaks (2,50)

GRUPA D

18.45: (4,40) Šerif (3,50) Šahtjor (1,95)

21.00: (2,65) Inter (3,40) Real Madrid (2,80)

*** kvote su podložne promenama