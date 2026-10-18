Evropski Železničar produžio Partizanov pad u ambis

Vreme čitanja: 12min | ned. 18.10.26. | 20:27
Kokovićev tim nadigrao crno-bele u prvom, pa bio bolji takmičar u drugom poluvremenu - 1:0
Za titulu nije ni bio konkurent. Sa Vojvodinom je hteo da se trka, ali ne može, što su mu Novosađani stavili do znanja u međusobnom duelu. Izgleda da ne može ni sa Železničarom, pa u ovom trenutku Partizan dvogledom mora da traži Pančevce, koji sa IMT-om ističu kandidaturu za raspodelu međunarodnih ulaznica. Devet koraka prednosti više ima sastav Radomira Kokovića, koji je u prvom poluvremenu očitao lekciju iz modernog napadačkog, a u drugom iz takmičarskog fudbala i promućurno dopisao tri boda, pošto je prvi put u Pančevu ukočio Parni valjak – 1:0.
Železničar je postao konstanta u srpskom fudbalu. Svi znaju kako igra, na čemu insistira, kako razvija akcije i kako ih završava. Opet, kako god da se spremite za taj ofanzivni stil, deluje da ponekad nema odbrane, kao što je nije ni bilo na stadionu Sportskog centra "Mladost", u trenucima kada je prava napadačka oluja duvala ispred ili u kaznenom prostoru crno-belih i odnela ono malo nade da bi, posle pobede nad Novim Pazarom, ovo mogla da bude jedna od prekretnica sezone za ekipu Saše Ilića. Ako je nada ostala na dnu Pandorine kutije, a svašta je iz nje izašlo od početka sezone, teško da se samo u nju gosti mogu uzdati. Ni igrački, ni rezultatski ne liče na tim sposoban da se izbavi iz problema u koje je upao letos. I dalje tumara hodnicima tame i ne vidi svetlo, za razliku od ambicioznog domaćina, širokih vidika posle četvrte pobede u poslednjih pet utakmica u Pančevu, gde se radovala samo Crvena zvezda, tako što se izbavila pred kraj.
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Deluje paradoksalno, ali susret je prelomio – Mario Jurčević. Najpre je njegova loša reakcija dovela do odlučujućeg pogotka Danijela Ankea, a onda je u drugom poluvremenu isključen kada je zaustavio prodor rezerviste Alekse Kuljanina. Ni dok su snage bile izjednačene Partizan nije mogao do gola, kamoli kada je bio brojčano slabiji.
Godinu dana čekao je Partizan da se Jurčević vrati na teren. Kao da su u Humskoj računali da će njegovom pojavom nestati svi defanzivni problemi. Behu uočljivi još protiv Novog Pazara, a vodeći gol Železničara je direktna posledica lošeg postavljanja Slovenca. Dozvolio je Simau Pedru da mu se prišunja iza leđa, onda protutnji stranom koja je ostala „brisana“ posle tog propusta levog beka, servira šansu Danijelu Ankeu, a Nigerijac se poslužio kao da je u najfinijem restoranu i u slast pojeo poslasticu od kontranapada domaćina.
Bio je to drugi vezani pogodak Afrikanca, jer je u prošlom kolu pečatirao ubedljivu pobedu nad Zemunom, a ujedno i pokazatelj kako je ekipa Radomira Kokovića planirala da naudi crno-belima. Po bokovima. Pre egzekucije nekadašnjeg člana Đenove probali su u razmaku od samo nekoliko desetina sekundi Janko Jevremović i Srđan Plavšić, čije udarce su krotili golman Marko Milošević i Jurčević.
No, i posle gola za inicijalnu prednost, Železničar se oslanjao na brzinu i prodornost bočnih fudbalera i stavljao crno-bele u neprijatne situacije, pa je tako štoper Vidojević probao posle prekida (uhvatio Milošević), Jevremović tukao sa distance (opet se istakao Partizanov golman), a osilio se i Nikola Jovanović (združenim snagama ga zaustavili Lima i Samson). Sve je bilo garnirano jasno uočljivim automatizmima u igri Dizelke: od toga kako se započinju akcije, kako štoperi elegantno iznose loptu, kako Kristijan Šekularac gazduje sredinom terena i kako se ofanzivni deo tima pomera kao figure na stonom fudbalu. Svi kao jedan.
Takav Železničar jeste zanimljiv za gledanje, ali je i – ranjiv. Prihvatio je rizik kao način života i to je mogao Partizan da iskoristi, a da sekundara nije obrnula ni prvi krug. Dve dobre situacije je kreirao samo što je utakmica počela: najpre je u 20. sekundi Nikola Čumić (starter na mestu desnog krila umesto suspendovanog Dembe Seka) uradio nešto što se ne može okarakterisati ni kao šut, ni kao centaršut, dok je utrčavao Milan Aleksić; da bi u 53. sekundi Aleksić primorao Zorana Popovića na prvu intervenciju.
Bio je to nagoveštaj da će Partizan u ofanzivnom smislu ponuditi više nego pre sedam dana na Topčiderskom brdu protiv Novog Pazara. Čumić se isticao prodorima, spremio je šansu Aleksiću (udarac glavom u padu odbranio Zoran Popović); Miladinović se pojavljivao u segmentima (udarac iznad prečke); svetlucao je i Že, mada je jednu veliku priliku proćerdao nepreciznim pokušajem...
Kada bi se gledalo energetski, gosti su odlučnije otvorili drugo poluvreme. Jedino što su bili nedorečeni. I kada je probao Samson, i kada je pucao Simić, i kada je Čumić imao šansu, a i Že je ulazio u prilike, međutim, Mirko Milikić mu se suprotstavio kao gladijator i odbio svaki pokušaj Brazilca.
Železničar se nije pretrgao u napadima sve dok nije stekao brojčanu prednost. To su bili trenuci kada se savršeno takmičio. A onda je Kuljanin naterao Jurčevića da ga zaustavi, sudija Stefan Jeknić inicijalno pokazao žuti karton, posle intervencije iz VAR sobe ga preinačio u crveni i tu je suštinski bio kraj. Doduše, moglo je da bude drugačije, da je Jeknić igranje rukom Davorina Tošića okarakterisao kao penal (crno-beli ga uporno tražili, VAR nije pozvao glavnog) ili da je rezervista Erik Kojzek bio spretniji u završnici.
Te dve odluke sudije (crveni i nedosuđen penal) jesu sporne i nude prostor za polemiku. Ostaje nejasno kako nije bio jedanaesterac i zašto je isključen levi bek kad je stizala pomoć da se zaustavi Kuljanin, ali ne mogu da izbrišu utisak da je Partizan opet bio daleko od onog kakav navijači žele.
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 12. KOLO
ŽELEZNIČAR - PARTIZAN 1:0 (1:0)
/Anke 13/
Pančevo
Sportski centar Mladost
Sudija: Stefan Jeknić
Crveni karton: Jurčević (Partizan) u 73. minutu
ŽELEZNIČAR: Popović 7 - Tegeltija 6,5, Vidojević 6,5, Milikić 7,5 Đuričić 6,5 (od 46. Sbaj 6) - Jevremović 7, Šekularac 7,5 (od 56. Tošić 6), Plavšić 6,5 (od 71. Kuljanin 7) - Jovanović 6,5 (od 71. Sabo -), Anke 7 (od 79. Pantović -), Simao 7. Trener: Radomir Koković.
PARTIZAN: Milošević 6,5 - Samson 6, Simić 6, Lima 7, Jurčević 6 - Aleksić 6,5 (od 77. Kostić -), Zeković 6,5 (od 85. Baba -) - Čumić 6,5 (od 77. Petrović -), Miladinović 6, Trifunović 5 (od 65. Zubairu 5,5) - Že 5 (od 77. Kojzek 5,5). Trener: Saša Ilić.
Igrač utakmice: Mirko Milikić (Železničar) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)
/Zukić 13, Veličković 90+1/
Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)
/Pejović 34 - Silue 6/
Nedelja
Novi Pazar - IMT 1:2 (0:0)
/Dikson 48 - Kelta 60, Kamano 67/
Crvena zvezda - Mladost Lučani 5:1 (1:0)
/Katai 43, Arnautović 47, Abu Fani 56, Bukari 73, Elšnik 79 - Marković 77/
Železničar - Partizan 1:0 (1:0)
/Anke 13/