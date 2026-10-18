Evropski Železničar produžio Partizanov pad u ambis

Godinu dana čekao je Partizan da se Jurčević vrati na teren. Kao da su u Humskoj računali da će njegovom pojavom nestati svi defanzivni problemi. Behu uočljivi još protiv Novog Pazara, a vodeći gol Železničara je direktna posledica lošeg postavljanja Slovenca. Dozvolio je Simau Pedru da mu se prišunja iza leđa, onda protutnji stranom koja je ostala „brisana“ posle tog propusta levog beka, servira šansu Danijelu Ankeu , a Nigerijac se poslužio kao da je u najfinijem restoranu i u slast pojeo poslasticu od kontranapada domaćina.

Deluje paradoksalno, ali susret je prelomio – Mario Jurčević . Najpre je njegova loša reakcija dovela do odlučujućeg pogotka Danijela Ankea , a onda je u drugom poluvremenu isključen kada je zaustavio prodor rezerviste Alekse Kuljanina . Ni dok su snage bile izjednačene Partizan nije mogao do gola, kamoli kada je bio brojčano slabiji.

Bio je to drugi vezani pogodak Afrikanca, jer je u prošlom kolu pečatirao ubedljivu pobedu nad Zemunom, a ujedno i pokazatelj kako je ekipa Radomira Kokovića planirala da naudi crno-belima. Po bokovima. Pre egzekucije nekadašnjeg člana Đenove probali su u razmaku od samo nekoliko desetina sekundi Janko Jevremović i Srđan Plavšić, čije udarce su krotili golman Marko Milošević i Jurčević.

No, i posle gola za inicijalnu prednost, Železničar se oslanjao na brzinu i prodornost bočnih fudbalera i stavljao crno-bele u neprijatne situacije, pa je tako štoper Vidojević probao posle prekida (uhvatio Milošević), Jevremović tukao sa distance (opet se istakao Partizanov golman), a osilio se i Nikola Jovanović (združenim snagama ga zaustavili Lima i Samson). Sve je bilo garnirano jasno uočljivim automatizmima u igri Dizelke: od toga kako se započinju akcije, kako štoperi elegantno iznose loptu, kako Kristijan Šekularac gazduje sredinom terena i kako se ofanzivni deo tima pomera kao figure na stonom fudbalu. Svi kao jedan.

Takav Železničar jeste zanimljiv za gledanje, ali je i – ranjiv. Prihvatio je rizik kao način života i to je mogao Partizan da iskoristi, a da sekundara nije obrnula ni prvi krug. Dve dobre situacije je kreirao samo što je utakmica počela: najpre je u 20. sekundi Nikola Čumić (starter na mestu desnog krila umesto suspendovanog Dembe Seka) uradio nešto što se ne može okarakterisati ni kao šut, ni kao centaršut, dok je utrčavao Milan Aleksić; da bi u 53. sekundi Aleksić primorao Zorana Popovića na prvu intervenciju.

Bio je to nagoveštaj da će Partizan u ofanzivnom smislu ponuditi više nego pre sedam dana na Topčiderskom brdu protiv Novog Pazara. Čumić se isticao prodorima, spremio je šansu Aleksiću (udarac glavom u padu odbranio Zoran Popović); Miladinović se pojavljivao u segmentima (udarac iznad prečke); svetlucao je i Že, mada je jednu veliku priliku proćerdao nepreciznim pokušajem...

Kada bi se gledalo energetski, gosti su odlučnije otvorili drugo poluvreme. Jedino što su bili nedorečeni. I kada je probao Samson, i kada je pucao Simić, i kada je Čumić imao šansu, a i Že je ulazio u prilike, međutim, Mirko Milikić mu se suprotstavio kao gladijator i odbio svaki pokušaj Brazilca.