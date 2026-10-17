Evropu terorišu, u Francuskoj se zabavljaju: PSŽ zaigrao ozbiljno tek kad je dogorelo do nokata

I ove jeseni kao da se ponavlja ista priča. Remiji sa Renom i Lilom, poraz od Monaka, pa sada zamalo još jedan šamar u Strazburu. Kao da u Parizu postoji prećutno uverenje da će se sve što se propusti u prvoj polovini sezone ionako nadoknaditi na proleće. Takvo razmišljanje, naravno, može da bude veoma opasno, ali je problem za konkurenciju što Pari Sen Žermen očigledno poseduje kvalitet da se izvuče čak i kada sam sebe dovede u gotovo bezizlaznu situaciju. A upravo je tako izgledalo gostovanje na stadionu Meino.

U 15. minutu, fudbaleri Strazbura agresivnim presingom oduzeli su loptu visoko na protivničkoj polovini, Jasin je uposlio Đovanija Rejnu, a Amerikanac se namestio na levu nogu i pogodio bliži ugao za 1:0. Meino je eksplodirao, a Parižani su još jednom bili prinuđeni da jure rezultat u utakmici u kojoj se od njih očekivalo da diktiraju tempo.

Parižani su imali mnogo razloga za nezadovoljstvo, a kako je vreme odmicalo, sve je više ličilo na još jedno prvenstveno veče u kojem će platiti cenu sopstvene ležernosti. Onda im je u 69. minutu pružena idealna prilika za povratak. Posle udarca Dezirea Duea lopta je zakačila ruku Dembe u kaznenom prostoru. Kontakt je u punoj brzini bilo nemoguće primetiti, ali je usporeni snimak otklonio dilemu, jedanaesterac za Pari Sen Žermen.

Loptu je namestio Usman Dembele, jedan od najvećih aduta evropskog prvaka. I promašio čitav gol! Francuz je pokušao snažnim udarcem da pogodi ugao, ali je lopta završila pored stative, a tribine stadiona Meino proključale su od oduševljenja. Bio je to već treći uzastopni meč u svim takmičenjima na kom Pari Sen Žermen nije uspeo da realizuje jedanaesterac.

Prethodnog vikenda protiv Le Mana neprecizan je bio Dezire Due, pre tri dana protiv Mančester Sitija Feran Tores, a sada se neslavnoj seriji pridružio i Dembele. Tri različita izvođača, tri promašaja, i to u ekipi koja raspolaže jednom od najskupljih i najtalentovanijih napadačkih linija na svetu. Međutim, upravo je Dembele nekoliko minuta kasnije pokazao zbog čega je jedan od predvodnika ovog tima.

U 77. minutu Vitinja je posle kornera odigrao loptu do francuskog napadača, koji je pronašao prostor za centaršut sa desne strane. Na drugoj stativi potpuno zaboravljen ostao je Ilja Zabarnji, a ukrajinski štoper se bacio na loptu i sjajnim volej udarcem doneo izjednačenje - 1:1.

Bio je to trenutak kada se čitava utakmica okrenula naglavačke. Strazbur, koji je do pre samo nekoliko minuta imao pobedu u džepu, odjednom je počeo da strepi čak i za jedan bod. I to s razlogom. U 84. minutu Dembele je potpuno izbrisao uspomenu na promašeni penal. Odbrana domaćih nije uspela da otkloni opasnost, lopta je završila kod osvajača Zlatne lopte, koji je najpre fintom udarca izbacio protivnika iz ravnoteže, zatim je namestio na levu nogu i pogodio mrežu. Golman domaćih nije stigao ni da reaguje kako treba, a Pari Sen Žermen je za samo sedam minuta prešao put od očaja do vođstva.

A da na kraju ne ostane nikakva dilema oko pobednika, pobrinuo se Dezire Due u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Posle dugog ispucavanja Dembele je fantastično primio loptu u kaznenom prostoru, sačekao pravi trenutak i uposlio Toresa. Španac je podigao glavu i pronašao Duea, kojem nije bilo teško da iz neposredne blizine postavi konačnih 3:1.

Tako je Strazbur za manje od 20 minuta ostao bez svega što je gradio tokom najvećeg dela utakmice. A Pari Sen Žermen je ponovo demonstrirao neobičnu osobinu koju već neko vreme pokazuje u domaćem prvenstvu - sposobnost da sam sebi napravi ogroman problem, a onda ga reši gotovo usput. U sredu četiri gola Mančester Sitiju na Etihadu, u subotu sedamdesetak minuta mučenja protiv Strazbura, promašen penal i tri pogotka u završnici.

Konkurencija u Francuskoj možda se s pravom pita koliko će još prilika dobiti da iskoristi parisku opuštenost. Prošle sezone nije uspela, jer je šampion na vreme odlučio da prestane da se igra. A večerašnji preokret samo je još jednom podsetio na to koliko je Pari Sen Žermen opasan čak i onda kada deluje da mu do francuskog prvenstva nije naročito stalo..

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

17.15: (6,50) Strazbur (5,20) Pari Sen Žermen (1,43) MOZZART RELAX

20.45: (1,88) Lil (3,50) Brest (4,20) MOZZART RELAX

20.45: (4,00) Troa (3,60) Lans (1,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama