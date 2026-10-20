Fabregas: Pitanje o Junajtedu neprimereno, to je nepoštovanje prema Keriku

„Biće to istorijski dan” , rekao je Fabregas na konferenciji za novinare i nastavio: „ Veliki dan za naš grad, naš klub i naše igrače. Moraćemo dobro da se prilagodimo. To je Mančester junajted. Nema potrebe govoriti bilo šta o njihovoj istoriji. Pokušaćemo da igramo svoju igru i pobedimo.”

Poslednju pobedu Junajted je upisao još desetog septembra, a od tada po tri puta gubio i tri puta igrao nerešeno u svim takmičenjima. Nikako da se velikan sa Old Traforda makne sa mrtve tačke, ali Fabregas to ne vidi kao krizu.

„Ne može se govoriti o krizi kada igrate svaka tri dana. Nemate vremena ni da razmišljate o tome da li ste u krizi. Krizu sami stvarate, ali pravi fudbal je upravo to – igrati svaka tri dana i izlaziti na teren sa ciljem da pobedite.”

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Ne želi Fabregas kod svojih igrača osećaj strahopoštovanja prema protivniku.

„Možete im pokazati da istorija ne igra na terenu tako što jednostavno nećete govoriti o njoj. Ako im stalno ponavljam da moraju biti oprezni protiv Mančestera, igrači će na teren izaći sa strahom. Kada govorim o Junajtedu, pričam samo o tome kako možemo da ih ugrozimo, fokusirajući se isključivo na jedanaest igrača koje želimo da pobedimo. Ako budemo smatrali da su protivnici superiorniji, biće nam mnogo teže.”

Fabregas nije želeo ni da komentariše glasine da bi mogao da preuzme klupu Crvenih đavola.

„Neću odgovoriti na to, jer mislim da je pitanje neprimereno i da ne pokazuje poštovanje prema velikom igraču i treneru kakav je Kerik.”

Majkl Kerik sa pomoćnikom (©Reuters)

Nastavio je Španac govoreći o prilagođavanju tima na Ligu šampiona.

„To je proces kojim moramo da upravljamo. Uvek kažem da mnogi igrači nikada nisu igrali u Ligi šampiona, a ni ja sam to nikada nisam činio. Uz ono što sada radimo, nesumnjivo ćemo biti bolji za pet godina. Najbolja stvar kod igranja utakmica svaka tri dana jeste to što, ako izgubite, odmah imate priliku da se vratite na pravi put, pa taj osećaj poraza ne traje celu nedelju.”

Zatim se osvrnuo na utakmicu protiv Junajteda.

„To mnogo znači, posebno za nas kao klub. Došao sam ovde pre četiri godine, a ako pogledate kakvi smo bili tada, a kakvi smo sada – razlika je ogromna. Povremeno morate ostati čvrsto na zemlji, jer ima još mnogo toga da se uradi i nauči. Sutra će se na terenu naći dva tima koja žele da pobede; veoma ih poštujemo jer imaju fantastične igrače, odličan stručni štab i sjajnog trenera koji je vratio ekipu u Ligu šampiona. Velika mi je čast što mogu da im budem domaćin ovde.”

Pričao je Fabregas i o razvoju kluba koji je svake godine na višem stepeniku nego prethodne.

„U čemu je tajna? Ne znam. Nakon što sam završio igračku karijeru, trenirao sam 'Primaveru' (omladinski tim) Koma, a jednog dana sam seo sa predsednikom. Pitao me je kakav mi je plan i kakvu viziju imam za klub. Izneo sam mu plan o tome šta bismo mogli da postignemo, a zatim smo to sproveli u delo, dajući sve od sebe. Trudili smo se da u tim dovedemo talente, mlade igrače za koje šira javnost možda nije znala. Predsednik mi je ukazao poverenje i prepustio mi kontrolu nad sportskim sektorom kluba. Imamo veoma važnu komunikaciju; postao mi je prijatelj, gotovo kao član porodice. Kada se radi na ovakav način – uključujući tu i Ludija – stiče se utisak da sve postaje sve značajnije. Mi smo jedna porodica, a čak i kada izgubimo, osećam kako nas navijači 'grle'. To je nešto posebno i moramo nastaviti u istom duhu, uz zadržavanje skromnosti.”

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Dodaje...

„Osećaj je fantastičan, baš kao što je bio i kada smo osvajali trofeje i titule. Kada napredujete – ne od nule, već od 'minus deset' – to je nešto što se ne zaboravlja. Uvek govorim Mirvanu Suvarsu da želim dugo da ostanem ovde, jer pridajem veliki značaj onome što radimo. Nemamo već izgrađene šampione, već radimo sa momcima koji žele da postanu šampioni. Dan kada smo izborili promociju, kada smo završili na desetom mestu, kada smo se plasirali u Ligu šampiona... To su sjajni trenuci. Ali nisam samo ja u pitanju... Već sam opširno govorio o tome ko stoji iza ovog projekta. Ipak, ne bi trebalo previše da pričamo o prošlosti. Važno je ono što se dešava sada i ono što dolazi. Prošla godina je već prošlost.”

Za kraj, pričao je i o Niku Pasu i njegovom razvoju.

„On poseduje ogroman potencijal, a ono što mi se kod njega najviše dopada jesu njegova ambicija i mentalitet. Postoje igrači sa ogromnim talentom koji ne uspevaju da u potpunosti iskoriste svoj potencijal zbog mentaliteta ili nedostatka želje za napredovanjem. Niko je u tom pogledu drugačiji. Zna šta mislim o tome šta bi mogao da poboljša... Radi na tome, trudi se, a ima tek 22 godine.”